A nova legislação sobre o assédio moral obriga os empregadores a serem mais reativos. Saiba o que pode fazer.

Nova lei

O que fazer se for vítima de assédio moral no trabalho

Já está em vigor a lei que protege os trabalhadores do assédio moral no trabalho. A legislação começou a ser aplicada a 9 de abril. A nova legislação vem proteger os trabalhadores do assédio, obrigando o empregador a adotar medidas para pôr fim a qualquer situação do género.



O assédio moral comporta a má conduta do empregador e/ou colegas de trabalho para com um trabalhador, por meio de ações ou palavras que atinjam a moral, dignidade e a autoestima do mesmo. Comporta danos físicos e psicológicos e, muitas vezes, está mascarado nas técnicas subtis de rebaixamento e humilhação utilizados pelo empregador e/ou colegas.

