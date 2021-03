A central sindical OGBL assinou esta quinta-feira dois planos setoriais de manutenção de emprego, com dois dos setores mais afetados pelos efeitos da crise pandémica: o turismo e os eventos.

OGBL assina plano de manutenção de emprego com agências de viagens e setor dos eventos

Henrique DE BURGO

O plano de manutenção assinado com a União das Agências de Viagens do Luxemburgo (ULAV), sujeito ainda à aprovação do Comité de Conjuntura, deverá entrar em vigor no dia 1 de abril e terminar a 31 de dezembro deste ano, ou seja, vai durar nove meses.

Já o plano assinado com Associação de Eventos do Luxemburgo (LEA) vai vigorar durante oito meses, entre 1 de maio e 31 de dezembro de 2021. O acordo entre a OGBL e os dois organismos tem como objetivo "evitar despedimentos ou encerramentos de estabelecimentos", refere o sindicado.

Nesse sentido, estão previstas várias medidas sociais, como o desemprego parcial, a formação profissional contínua, o ajuste da pré-reforma ou a reafetação de trabalhadores.

As partes envolvidas nas negociações criaram ainda uma comissão de acompanhamento para cada setor, com representantes da OGBL, para fiscalizar a implementação das medidas pelos parceiros sociais e o impacto nos trabalhadores.



