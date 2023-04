As duas centrais sindicais voltam a celebrar o feriado 1° de Maio com eventos separados.

Dia do Trabalhador

OGBL celebra '1° de Maio' na capital e LCGB em Remich

Henrique DE BURGO As duas centrais sindicais voltam a celebrar o feriado 1° de Maio com eventos separados.

Como tem sido habitual, a OGBL celebra o Dia do Trabalhador na Abadia de Neimënster, na capital, enquanto a LCGB vai estar em Remich.

A programação da LCGB começa às 10h30, junto à piscina de Remich, com um discurso do seu presidente, Patrick Dury. Ao meio-dia, começa a refeição (10 euros e com inscrição obrigatória) e o convívio, seguido de um concerto da Orquestra Nacional de Jazz e diversas atrações para toda a família, até à noite.

A festa da OGBL será organizada na Abadia Nëimenster, na capital, também a partir das 10h30, com o discurso da sua presidente, Nora Back, sobre justiça fiscal, defesa da indexação e outras questões sociais.

O dia será ainda marcado por vários espetáculos, exposições, ateliers e oficinas, e fechará com um concerto de Serge Tonnar, até às 18h15. A Rádio Latina vai estar no local com um stand informativo.

