O que fazer com o autoteste após a utilização

Autotestes são cada vez mais utilizados, quer nas escolas, empresas e no setor da Horeca.

Com os autotestes à covid-19 a fazerem cada vez mais parte do dia-a dia de alunos, trabalhadores ou para quem quer frequentar os espaços interiores da restauração, a dúvida deverá pairar na cabeça de muitos: o que fazer com o autoteste após a sua utilização?



Para evitar que o autoteste vá parar ao caixote do lixo errado, o Governo esclareceu recentemente que os testes de antigénio rápidos devem ser colocados no caixote do lixo dos resíduos domésticos, pelo que não são recicláveis.

As autoridades explicam ainda o procedimento a seguir no caso de um autoteste positivo:

Voltar a colocar o teste na embalagem de origem Colocar a embalagem com o teste num saco que deve ser fechado imediatamente. Depositar o saco no caixote do lixo convencional

Desde 16 de maio que é obrigatório apresentar um teste negativo para a covid-19 para poder consumir no interior dos cafés e restaurantes, um de três tipos. Estes testes estão disponíveis nas farmácias, supermercados ou setor da Horeca. Algumas empesas já começaram a distribuir estes kits aos trabalhadores, bem como algumas comunas que já disponibilizam também aos residentes.

