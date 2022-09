A "síndrome da classe económica" é menos uma questão de trombose venal e mais um processo de aspiração à classe a que nunca pudemos aceder.

Opinião Sociedade 5 min.

Aviação

Obrigada por voar com a United

Raquel RIBEIRO A "síndrome da classe económica" é menos uma questão de trombose venal e mais um processo de aspiração à classe a que nunca pudemos aceder.

Evito viajar com escala nos EUA. Já foi por questões logísticas, mas tornou-se por princípio. As companhias aéreas americanas são más, tratam os passageiros como gado com tablet (até as galinhas felizes dos liberais californianos terão mais direitos), comparadas com as "de bandeira" europeias (quem normalmente se queixa da TAP nunca viajou na Ryanair ou na American), e as escalas, entre Imigração e recolha e despacho de bagagem, são um pesadelo.

Como europeia, é um privilégio poder preencher um ESTA (visto de turismo/passagem pelos EUA) sem grandes impedimentos, e entrar e sair dos EUA facilmente. Não nos podemos comparar ao suplício de detentores de alguns passaportes do Sul Global para conseguir sequer fazer escala nos EUA. Mas como os EUA acham que todo o mundo quer ficar na land of the free, onde se respira dólares em vez de oxigénio e onde absolutamente tudo, incluindo a decência, se paga, importa pouco que sejamos velhos de 80 anos, ou mães com criança de colo, que tenhamos um apertado voo de ligação ou que a nossa intenção seja fugir depressa dali. Só quem paga pode passar.

Após duas horas na Imigração, perdemos a ligação para a Europa, neste Verão em que o caos nos aeroportos tem afectado milhares de passageiros. Como já aqui discuti, os trabalhadores dos aeroportos que ainda cá estão são aqueles a quem foram pedidos sacrifícios, sem aumentos, nem compensações, fazendo o trabalho de dois ou três, enquanto as companhias embolsaram apoios milionários durante a pandemia. Por isso, há uma greve – malandros, estes trabalhadores – anunciada para daí a horas. Ficar para sempre no Texas é uma terrível realidade.

A United Airlines, fundada em 1934, é a terceira maior linha aérea dos EUA e do mundo, e emprega cerca de 61 mil pessoas. Como companhia moderna tem, inevitavelmente, uma app. Se perdemos um voo, a ideia não é falar com um trabalhador, podemos usar a app para remarcarmos o voo sem qualquer contacto humano. Claro, isto se o vosso telefone não tiver mais de três anos e não estiver já em obsolescência programada, e a app incompatível com o velho sistema operativo.

Sem desejo de permanecer no Texas, fui para as intermináveis filas (afinal, tanta gente sem app), falar com um trabalhador que me pôs a dar a volta ao mundo e, porque não?, acumular milhas: Houston-São Francisco-Londres-Lisboa. O Pacífico era o limite. "É isto ou o Canadá", respondeu-me. "É fim-de-semana prolongado [Labour Day, nos EUA], há greves por todo o lado, muita gente em classe económica a viajar." Malandros, todos.

Dia perdido, voo amanhã, noite no hotel, aguardo o shuttle. Chega o Lionel, fresco e falador, "os meus pais eram fãs do Lionel Ritchie", filho de imigrantes mexicanos, nascido em San Antonio. Era meia-noite e o Lionel tinha entrado às sete, o turno acabava às 9 da manhã. "Entre as 9 e as 7 da tarde não há shuttle, porque eu sou o único trabalhador", disse. "Diz que vão contratar alguém para o turno do dia." Às 10 da manhã, o Lionel ainda lá estava, olhos pequeninos, cara exausta, um caco. Perguntei-lhe se ia finalmente descansar e ele explicou que, como precisava das gorjetas, esticava o turno um bocadinho, às vezes até às 10 ou 11.

A United cobra pelo cafezinho em voos de "curta-média" duração. Anuncia-se o contactless como a tendência pós-pandemia. Ao menos posso usar o meu cartão para pagar 3 dólares por mau café, penso. Nada mais equivocado: só os clientes com PayPal ou cartão da United podem pagar. Não importa que tenha um VISA com plafond do BPI. Nem mil dólares no bolso. Não pode tomar café. O da passageira ao meu lado vinha em copo de poliestireno aka esferovite.

Finalmente no voo para São Francisco, só aparentemente relaxada porque já parte atrasado devido à trovoada, decido distrair-me com a revista da United. Toda uma realidade paralela à síndrome de classe económica que estou a viver há 40 horas: entre jóias, relógios e uísques caros, os slogans "hoje turista, amanhã será local". Página sim, página sim de investimentos imobiliários entre os 700 mil e os 5 milhões de dólares, das Caraíbas às zonas ainda virgens (?) da Florida, do centro de Chicago até, claro, Lisboa ou Valencia.

Páginas e páginas de real estate: a app não funciona no meu iphone obsoleto, não posso tomar café, mas posso comprar um apartamento de 5 milhões. Pelo meio, um artigo fascinante sobre os “melhores médicos” dos EUA: um ranking tripadvisor dos cardiologistas, neurologistas e cirurgiões plásticos. Homens, brancos, bronzeados e fit, fato Hugo Boss e relógio cintilante. Não posso tomar café, mas posso marcar já o meu boob job. Se tiver seguro, claro.

O voo sai 40 minutos atrasado, arrisco-me a perder novamente a ligação, agora na Califórnia. Pelo menos lá não há copos de esferovite, penso, preocupo-me com o aquecimento global prestes a dar a volta ao mundo em milhas.

O piloto explica que vão tentar recuperar no ar, que o co-piloto era um experiente ex-militar da Força Aérea norte-americana com missões um pouco por todo o mundo, “um génio e um privilégio”, disse. Chegámos à hora. Nunca as missões da NATO foram tão úteis. Ao aterrar, o piloto desejou "Feliz Dia do Trabalho" a todas as classes.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.