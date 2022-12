O prémio atribuído pelo Parlamento Europeu destina-se a destacar o papel de pessoas ou grupos na luta pela liberdade de pensamento em vários pontos do globo.

Prémio Sakharov

O "valente povo da Ucrânia" é o Prémio Sakharov 2022

Telma MIGUEL O prémio atribuído pelo Parlamento Europeu destina-se a destacar o papel de pessoas ou grupos na luta pela liberdade de pensamento em vários pontos do globo.

"Não há ninguém mais merecedor deste prémio", disse a presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, ao anunciar esta quarta-feira a escolha do "valente povo da Ucrânia, representado pelo seu presidente, pelos seus líderes eleitos e pela sociedade civil", como o recipiente do Prémio Sakharov pela Liberdade de Pensamento. Metsola realçou que a atribuição do prémio foi consensual, ou seja, os presidentes dos grupos do PE votaram todos a favor desta decisão.

"Nos últimos nove meses, o Parlamento Europeu e o mundo viram os ucranianos a defender heroicamente o seu país, as suas casas, as suas famílias", disse Metsola, na abertura da sessão plenária desta quarta-feira, em Estrasburgo. E, no seu discurso, a presidente do PE salientou que "o povo ucraniano também está a arriscar as suas vidas pela Europa para salvaguardar os valores em que todos acreditamos: a liberdade, a democracia e o Estado de direito".

A edição de 2022 do prémio é dedicada aos 48 milhões de ucranianos. "Para os que lutam no terreno, para os que foram obrigados a fugir, para os que perderam familiares e amigos. Para todos os que se erguem e lutam por quem e pelo que acreditam. Eu sei que o povo valente da Ucrânia não vai desistir, nem vamos nós", disse Metsola.

No ano passado o prémio foi atribuído ao opositor de Putin, Alexei Navalny, que se encontra detido em confinamento solitário. O primeiro galardoado foi o sul-africano Nelson Mandela, em 1988. Ao longo de mais de 30 anos o prémio tem sido atribuído a opositores e vítimas de regimes brutais em todo o mundo, presos políticos e ativistas dos direitos humanos e associações de jornalistas, ou políticos e cidadãos que se distinguem na luta pela paz. O político timorense Xanana Gusmão recebeu o prémio em 1999. A paquistanesa Malala Yousafzai foi distinguida em 2013.

O prémio tem um valor pecuniário de 50 mil euros.

