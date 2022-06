O Expresso do Oriente é o símbolo de uma certa Europa aristocrata, rolando sobre os carris da sua opulência. O mítico comboio prepara-se para regressar. Eis a sua história.

O regresso do mítico Expresso do Oriente

Luís Pedro Cabral O Expresso do Oriente é o símbolo de uma certa Europa, aristocrata, elitista, rolando sobre os carris da sua opulência. Entre guerras mundiais se fez a época de ouro deste comboio, que pela primeira vez uniu o Ocidente e o Oriente. O mítico comboio prepara-se agora para regressar a Itália. Será o Orient Express Dolce Vita.

O novo Orient Express Dolce Vita segue a tradição de exclusividade e luxo do velho Orient Expresso, embora inspirado no romantismo italiano dos anos 60/70. A rota, com início previsto para 2023, oferece uma viagem revivalista por Itália. De início contará com seis comboios, cada qual com doze cabinas privativas de luxo, 18 suites e, para os mais exclusivistas, uma “honor suite”. Deste projecto sobre rodas faz igualmente parte a construção de um hotel de luxo em Roma, com inauguração prevista para o final de 2023. Ganha, assim, novo fôlego transalpino o Orient Express, imortalizado por Agatha Christie com “Um Crime no Expresso do Oriente”, publicado pela primeira vez em Janeiro de 1934. Eis uma viagem pela longa história deste comboio:

A viagem nocturna tinha sido tão má, que entre a noite e o dia parecia ter passado séculos. Não era aquela a primeira vez, nem seria com certeza a última que o inferno aguça o engenho, mais ainda quando não se consegue dormir e se é engenheiro. George Mortimore Pullman partiu de Buffalo, chegando à estação ferroviária de Westfield com o corpo dorido e a mente a todo o vapor, com uma daquelas epifanias american-style, nascida aos solavancos: o negócio da extravagância sobre carris. Conforme qualquer um dos seus ossos podia testemunhar, um luxo, em incompatibilidade flagrante com o que o dinheiro podia comprar. Pullman, magnata ferroviário, inventou nessa dolorosa viagem um conceito que o próprio baptizaria de Pullman Sleeping Car, cujo protótipo se faria empresa, em 1862, que tinha tudo para ser um MDCCCLXII discreto e, no caso em apreço, muito lucrativo, mesmo com o norte e o sul divididos pela Guerra da Secessão.

Foi no âmago deste sangrento conflito que as noites a bordo de um comboio se tornaram amenas e mister Pullman num dos homens mais ricos dos Estados Unidos da América, nesse momento, tudo menos unidos. Não podia imaginar o senhor Pullman o quanto a sua invenção, duas décadas depois, iria mudar as rotas e os hábitos de viagem no longínquo continente europeu. De novo, por causa de um pesadelo: amoroso.

Georges Lambert Casimir Nagelmackers, nascido em Liège (Bélgica) no seio de uma família de banqueiros, estava na idade das paixões. De tantas raparigas casadoiras e de boas famílias, tinha logo de apaixonar-se pela sua prima direita, o que até não seria impeditivo, caso esta não estivesse apaixonada por outra pessoa. A família Nagelmackers, chegada à família real, farejou o escândalo e aconselhou o rapaz, que tinha formação em engenharia, a uma daquelas viagens longas, um dos melhores antídotos para o desgosto amoroso, com a vantagem adicional de poder observar in loco o progresso no Novo Mundo. Partiu para os EUA um rapaz, regressando de lá um homem, quase um ano depois. A extensão e o desenvolvimento da rede ferroviária norte-americana impressionaram-no muito, mas não tanto como os famigerados vagões-cama, que nas suas viagens pelo território teve ocasião de experimentar, tomando forma um projecto audaz.

O príncipe dos comboios

Em 1876, Georges Nagelmackers fundou La Compagnie Internationale des Wagon-Lits, com o apoio do rei Leopoldo II, da Bélgica, que viria mais tarde a ser conhecido pelos seus delírios coloniais e, por estes, ter dizimado uma boa parte da população do que é hoje a República Democrática do Congo. A designação empresarial dizia quase tudo. Nagelmackers tinha decidido adaptar o sonho de Pullman ao continente europeu, unindo Ocidente e Oriente por uma linha de comboio. Uma tarefa que, aos olhos da razão, parecia impossível, dada a dimensão territorial e a sua complexidade geopolítica.

A criação de uma linha de comboio directa entre Paris e Constantinopla (Istambul) envolvia várias frentes legais, técnicas, regulamentares e diplomáticas. Concretizou-se, aliás, mais tarde que o “Express d´Orient”, uma sublimação arrojada do luxo sobre carris, com a sua viagem inaugural marcada para o dia 4 de Outubro de 1883, envolto num cerimonial digno de reis. O príncipe dos comboios tinha duas carruagens-cama, dois furgões e, “noblesse oblige”, a carruagem-restaurante, expoente de todos os luxos. Para prevenir sarilhos, o Express d´Orient partiu sem uma única mulher a bordo. Era um comboio de machos, de potencial alfa, algo premonitório num comboio. Reuniu-se uma plêiade de personalidades, políticos, diplomatas, comerciantes, novos e velhos ricos da época e uma nata muito rectricta de jornalistas para relatar a viagem de um palácio sobre carris.

Os relatos jornalísticos desta viagem e de todos os pormenores “exquisite” que se encontravam a bordo não se pouparam em verve. Opper de Blowitz, jornalista do The Times, ficou encantado com a marcha suave deste comboio, que lhe permitia deslizar a lâmina pelo rosto num escanhoar perfeito, viajando à “vertiginosa velocidade de 80 quilómetros por hora”. Os relatos para o público foram os de uma viagem de sonho, no comboio dos sonhos, onde só os mais afortunados tinham lugar.

Dois anos antes, havia decorrido uma discreta viagem experimental entre Paris e Viena. A viagem inaugural partiu da estação de Estrasburgo (mais tarde rebaptizada Gare del´Est), com destino com que Nagelmackers havia sonhado: Istambul. A ligação ferroviária directa entre as duas cidades demoraria seis anos a concretizar (1889).

Até lá, o Express d´Orient incluia no cardápio do seu itinerário de luxo, rotas intercalares de aventura. O comboio partia da Gare de l´Est em direcção à cidade de Estrasburgo; Munique; Viena; seguindo para Bucareste, em direcção ao porto de Giurgiu (Roménia), onde os passageiros do comboio apanhavam um “ferry” para atravessar o Danúbio e encontrar na outra margem a localidade búlgara de Ruse, onde um segundo comboio os esperava para uma viagem de sete horas para a cidade de Varna, a terceira maior cidade da Bulgária, banhada pelo Mar Negro. Em Varna, os passageiros do Express d´Orient faziam uma viagem de 14 horas para Constantinopla por barco, um “vapor” da frota Osterreichischer Lloyd.

Em 1885, a parte do itinerário que ligava Paris, Munique e Viena, passa a ser diária. Duas vezes por semana, seguia para Istambul, sendo uma destas rotas diferente da original. De Viena, prosseguia para Belgrado, em direcção a Nis (sul da Sérvia). Em território búlgaro, onde as linhas ferroviárias não estavam completas, os passageiros do Express d´Orient tinham de prescindir da imensa selecção de vinhos e das iguarias do chef de bordo, dos copos de cristal e dos talheres de prata, das tapeçarias debroadas a ouro, da água quente e dos requintados quartos de banho em mármore, dos lençóis de seda, do aquecimento central e todas as mordomias que este comboio não dispensava, para partir numa espécie de western alternativo, em “diligências” puxadas a cavalo pelas montanhas, sempre na incerteza de um acidente ou um assalto, até à cidade de Plovdiv (Bulgária), retomando a viagem de comboio com o luxo de poder respirar de alívio até ao destino.

O Expresso do Oriente

A grande viagem de 67 horas e meia entre Paris e Istambul só seria possível a partir de Junho de 1889. A hora de partida, assinalada num relógio suiço, era impreterível: 18h25. Só dois anos mais tarde, o Express d´Orient passa oficialmente a designar-se Orient Express, o eterno Expresso do Oriente, imortalizado no tempo pela aura de glamour e mistério que sempre transportou nas suas viagens. Não era apenas o trajecto, a travessia dos mais rudes e belos territórios numa cápsula de conforto e sumptuosidade, o carácter elitista deste comboio, que o conduzia sem retorno no imaginário colectivo. Da realeza e espiões, de magnatas a escritores, eram também os seus passageiros frequentes, em si personagens, o combustível do seu mito.

Em 1909, quatro anos após a morte de Georges Nagelmackers, o Expresso do Oriente sofre a sua primeira grande reciclagem, adaptando-se aos “tempos modernos”, com novas carruagens-cama, nova decoração e novas suspensões, ainda mais suaves. Nada, no entanto, que pudesse suavizar a marcha dos acontecimentos que conduziram à Primeira Guerra Mundial, que suspenderam as viagens do Expresso do Oriente. Durante o conflito, os alemães chegaram mesmo a tentar reeditar um comboio, bastante mais austero, que garantisse a ligação entre Berlim e Istambul. O projecto “Balkanzug”, porém, rapidamente descarrilou. As carruagens do Expresso do Oriente, por sua vez, estavam devidamente “guardadas” nos bosques de Compiègne, nos arrabaldes de Paris e, para não se tornar num alvo apetecível, envoltas em secretismo. Só em 1918 se ouviu de novo falar do Expresso do Oriente que, mesmo estacionado, viajou para a História. Foi na carruagem nº 2914 que se assinou o armistício que antecedeu o Tratado de Versailles.

O fim da guerra ditou uma nova vida do Expresso do Oriente, que em Fevereiro de 1919 voltar a rolar sobre carris, renovado de fresco, em estilo “art déco”, com jazz a bordo e o luxo inevitável. O local de partida e o destino eram os mesmos, mas a rota sofreria modificações, decorrentes dos despojos políticos da guerra. O Expresso do Oriente partia duas vezes por semana de Paris, em direcção a Viena; Budapeste e Bucareste, mas via Zurique, seguindo pela passagem de Arlberg, em plena cordilheira dos Andes, para evitar a Alemanha. O Expresso do Oriente, aliás, só voltou a circular em território alemão em 1920, ainda que entre 1923 e 1924 voltasse a ser interrompido durante a ocupação do Ruhr (Alemanha), pela França e Bélgica. Foi na década de 30 que o Express do Oriente, enquanto marca, viveu os seus dias de apogeu. Tinha então três serviços, que se interligavam num imenso emaranhado ferroviário, que se espalhava por toda a Europa: o Expresso do Oriente, clássico. O Arlberg Orient Express. E o Simplon Orient Express, inaugurado em Abril de 1919, que obviamente utilizava o túnel Simplon, sobre os Alpes, ligando a Suíça a Itália.

É, aliás, verdadeiramente no Simplon Orient Express que decorre a trama do famosíssimo Um Crime no Expresso do Oriente, de Agatha Christie, que fez a viagem de comboio recém-separada do seu primeiro marido, Archibald Christie. Bendita separação, pois tornar-se-ia na obra imortal da escritora. Não era caso único. O Comboio de Istambul, de Graham Green, decorre igualmente no Simplon Orient Express.

A eclosão da II Guerra Mundial travou de novo a marcha do Expresso do Oriente, mas a sua fama já estava mais do que conquistada. Adolf Hitler lembrava-se especialmente da carruagem 2914 e, no decurso da guerra, tentou mesmo destruí-la para vingar a derrota do passado, o que não chegou a acontecer. O III Reich chegou a transformar algumas carruagens do Expresso do Oriente em bordéis. E, claro, num comboio de luxo para a elite nazi. A imagem do Expresso do Oriente acabaria por sobreviver incólume às iniquidades da guerra. Foi a seguir a esta que iniciou a lenta viagem da sua decadência. Em 1977, a ligação Paris/ Istambul seria interrompida. Foi uma questão de tempo até ser ultrapassado pela História à velocidade de um TGV. A 12 de Dezembro de 2009, fez a sua última e penosa viagem. No dia seguinte, o Expresso do Oriente deixou formalmente de existir. Mas sabemos que isso nunca será bem verdade. Agora mais que nunca. Veremos se a bordo do novo Expresso do Oriente, que de Oriente nada terá, se reencontrará uma certa Dolce Vita, que Federico Fellini imortalizou.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

