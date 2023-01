Os oceanos absorvem mais de 90% do excesso de calor causado pelos gases com efeito de estufa emitidos pela atividade humana.

Oceanos atingem novo recorde de calor em 2022

Os oceanos, que absorvem a maior parte do calor causado pelo aquecimento global, registaram novos máximos de calor no ano passado, de acordo com um estudo publicado esta quarta-feira por uma equipa internacional de cientistas. "Os oceanos continuam a aquecer globalmente", conclui um artigo publicado na revista "Advances in atmospheric sciences".

"O aumento inexorável da temperatura dos oceanos é o resultado inevitável de um desequilíbrio energético na Terra, associado principalmente a uma concentração crescente de gases com efeito de estufa", escrevem os 24 investigadores, que trabalham em universidades americanas, chinesas e italianas.

A equipa verificou que o calor total contido nos oceanos entre a superfície e os 2.000 metros de profundidade atingiu um novo "recorde" no ano passado, com a adição de cerca de 10 zettajoules em 2022. Dez zettajoules correspondem a um joule, que mede uma quantidade de calor, com 22 zeros atrás. É o equivalente a cerca de 100 vezes a produção mundial de eletricidade no ano passado. Este fenómeno é também acompanhado por um aumento da salinidade e estratificação (a separação da água em diferentes camadas) dos oceanos.

"Áreas salgadas estão a tornar-se cada vez mais salgadas"

Ambos os fenómenos podem alterar a troca de calor, carbono e oxigénio entre os oceanos e a atmosfera, afetando por sua vez a vida marinha e os ciclos da água. "O aquecimento global continua e manifesta-se num calor recorde nos oceanos, mas também em extremos de salinidade", comentou Lijing Cheng, o autor principal do estudo. "Este último ponto realça o facto de que as áreas salgadas estão a tornar-se cada vez mais salgadas", explicou.

Os oceanos absorvem mais de 90% do excesso de calor causado pelos gases com efeito de estufa emitidos pela atividade humana. "A tendência de aquecimento global é tão estável e robusta que continuam a ser estabelecidos recordes anuais todos os anos", afirmam.



"Os oceanos estão a absorver a maior parte do calor causado pelas emissões de CO2 da humanidade", disse Michael Mann, professor na Universidade da Pensilvânia, acrescentando que "este aquecimento continuará até atingirmos a neutralidade de carbono, e continuaremos a bater recordes de calor contido nos oceanos", previu ele. "Uma melhor consciência e conhecimento dos oceanos é a base de ação para combater as alterações climáticas", garante.

