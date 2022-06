A monarquia de Isabel II ainda funciona como escape à realidade. Mas funcionará quando for Carlos a sentar-se no trono?

O último baile da rainha

Hugo GUEDES PINTO Festividades em honra da rainha não disfarçaram um sabor inconfundível a fim de festa.

Jubileu de platina: 70 anos de Isabel como rainha de Inglaterra. A herdeira da casa dos "Windsor", nome inventado para substituir o original Saxe-Coburgo que soava demasiado alemão durante a grande guerra, já há muito tinha ultrapassado o reinado mais longo da coroa lusitana (João I, mestre de Avis, 48 anos como rei de Portugal e Algarves) e também o da sua trisavó Vitória (64 anos no trono).

Para se tornar a monarca com o reinado mais longo da História só falta a Isabel II superar os 72 anos no poder de Luís XIV, o homem que dizia "o Estado francês sou eu". Mas mesmo com acesso aos melhores cuidados médicos que o dinheiro pode comprar, essa parece uma tarefa dificilmente ao alcance de uma pessoa com 96 anos e claramente fragilizada. É por isso que estas festividades em honra da rainha não disfarçaram um sabor inconfundível a fim de festa.

Em 1952, dona de um império 'onde o sol nunca se punha', temida e respeitada; hoje, uma pequena ilha no planisfério, com más relações com os seus vizinhos europeus, paternalizada pela antiga colónia dos EUA, olhada com desconfiança pelos restantes.

Isabel II é uma rainha muito popular ao longo do tempo, com a população britânica a dar-lhe consistentemente um score positivo de 69 pontos, que é a diferença entre a percentagem de entrevistados que sobre ela dizem ter uma opinião favorável (81%) e desfavorável (12%). A sua longevidade explica-o em parte: a rainha de Inglaterra é uma constante da vida que reconforta num mundo em permanente mudança, um ícone simbólico para todos; todos os momentos significativos da vida de cada um dos britânicos aconteceram com a delicada senhora a velar desde Buckingham.

A velar, e nada mais. Essa neutralidade cuidadosamente cultivada explica outra parte da popularidade. Isabel II quis sempre a áurea divina de pairar acima das divisões da sociedade, escondendo as suas opiniões e proibindo jornalistas de a inquirirem (o último a fazê-lo, em 1985 durante as greves dos mineiros, foi quase proscrito). E depois há o (relativamente) famoso orçamento da coroa para subsidiar opiniadores distribuídos pelos diferentes media. Estes são sempre muito elogiosos com a instituição monárquica e a pessoa que a lidera.

Estratégias propagandísticas que funcionam se o objectivo é construir um culto de personalidade. Mas isso também beneficia o Estado que tem esta chefe? A verdade é que, naquelas que são as tarefas principais de um líder cerimonial como a rainha – a importância global do país e a forma como os britânicos se veem a si próprios –, o Reino Unido encolheu drasticamente. Em 1952, dona de um império "onde o sol nunca se punha", temida e respeitada; hoje, uma pequena ilha no planisfério, com más relações com os seus vizinhos europeus, paternalizada pela antiga colónia dos EUA, olhada com desconfiança pelos restantes.

Quando foi coroada, Isabel tinha como primeiro-ministro Winston Churchill, um dos maiores líderes políticos da História; hoje, o seu jubileu compete por atenção com a moção de censura a Boris Johnson por este ter bebido uns copos em festas durante o confinamento. Tudo isto no contexto de uma sociedade dividida, stressada e preocupada com o regresso da estagflação – recessão económica acompanhada do disparar da inflação.

A monarquia de Isabel II ainda funciona como escape à realidade, sobretudo quando o escapismo significa um fim de semana de quatro dias. Mas funcionará quando for Carlos a sentar-se no trono? 35% têm má opinião do futuro rei; só na última década, a monarquia britânica perdeu uns 7 milhões de entusiastas; entre os jovens de 18 a 24 anos, já há uma maioria que deseja poder eleger o chefe de Estado do Reino Unido; pela primeira vez, a maioria da população (incluindo a mais idosa) crê que daqui a um século o país será uma república. Se o jubileu de platina significar o último 'hurrá' de um regime anacrónico, então valeram bem a pena todos os cavalos e as bandeirinhas.

