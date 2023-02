Quando pensámos que já tínhamos visto tudo, eis que do centro da exploração capitalista surge mais uma surpresa.

O regresso do trabalho infantil

Raquel RIBEIRO Discretamente (ou não tanto assim) alguns estados nos EUA querem rever a legislação para o trabalho infantil. Diante da "escassez" de mão-de-obra, organiza-se o ataque aos direitos civis.

Os leitores devem ter certamente reparado em notícias como estas: "Escassez de mão-de-obra no sul da Europa ameaça 'boom' da construção" (Eco). Ou "Com 45 mil trabalhadores em falta no turismo hotelaria pede via verde à imigração" (DN). Algumas já têm vários meses, porque este problema da "escassez" de mão-de-obra já se vem acentuando na retoma da economia pós-pandemia.

Quando as notícias sobre a "escassez" de mão-de-obra se encaminham para a discussão sobre imigração, sabemos que isso não significa salários mais altos ou direitos laborais mais sólidos. Pelo contrário, em sectores como a construção, a restauração, o turismo e a distribuição, normalmente isto equivale a uma maior desvalorização dos salários e à exploração de pessoas em situação de fragilidade. Como, aliás, se viu no incêndio na Mouraria, em Lisboa, que afectou população imigrante trabalhadora.

Enquanto alguns patrões discutem a necessidade de mão-de-obra imigrante para continuar a escudar-se no pagamento de salários miseráveis, e bradam que "já ninguém quer trabalhar" (naquelas condições, é preciso lembrar), outros há que estão já a preparar a potencial "escassez" de mão-de-obra migrante, que enfim há-de chegar: trabalho infantil.

Em Agosto surgiu um alerta: uma fábrica de componentes da Hyundai, no Alabama, EUA, tinha crianças de 12 anos a trabalhar. Em Novembro, o Guardian noticiou que uma fábrica de manutenção/conservação de derivados da carne, no Nebraska, recebeu ordem de suspensão pelo Ministério do Trabalho por empregar 31 jovens entre os 13 e os 17 anos.

Quem são, no fundo, estas crianças? Pobres, afro-americanos ou hispânicos, certamente não conseguem sequer ir à escola a tempo inteiro: como antes os seus pais, são carne-para-canhão do capital.

Os jovens trabalhadores, em violação da legislação laboral do Nebraska, eram menores de 16 anos obrigados a trabalhar depois das 19h em dia semanal, mais de 18h por dia durante o ano lectivo, com equipamentos perigosos para a sua idade, nomeadamente no abate de animais, com arcas frigoríficas e serras de corte de carne e osso.

Estas notícias são apenas "exemplares". Porque servem como gancho a um número mais impressionante: as violações à lei laboral infantil nos EUA durante o ano de 2022 aumentaram 37%. Além do Nebraska, crianças a trabalhar em matadouros e similares foram encontradas noutros estados: Arkansas, Colorado, Indiana, Kansas, Minnesota, Tennessee and Texas.

Quando pensámos que já tínhamos visto tudo, eis que do centro da exploração capitalista surge mais uma surpresa. O The Washington Post dava recentemente conta de que estados como o Iowa e o Minnesota se preparam para apresentar legislação para alterar o tipo de trabalhos que adolescentes podem fazer. O projecto-lei do Minnesota permitirá que jovens de 16 e 17 anos trabalhem na construção civil. No Iowa, que jovens de 14 e 15 anos trabalhem em determinados empregos com arcas frigoríficas.

Vale a pena ler tudo desde o princípio, uma ode à manipulação liberal: "À medida que as economias locais lidam com um mercado de trabalho cada vez mais restrito, algumas leis estaduais procuram relaxar protecções ao trabalho infantil para ajudar os empregadores a atender às necessidades de contratação."

Ajudar os empregadores é a premissa. Quando já não se conseguem manter lucros com a actual exploração, recorre-se a mão-de-obra (ainda) mais barata. Porque não crianças? "Quando os empregadores lutam para encontrar talento, muitos preferem contratar trabalhadores mais jovens e mais baratos, em vez de aumentar os salários e benefícios para atrair adultos."

O talento de um jovem adolescente é certamente mais barato. Estudos expostos pelo The Washington Post demonstram que crianças e adolescentes que assumem trabalhos na agricultura e na indústria são, por oposição a jovens de classe média urbana que servem à mesa, trabalham num bar ou fazem babysitting, normalmente de classes mais desfavorecidas.

O que faz um talento adolescente na indústria da carne com arcas frigoríficas potencialmente perigosas para a sua segurança? Por que um talento de 15 anos terá de procurar emprego em vez de (conseguir) estar na escola? Quem são, no fundo, estas crianças? Pobres, afro-americanos ou hispânicos, certamente não conseguem sequer ir à escola a tempo inteiro: como antes os seus pais, são carne-para-canhão do capital.

"Durante tempos económicos difíceis, alguns pais precisam que os seus filhos tenham um emprego ou trabalhem mais horas para ajudar a pagar as contas. E durante períodos de pleno emprego – a taxa de desemprego nos EUA de 3,4% é [actualmente] a mais baixa em décadas – os empregadores querem uma força de trabalho maior para aliviar as tensões da contratação", explicou Reidi Maiki da Child Labor Coalition. Isto é: os empregadores recorrem a mão-de-obra mais barata para manter as suas margens de lucro.

É um facto que a legislação sobre trabalho infantil difere de país para país, sobretudo na idade-limite ou nos tipos de trabalho que um jovem (não uma criança) podem fazer. Por muito chocante que isto nos pareça, contudo, não há nenhum "regresso" do trabalho infantil. Muito do nosso bem-estar, na Europa – das armas aos chips, do chocolate à roupa ou ao tabacao – é sustentado à custa da exploração infantil.

A UNICEF estima que 160 milhões de crianças no mundo seja explorada laboralmente sendo assim privadas da sua infância. Os dados são de 2020, e a estimativa da UNICEF era para um aumento considerável pós-pandemia.

O relatório avisava que era a primeira vez em 20 anos que os números de trabalho infantil voltavam a subir, depois de uma queda substancial entre 2000 e 2016. O porquê desta subida torna-se cada vez mais evidente.

