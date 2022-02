A saúde mental dos mais novos, que se viu agravada pela pandemia, vai ser alvo de uma abordagem específica no próximo Plano Nacional de Saúde Mental do Luixemburgo.

Saúde

Observatório Nacional da Saúde vai acompanhar de perto a saúde mental das crianças e dos jovens

Ana TOMÁS A saúde mental dos mais novos, que se viu agravada pela pandemia, vai ser alvo de uma abordagem específica no próximo Plano Nacional de Saúde Mental do Luixemburgo.

O Governo vai incluir na preparação do próximo Plano Nacional de Saúde Mental ações que visam abordar em concreto o estado mental das crianças e dos jovens do Luxemburgo.

A medida foi anunciada esta quinta-feira, no âmbito da reunião da Ministra da Saúde, Paulette Lenert, com os representantes da OKAJU (provedor para os direitos das crianças) Charel Schmit e Ines Kurschat, que fez um balanço do impacto da pandemia da covid-19 nas crianças.



Crianças têm de estar em "paz na escola" sem estes "medos todos" da covid Para o pedopsiquiatra Pedro Caldeira é muito importante libertar os mais pequenos dos receios dos contágios da covid-19 que os afeta. Há que aprender a conviver com o vírus, diz.

Em comunicado, o ministério da Saúde, revela que o Observatório Nacional da Saúde será responsável por acompanhar de perto a saúde mental das crianças e dos jovens, tendo Paulette Lenert salientado a importância de desenvolver uma abordagem específica para esta faixa da população.

Além dos receios provocados pela covid-19, propriamente dita, com os confinamentos que a pandemia impôs, as crianças viram-se privadas das aulas presenciais e do contacto com o meio escolar, essencial à sua socialização e desenvolvimento. Em algumas faixas etárias precoces esse isolamento poderá ter sido sentido de forma mais intensa, por não haver a compensação trazida pelas redes sociais.

As crianças entre os três e os seis anos terão sido as que ficaram mais isoladas, porque “já tem apetência e competência para socializar, mas não têm ainda competências para usar as redes sociais”, como explica o pedopsiquiatra Pedro Caldeira, do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC), numa entrevista no início deste ano à agência Lusa.



Perto de 11 mil crianças e jovens no Grão-Ducado com problemas de saúde mental Cerca de 15,2% dos alunos entre 12 e 18 anos já pensaram em suicídio, e 7,7% disseram ter mesmo tentado por fim à vida.

Segundo dados da Unicef, divulgados no final de 2021, os problemas de saúde mental afetam cerca de 11 mil crianças e jovens no Luxemburgo.

O relatório do organismo sublinha que a covid-19 agravou as patologias mentais, sobretudo por causa de medidas sanitárias, como os confinamentos, que levaram os jovens ao isolamento dos amigos e a ver as suas rotinas alteradas.

A Unicef sublinha que sentimento de tristeza é "muito comum entre as crianças no Luxemburgo".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.