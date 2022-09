O ano civil pode mudar em janeiro, mas o que molda o calendário de emoções é o início das aulas, o fim do verão, os dias a encurtar e a necessidade enorme, urgente, de renovar.

Andamos todos ao mesmo

O setembro da solidão e o setembro do recomeço

Paulo FARINHA

Regressar a casa depois das férias é sempre um exercício solitário. E se isso for feito no final de agosto, a solidão é ainda maior. Mesmo que tenhamos uma família grande e o rebuliço de um entre no espaço do outro e o som de um entre na cabeça do outro e a vida de um entre na vida do outro. Mesmo que partilhemos a área física e a área mental com as nossas pessoas, o regresso é sempre solitário. Para mim sempre foi.

Há várias maneiras de entrar em Lisboa – seja a cidade onde vivo agora ou os subúrbios onde vivi até aos 26 anos. Quem vem pelo ar sobrevoa o final da lezíria e acompanha o curso do Tejo, vindo do norte, ou cruza o estuário a partir da Costa da Caparica, se se aproxima do sul. Quem chega de comboio já sente que a capital está perto quando se anuncia Vila Franca de Xira. Para quem vem de carro a partir do Alentejo ou Algarve é a visão dos pilares da ponte 25 de Abril, ao longe, que faz aterrar no colo o peso do regresso. E para os que descem a A1 talvez sejam as portagens de Alverca que carimbam a marca derradeira, a fronteira final entre o verão que ficou para trás e o resto do ano que temos pela frente.

Para mim sempre foi a imagem daquela prancha de saltos numa colina à direita da autoestrada. Creio que são as piscinas de Vila Franca de Xira. “Já cheguei às piscinas”, pensava quando era miúdo e ficava muito calado e enterrado no banco de trás, às vezes com uma lágrima a espreitar. “Raios, que piegas, agora a chorar porque vês uma porra de uma piscina, onde é que já se viu?” Os meus pais não se apercebiam disto, nem sequer viam, acho até que nunca lhes falei no assunto, eu fazia um esforço grande para disfarçar. Mas era assim que eu sentia.

É assim que sinto ainda. Setembro sabe a regresso e esse regresso faz-se sozinho. A sensação ao chegar àquela zona da autoestrada mantém-se ainda hoje e a ideia de solidão para atravessar estes dias está imutável. Tenho 47 anos mas no início de setembro volto a ter 12 ou 13 e a ficar metido para dentro durante uns dias à espera que a nostalgia do verão que está a acabar dê lugar a renovação que aí vem.

Depois passa. Passa sempre. A neura do fim de agosto vai sendo substituída por uma sensação boa de recomeço. São as montras que já não são novas mas a mim me parecem novidade. Os tons acastanhados atrás dos vidros são diferentes, os manequins têm bom aspeto, quase vem a vontade de que chegue o frio para ter de um usar um daqueles casacos (depois vejo o preço e a ideia vai embora). São os anúncios do material escolar. Até nos anos em que eu já não estudava e não precisava de comprar cadernos nas ainda não tinha filhas e não gastava dinheiro em mochilas, até nesses anos o regresso às aulas (dos outros) trazia um frio bom na barriga.

A telha vai diminuindo depois. Aos poucos. Em setembro já cá estão os amigos de quem temos saudades e a quem queremos contar novidades, em setembro as grelhas dos canais de televisão mudam, em setembro há programas de rádio novos a estrear com vozes que faziam manhãs e agora fazem tarde. Em setembro, aos poucos, a dor terrível de deixar de usar calções e chinelos e voltar a usar relógio é devagarinho substituída pelo sensação boa de cumprimentar o Paulo e o Delfim que voltaram a abrir o café e de dizer bom dia à D. Hortense, que está outra vez a vender flores depois das férias (que nome melhor poderia ela ter?).

E a calma vai-se instalando. Devagar. Sem dor. Setembro sabe a recomeço, reinício, reset. O ano civil pode mudar em janeiro, mas o que molda o calendário de emoções é o início das aulas, o fim do verão, os dias a encurtar e a necessidade enorme, urgente, de renovar. Mesmo que tudo fique igual – nunca fica –, é a pele nova que se veste, por fora e por dentro, no outono que aí vem, que faz a diferença. E, ao fim de uns dias, já nem parece que estamos assim tão sozinhos. Não importa de que lado venhamos.

Paulo Farinha é jornalista há 23 anos. Fez parte da equipa que lançou a edição portuguesa da National Geographic, onde foi coordenador editorial, editor e editor online. Foi editor executivo da Volta ao Mundo e da Notícias Magazine (Diário de Notícias e Jornal de Notícias) e chefe de redação da unidade de revistas do Global Media Group. Autor de Ninguém Disse que Isto ia Ser Fácil, escreve regularmente sobre família, relações e parentalidade e assinou crónicas na Notícias Magazine, DN Life, Pais & Filhos e Observador - jornal onde é atualmente editor de inovação.

