Crime

O que se sabe sobre o suspeito do homicídio de portuguesa em Bonnevoie

Tiago RODRIGUES Quem é o homem de 45 anos que foi detido após ter assassinado uma mulher e ter tentado matar um jovem numa casa em Bonnevoie? Isto é o que se sabe, para já, sobre o presumível autor deste crime.

Oficialmente, o principal suspeito do crime de Bonnevoie é um homem de 45 anos que se encontra em prisão preventiva na cadeia de Sanem. É acusado de homicídio, homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Estas foram as únicas informações divulgadas até ao momento pelo Ministério Público, que está encarregue da investigação do caso.

No entanto, o Contacto falou com alguns vizinhos do suspeito. Quiseram manter o anonimato, mas descreveram-no como "uma pessoa fria". As vizinhas pouco falavam com o homem, mas sabiam que ele se dava bem com os outros colegas de piso, um estudante sírio e um casal português. "Nunca mostrou ser uma pessoa agressiva", afirmam.

"A família é o mais importante". A mensagem do alegado homicida

Segundo um dos vizinhos, o homem tem família, que não vivia com ele, e uma vez terá dito: "A família é o mais importante". Não teria nenhum problema pessoal com a mulher que foi morta, de acordo com as testemunhas.

"Não havia motivo. Ele queria matar toda a gente. Começou por ela, mas depois tentou matar o jovem. A seguir, ia matar-nos. Foi tudo premeditado. É um psicopata".

Após o crime, todos os residentes do edifício foram realojados noutros apartamentos na mesma zona, mas receberam agora uma notificação da assistência social para que regressem à antiga residência. Nenhum deles quer voltar.

O homem foi detido na tarde do passado dia 22 de dezembro, depois de a polícia ter sido alertada para uma agressão com uma faca num edifício em Bonnevoie.

"Ele queria matar toda a gente". A verdade sobre a morte de portuguesa em Bonnevoie O homicida não é, afinal, português. Nem é o senhorio do edifício. A intenção não era de matar só uma pessoa. Assassinou uma mulher e tentou matar um homem a seguir. Que não era o namorado da vítima. Esta é a verdade sobre o crime horrendo de Bonnevoie.

A vítima, o estudante sírio de 27 anos, foi esfaqueado e ferido em várias partes do corpo ao tentar defender-se. Continua no hospital, mas em condição estável.

Trabalhava como cozinheiro

Antes da tentativa de homicídio, o suspeito já tinha matado, no mesmo dia, uma mulher portuguesa nascida no Luxemburgo, de 32 anos. O corpo foi encontrado "parcialmente desmembrado e mutilado" no quarto do homem.

O Contacto apurou que o suspeito e as vítimas viviam no mesmo piso daquele edifício de três andares. Partilhavam o primeiro andar, com três quartos (um do suspeito, outro do estudante e outro do casal português), uma cozinha e uma casa de banho. No rés-do-chão viviam um casal e o filho e no terceiro andar moravam outras duas pessoas.

As vizinhas do suspeito não têm certezas sobre a identidade do alegado homicida: dizem que será hispânico, porque tem um nome espanhol. Recordam-se que trabalhava como cozinheiro. O homem vivia naquele apartamento há cerca de um ano e meio e na altura do crime, estaria de férias ou desempregado, uma vez que teria comentado com um vizinho que não trabalhava naqueles dias.

O namorado da vítima estava a trabalhar e só soube do que aconteceu quando regressou a casa.

