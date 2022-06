Mesmo que no dia seguinte regressem aos medos, as frustrações e as maleitas da meia idade, as festas de 50 anos dos amigos são a melhor prova de que não há nada a temer nesta coisa de ficar mais velho.

O teu amigo faz 50 anos? Olha a tua sorte

Mesmo que no dia seguinte regressem aos medos, as frustrações e as maleitas da meia idade, as festas de 50 anos dos amigos são a melhor prova de que não há nada a temer nesta coisa de ficar mais velho.

A Raquel fez 50 anos no fim de abril. A Catarina fez 50 a meio de maio. A primeira já organizou a grande festa, a segunda ainda vai fazê-lo. E nós, os amigos, os que estivemos lá com a Raquel e os que estaremos lá com a Catarina, nunca lhes conseguiremos agradecer em condições.



É que essa a melhor forma de atingir os 50: através dos festejos de aniversário das pessoas de quem gostamos. Até para quem já passou por isso e já celebrou a passagem do mítico número redondo, abraçar um recém-cinquentão é um ato de cumplicidade difícil de superar. Claro que haverá quem diga que o mais importante é estarmos bem resolvidos com a vida, com a psicoterapia feita ou em processo terapêutico a decorrer. Comermos bem e largar os enchidos (ou a carne toda!). Termos boas noites de sono e garantir que não tocamos em ecrãs a partir das 22h00. Praticar exercício com regularidade, seja o yoga que nos equilibra, as corridas que nos estafam ou as caminhadas para chegar aos dez mil passos diários recomendados.

Mas eu tenho para mim que o melhor trajeto para o meio século se faz com escalas nas festas de meio século das nossas pessoas. Estarmos lá para elas, para as abraçar e beijar. Para lhes agradecer tudo o que já vivemos com elas. Para assegurar que o melhor está por vir (mesmo que seja mentira). Para jurar a pés juntos que gostaremos sempre delas. Para lhes assegurar que continuaremos lá, nos próximos divórcios. Quando lhes morrerem os pais ou nascerem os netos. Quando o filho mais novo se casar ou o mais velho partir para outro país. Quando chegar o diagnóstico de saúde mau ou para comemorar o alívio do diagnóstico bom.

É esse o melhor estágio para os nossos próprios cinquenta: olhar para aqueles corpos mais ou menos fit – os amigos que têm mais quilos que nós fazem-nos sentir discretamente bem, os que têm menos fazem-nos sentir inveja –, todos aos pulos ao som de música desatualizada mas que nunca passa de moda. E pensar que queremos tudo aquilo para nós também. E que não há absolutamente nada que pague aquela sensação daquela pessoa de quem tanto gostamos que tem aquilo escruto na testa: “cheguei aqui, porra, estes cinquenta já ninguém me tira e não os trocava por nada”. É mesmo verdade e podem imprimir isto em t-shirts e em pequenos postais de aniversário (que ainda os há): ver os amigos felizes nos cinquenta deles ajuda-nos a fazer uma melhor preparação para os nossos.

Mesmo que seja tudo fachada e que no dia seguinte regressem os medos, as frustrações e as maleitas da meia idade, naqueles momentos, naquela festa, estamos só a convencer-nos que nada daquilo é tão assustador como antes pintávamos e que o pior que pode acontecer não são as rugas, os óculos, a pele flácida ou as dores: o pior que pode acontecer é deixarmos de dançar para celebrar quem chegou antes de nós.

E, se tudo correr bem, se houver homens de gravata na testa em cima de uma mesa ou a abraçar toda a gente, se as mulheres se queixarem de dores nos pés e dançarem descalças ou com as sabrinas que levaram num saco, como se faz nos casamentos, se a corrente de energia destas coisas fluir como deve fluir, o momento de cantar os parabéns terá tanta solenidade como o hino nacional que se ouve enquanto a bandeira é içada e o vencedor sobe para o pódio.

Aquela pessoa, uma das nossas pessoas, faz 50 anos e só podemos agradecer-lhe por nos abrir o caminho e mostrar que não dói nada. E por nos convidar para a festa. A da Raquel já foi. Mal posso esperar pela da Catarina.

