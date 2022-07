Esta sexta-feira estão em jogo 230 milhões de euros, um jackpot histórico. Veja os conselhos da Lotaria Nacional caso se torne milionário(a).

Jackpot histórico

O que (não) fazer se ganhar o Euromilhões

O Euromilhões tem esta sexta-feira, pela terceira vez consecutiva, um jackpot recorde de 230 milhões de euros. E no Luxemburgo, há 100.000 candidatos ao prémio. Com um prémio destes, "é toda uma vida que muda". Ouça os conselhos do diretor da Lotaria Nacional.

Leia mais no artigo da Rádio Latina.

