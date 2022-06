Julian Assange ainda tem 14 dias para recorrer à extradição, mas é um prazo demasiado curto para um processo que tipicamente é demorado.

Sociedade 2 min.

'WikiLeaks'

O que pode acontecer a Julian Assange se for extraditado para os EUA?

AFP Julian Assange ainda tem 14 dias para recorrer à extradição, mas é um prazo demasiado curto para um processo que tipicamente é demorado.

Desta vez, é oficial. O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, vai ser extraditado para os Estados Unidos, onde pode enfrentar uma pena de até 175 anos de prisão.

O governo britânico confirmou esta sexta-feira que assinou uma ordem de extradição de Assange para os EUA, onde está a ser processado por uma fuga massiva de documentos confidenciais. Estava preso desde 2019, depois de ter vivido mais de sete anos como refugiado na embaixada do Equador em Londres.

Em janeiro de 2021, um tribunal britânico recusou o pedido de extradição dos EUA, argumentando que as condições de encarceramento nos EUA poderiam alimentar as suas tendências suicidas.

Julian Assange vai mesmo ser extraditado para os Estados Unidos O australiano de 50 anos pode recorrer no prazo de 14 dias.

Que meios lhe restam para bloquear a extradição?

É uma luta contra o tempo. O australiano tem 14 dias para recorrer ao Supremo Tribunal Britânico contra a ordem de extradição assinada pelo Ministro do Interior, Priti Patel. Se o Supremo Tribunal decidir ouvir o caso, é pouco provável que o mesmo seja ouvido antes de 2023. Também poderia levar o seu caso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), o que normalmente é um processo moroso.

Para além dos recursos legais, a extradição pode ser atrasada por razões médicas se a sua saúde se deteriorar. Teresa, a mulher de Assange, disse que o marido tinha sofrido um "micro-derrame" em outubro passado.

Assange poderá também candidatar-se para cumprir a sentença na Austrália, uma vez esgotados todos os recursos.

Quais são as acusações?

Os Estados Unidos acusam-no de publicar 250.000 talegramas confidenciais diplomáticos e cerca de 500.000 documentos secretos sobre as atividades dos militares americanos no Iraque e no Afeganistão através do seu website WikiLeaks em 2010. Em 2013, um tribunal marcial condenou o antigo analista militar, Chelsea Manning, que esteve na origem da fuga, a 35 anos de prisão.

A justiça moveu-se mais cautelosamente no caso de Julian Assange. A acusação por "hacking" foi secretamente lançada em finais de 2017. Mas só foi acusado de "espionagem" em maio de 2019, ao abrigo de uma lei aprovada em 1917 para impedir a divulgação de informações confidenciais em tempo de guerra.

Se for transferido para os EUA, Julian Assange será julgado num tribunal federal na Virgínia e enfrenta 17 acusações, incluindo a obtenção e divulgação de informações de defesa nacional. Enfrenta até 175 anos de prisão.

Espera-se que o julgamento seja uma batalha amarga sobre a Primeira Emenda da Constituição, que protege a liberdade de imprensa. Numa tentativa de o evitar, as autoridades norte-americanas estão a insistir que Julian Assange não é nem um "jornalista" nem um "editor de notícias" e de ter posto em perigo agentes e fontes militares.

O Governo norte-americano prometeu que o fundador do WikiLeaks não seria sujeito a "medidas administrativas especiais" antes, durante e após o julgamento. O termo abrange, em particular, um regime de isolamento quase total, frequentemente denunciado por organizações de direitos humanos.

Mas os seus defensores não confiam nos Estados Unidos, que acusam de terem "muitas vezes quebrado as suas promessas relativamente à detenção" de Assange.











Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.