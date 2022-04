A empresa defende-se das acusações garantindo que este é o primeiro caso em "70 anos".

"O que fez a Ferrero entre dezembro e março?". Empresa acusada de adiar resposta a surto de salmonela

Nas últimas semanas, o número de doentes com salmonela causados por chocolates produzidos pela Ferrero em Arlon tem vindo a aumentar, sendo já 150 casos em vários países europeus. O primeiro alerta veio a 23 de março, quando as autoridades britânicas avisaram o grupo italiano de que os seus produtos poderiam ser a fonte de contaminação.



A Ferrero vem agora defender-se de que adiou uma reação ao surto, quando soube da presença de salmonela nas suas instalações a 15 de dezembro de 2021. "O que fez Ferrero entre dezembro e março?", pergunta Camille Dorioz, chefe de campanhas da Foodwatch, organização sem fins lucrativos que expõe práticas da indústria alimentar contra o interesse dos consumidores.

Dorioz disse à AFP que se surpreende que a recolha do produto em França só tenha sido feita a 4 de abril, sendo que a filial francesa foi "alertada apenas a 30 de março pela Direção Departamental para a Proteção das Populações (DDPP)".

A Ferrero dá "a impressão de tentar fugir às suas responsabilidades", segundo a Foodwatch, que se indigna com a "falta de transparência". "Os ovos de Páscoa e outros coelhinhos Kinder Maxi Mix não são os únicos afetados", adverte o organismo que levanta hipótese de outros produtos Kinder já estarem contaminados no Natal passado. Para a Foodwatch, a empresa "jogou o jogo de fechar os olhos, não tomar uma atitude". A empresa rebate os argumentos, uma vez que os produtos de Natal "não são produtos de risco" porque saíram da fábrica antes de 15 de outubro.

"É sempre a mesma coisa: há uma epidemia, a investigação volta a um produto, e descobrimos depois que houve verificações na empresa e nada foi feito", lamenta Camille Dorioz.

Há uns dias atrás, a Ferrero admitiu ter identificado e retirado lotes contaminados com salmonela na sua fábrica belga a 15 de dezembro, tomando depois medidas de higiene para eliminar a presença da bactéria. Mas as autoridades sanitárias belgas, na altura, não foram notificadas. "A investigação está em curso e visa compreender porque é que as pessoas adoeceram quando os produtos foram postos de lado", disse a Ferrero francesa sobre as investigações levadas a cabo pelo Ministério Público belga.

Todos os chocolates produzidos na fábrica de Arlon foram recolhidos a 8 de abril. A agência de saúde belga ordenou o encerramento da fábrica, apenas alguns dias antes da Páscoa, o período de pico das vendas de chocolate.

"Todos os procedimentos de segurança foram reforçados", reitera a Ferrero, que defende a eficácia dos seus autocontrolos e indica que este é "o primeiro caso em 70 anos".

