Após a decisão da Ryanair de abandonar o aeroporto alemão, surge a questão de como este irá sobreviver.

O que vai acontecer ao aeroporto de Frankfurt-Hahn?

A decisão tomada na semana passada pela Ryanair de deixar o aeroporto de Frankfurt-Hahn a um de novembro continua a gerar polémica. De fato, está em risco a sobrevivência das infraestruturas localizadas a 120 quilómetros do Luxemburgo.

A gerência do aeroporto de Frankfurt-Hahn recusa-se a comentar sobre a retirada da companhia irlandesa, mas o sindicato alemão Verdi estima que "cerca de 60 membros da tripulação de cabine e 20 pilotos são diretamente afetados por essa saída".

Ryanair planeia encerrar base na Alemanha Decisão da companhia aérea surge após a recusa dos pilotos alemães em aceitar uma redução dos salários.

Por seu lado, a Ryanair lembra que "não foi alcançado um acordo com os pilotos na Alemanha no contexto da disputa relativa a uma redução de 20% no salário em quatro anos".



É verdade que a Ryanair está a sofrer o impacto da pandemia. A transportadora de baixo custo anunciou segunda-feira que sofreu uma perda líquida de 185 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020. Este é o pior resultado em 35 anos de existência, que segue um lucro de 243 milhões de euros em 2019. As receitas caíram 95% em relação ao ano passado, para 125 milhões de euros, enquanto o número de passageiros caiu ... 99% a meio milhão após o apagão tráfego aéreo durante a primavera.

Mas os motivos dessa decisão também podem ser encontrados no recente estabelecimento da Ryanair nos aeroportos Findel, no Luxemburgo,(desde 2016) e Frankfurt am Main (Fraport, desde 2017), onde as conexões aérea são muito melhores e significativamente mais densas do que no "deserto" de Hahn.



Muitos residentes de Luxemburgo voam do aeroporto de Frankfurt-Hahn todos os anos para suas férias. A Flibco.com, subsidiária da Sales-Lentz, foi criada especialmente com o objetivo de oferecer autocarros do Grão-Ducado a Hahn e outros aeroportos de baixo custo, como Charleroi, na Bélgica.

Com o anúncio da saída da Ryanair, Tobias Stüber, o CEO da Flibco.com, disse estar "chocado" com esta notícia, porque Luxembourg-Hahn, Hahn-Frankfurt e Luxembourg-Frankfurt são "linhas dos primeiros dias da Flibco. com".

O diretor especifica que "antes da crise da saúde, organizamos 112 viagens semanais entre o aeroporto de Hahn e Frankfurt e 62 viagens semanais entre o aeroporto de Hahn no Luxemburgo", acrescentando que "mais de 90% dos clientes nessas linhas voa com a Ryanair. "

Transporte de mercadorias como tábua de salvação?

Em 2017, o conglomerado chinês HNA adquiriu 82,5% da Frankfurt-Hahn na Terra da Renânia-Palatinado por cerca de 15 milhões de euros. O Land de Hesse ainda detém 17,5% das ações. O interesse é estratégico, uma vez que o aeroporto possui uma autorização rara para vôos noturnos, tanto para tráfego de passageiros quanto para mercadorias. Assim, pode atuar como uma ponte para o projeto chinês “Nova Rota da Seda” .

Em 2018, o aeroporto reduziu as suas perdas para pouco menos de cinco milhões de euros, contra 17 milhões no ano anterior. Uma melhoria devido, em particular, à atividade de mercadoraias. De fato, onde o tráfego de mercadorias aumentou 41,6% em tonelagem em 2018, o volume de passageiros diminuiu 15% em relação a 2017. Mesmo que o transporte de mercadorias possa constituir uma tábua de salvação, as perspectivas não são boas, uma vez que, segundo as diretrizes da UE, Hahn deverá ser declarado falido até 2024.

Edição de Ana Patrícia Cardoso.

