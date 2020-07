Astrónomos obtiveram a primeira imagem de dois planetas fora do Sistema Solar (exoplanetas) em torno de uma estrela jovem mas semelhante ao Sol, em resultado de observações diretas com um telescópio no Chile.

Sociedade 2 min.

Obtida primeira imagem de dois exoplanetas em torno de estrela semelhante ao Sol

O sistema planetário observado é composto por dois planetas gigantes gasosos a orbitarem a estrela TYC 8998-760-1, situada a cerca de 300 anos-luz da Terra, na constelação da Mosca, e com 17 milhões de anos de idade (o Sol é uma estrela bastante mais velha, tem 4,6 mil milhões de anos).

Os resultados das observações, feitas com o telescópio VLT, no Chile, são descritos num artigo publicado na revista da especialidade The Astrophysical Journal Letters.

Em comunicado, o Observatório Europeu do Sul (OES), do qual Portugal é um dos países-membros e que opera o telescópio, refere que se trata da "primeira imagem direta de mais do que um exoplaneta em órbita de uma estrela do tipo solar".

Segundo o OES, apenas dois sistemas planetários, com dois ou mais exoplanetas a orbitarem a mesma estrela, foram observados "de forma direta até à data", mas as estrelas são "marcadamente diferentes do Sol".

Esta descoberta pode ser comparada a tirar uma fotografia a um ambiente muito semelhante ao nosso Sistema Solar, mas numa fase muito mais precoce da sua evolução. Alexander Bohn, coordenador da investigação da Universidade de Leiden, nos Países Baixos.

O comunicado realça que as observações feitas com o VLT podem "ajudar os cientistas a compreenderem melhor como é que os planetas se formaram e evoluíram na órbita do Sol". As observações foram realizadas em 2019, tendo a equipa de astrónomos utilizado dados mais antigos, anteriores a 2017.

"Esta descoberta pode ser comparada a tirar uma fotografia a um ambiente muito semelhante ao nosso Sistema Solar, mas numa fase muito mais precoce da sua evolução", afirmou o coordenador da investigação, Alexander Bohn, da Universidade de Leiden, nos Países Baixos, citado no comunicado do OES.

Matthew Kenworthy, coautor do estudo e professor na mesma universidade, considera que "as observações diretas" de exoplanetas na Via Láctea, galáxia onde se localiza a Terra, "são importantes para a procura de ambientes que possam sustentar a vida".

A estrela TYC 8998-760-1 representa o ponto maior brilhante em cima. Os dois pontos pequenos brilhantes abaixo, na diagonal à direita, representam os exoplanetas TYC 8998-760-1 b e TYC 8998-760-1c . Foto: AFP

O grupo de astrónomos obteve a imagem dos dois planetas em redor da estrela TYC 8998-760-1 quando procurava planetas gigantes jovens em torno de estrelas parecidas com o Sol, mas mais jovens.

Os dois planetas extrassolares orbitam a estrela-hospedeira a uma distância superior em 160 e cerca de 320 vezes a distância que separa a Terra do Sol, o que significa, de acordo com o OES, que ambos os planetas estão mais distantes da sua estrela do que Júpiter e Saturno, igualmente gigantes gasosos, se encontram do Sol.

O exoplaneta mais interior tem um massa 14 vezes superior à de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, enquanto o mais exterior possui uma massa seis vezes maior.

A equipa de astrónomos espera aprofundar o estudo deste sistema planetário com, nomeadamente, o ELT, o maior telescópio ótico do mundo em construção no Chile, com participação de cientistas e empresas portugueses, e que será operado pelo OES a partir de 2025, segundo os prazos estimados pelo observatório.

Os astrónomos querem aferir se os dois exoplanetas se formaram nas suas atuais posições, longe da estrela TYC 8998-760-1, ou se moveram-se de outros sítios, assim como perceber a sua interação.

