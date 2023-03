A autoestrada que liga o Luxemburgo à Alemanha, perto de Trier, vai ser palco de uma grande empreitada nos próximos anos.

Obras vão condicionar circulação na A64 até 2029

(dme) – A A64 liga a região alemã de Trier à rede de autoestradas do Luxemburgo e dá lugar à A1 no cruzamento da fronteira em Wasserbillig, no leste do país. Cerca de 32 mil veículos circulam neste troço diariamente, afluência que tem deixado a sua marca no pavimento. Os trabalhos de renovação do piso deverão começar no verão, noticiou esta terça-feira o jornal regional Trierischer Volksfreund.

Daqui a alguns meses, a via de quase 11 quilómetros irá tornar-se num estaleiro de construção a longo prazo, já que as obras só deverão estar concluídas no final de 2029.

Concretamente, todas as faixas serão renovadas, assim como o sistema de saneamento e proteção. Na primeira fase, os trabalhos focar-se-ão na renovação do sistema central de saneamento. Posteriormente, a partir da primavera de 2024, começará a requalificação das faixas.

Gestão alternada do tráfego

No decorrer das obras, a Autobahn GmbH West, responsável pela rodovia alemã nesta região, está a planear o que é conhecido como gestão alternada do tráfego, que está orientada para as horas de ponta. Para a hora de ponta da manhã, duas faixas devem ser estreitadas na direção do Grão-Ducado, enquanto a circulação na direção de Trier terá apenas uma faixa. A tempo do fluxo de passageiros pendulares à noite, o caminho para Trier deverá ser feito em duas faixas estreitas, enquanto a rota para o Luxemburgo se cingirá a uma faixa. A Autobahn GmbH não explica em detalhe como é que isto se processará.

A partir de 2026, o enfoque será na ponte Sauertal, imediatamente antes da passagem da fronteira de Wasserbillig. Ainda não se conhecem pormenores sobre a renovação da estrutura de 1,195 metros de comprimento. Até 2029, o troço entre a saída de Trier na B51 e a Ponte Ehranger deverá também ser renovado. No entanto, esta via não terá quatro faixas de rodagem ao longo de todo o trajeto. A construção da segunda metade do Viaduto Biewerbach está ainda pendente. A data de início o mais cedo possível é 2029.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

