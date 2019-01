Um estudo da plataforma luxemburguesa Equilibre aponta os três principais fatores que influenciam a motivação no trabalho. Valores, cultura empresarial e uma boa gestão de tempo estão entre os principais.

O que nos motiva no trabalho? Não é o salário, diz um estudo luxemburguês

Catarina OSÓRIO Um estudo da plataforma luxemburguesa Equilibre aponta os três principais fatores que influenciam a motivação no trabalho. Valores, cultura empresarial e uma boa gestão de tempo estão entre os principais.

A plataforma luxemburguesa de apoio à complementaridade de género, Equilibre, divulgou esta sexta-feira os resultados de um estudo feito com trabalhadores de empresas no Grão-Ducado, na maioria no setor dos serviços.

De acordo com os resultados, os elementos que mais motivam os indivíduos no ambiente de trabalho são os valores (27,94%) e a estrutura da organização (18,14%). Em terceiro lugar surge a gestão de tempo (12,25%). Outro dos elementos referidos pelos participantes como motivador são as relações interpessoais (9,80%). Ainda de acordo com os resultados, o dinheiro é o segundo fator que menos motiva os trabalhadores (0,49%). No mesmo sentido, as deslocações de e para o trabalho (2,94%) e a digitalização (0,00%) são pouco relevantes.

Em relação aos fatores que reduzem o bem-estar no trabalho, as relações humanas (33,25%), incluindo o desrespeito entre colegas é o elemento mais citado. A segunda principal queixa está relacionada com a cultura empresarial e a estrutura da empresa (29,32%). Por exemplo, o facto de muitas vezes os valores da organização não estarem alinhados com os valores pessoais.

As oportunidades de emancipação no trabalho surgem em terceiro lugar (22%) como os indicadores que mais frustram os indivíduos. Dentro da categoria oportunidades de emancipação no trabalho, a gestão de tempo (8,90%) e de tarefas (11,26%) são outros fatores que perturbam o bem-estar, nomeadamente o tempo gasto em tarefas sem sentido. Tarefas repetitivas, mal explicadas ou consideradas inúteis pelos trabalhadores também também influenciam negativamente a satisfação dos trabalhadores.

Para o estudo foram realizados entrevistas de grupo com 38 indivíduos que trabalham no Grão-Ducado. 45% dos participantes eram luxemburgueses, 32% tinha nacionalidade alemã, francesa e belga. 23% dos indivíduos são oriundos do resto da Europa e do mundo. A maior parte dos indivíduos trabalham no setor terciário (serviços). 76,32% da amostra eram mulheres, com os homens menos representados (23,68%). A maioria possui um curso universitário.

A Equilibre planeia realizar um inquérito nacional mais representativo da realidade luxemburguesa. Pretende, desta forma, estender o estudo a outros setores de trabalho como a construção.

Aceda ao resultados na íntegra aqui.





