O reinício do reactor Cattenom 1 foi adiado

Quatro outros reactores nucleares franceses são afectados por estes atrasos, enquanto que estão a ocorrer greves em várias centrais.

A EDF adiou o reinício de cinco reactores nucleares no contexto de uma greve dos trabalhadores em alguns locais, revelou a empresa no sábado.

Um porta-voz do grupo disse à AFP que a ação sindical "pode ter impacto no calendário de regresso à produção de certos reactores". "Para reactores em produção, isto pode resultar em cortes temporários de energia", acrescentam. A EDF actualizou a data de reinício de vários reactores no seu website, mas não disse em que medida os atrasos estavam ligados aos protestos dos trabalhadores: Cattenom 1, Cruas 2 e 3, Saint-Alban 2 e Tricastin 3.

Estes atrasos variam de um dia a quase três semanas, dependendo do reactor.

Quinta-feira de filtragem da barragem em Cattenom

Na sexta-feira 7 de Outubro, durante uma conferência de imprensa, Jérôme Le Saint, director da central eléctrica de Cattenom, anunciou o reinício das unidades de produção n°1 e n°4 "durante o mês de Novembro". Mas uma greve tem estado a paralisar parte desta operação na Moselle há vários dias.

Na quinta-feira 13 de Outubro, cerca de 200 trabalhadores instalaram mesmo um bloqueio de filtragem, causando grandes rupturas na rede rodoviária em redor da fábrica.

A EDF ainda contava com movimentos sociais em seis sítios na sexta-feira.

Este movimento visa pressionar as negociações salariais das empresas do sector da energia e em particular da EDF, onde está prevista uma primeira reunião na terça-feira.

Que consequências para o Inverno?

Se esta greve não tiver impacto nesta fase para o público em geral e pesar principalmente nas finanças da EDF, poderá "ter impacto no calendário" da libertação de unidades nucleares na rede, estando a maioria das centrais em greve sujeitas a operações de manutenção, indicou sexta-feira à AFP Claude Martin, da FNME-CGT. "Estamos agora em 30 dos 56 reactores em funcionamento, iremos nas próximas semanas ter cerca de 40, o objectivo é chegar a 45 em Janeiro", disse o Presidente Emmanuel Macron numa entrevista televisiva na quarta-feira. "Este objectivo, tudo indica que o vamos manter", acrescentou. Com a aproximação do Inverno, a França está enfraquecida pela baixa produção de electricidade nuclear, devido a problemas de trabalho ou de corrosão em alguns dos seus reactores nucleares. E dificilmente pode contar com a sua produção hidráulica, que foi reduzida pela seca.

