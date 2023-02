Em causa estão as SMS’s trocadas entre Von der Leyen e Albert Boula, CEO da Pfizer, no processo de compra das vacinas contra a covid-19.

Pfizer

O que escondem sobre a compra de vacinas? Jornal NYT processa Comissão Europeia

Telma MIGUEL Em causa estão as SMS’s trocadas entre Von der Leyen e Albert Boula, CEO da Pfizer, no processo de compra das vacinas contra a covid-19. O Parlamento Europeu também já pediu que os textos enviados do telemóvel da presidente da Comissão fossem tornados públicos.

O jornal New York Times (NYT) apresentou queixa contra a Comissão, na Provedoria de Justiça Europeia, por falta de resposta ao pedido da chefe da delegação em Bruxelas do diário que pedia acesso às mensagens enviadas do telemóvel da presidente da Comissão ao CEO da Pfizer, Albert Bourla.

As mensagens foram trocadas durante o processo de compra das vacinas contra a covid-19 por parte da Comissão Europeia, e não constam do dossiê que foi tornado público. A Comissão sempre se recusou a mostrar estes textos, mesmo no Parlamento Europeu.



Vacinas contra a covid-19 custaram mais de 50 milhões de euros aos contribuintes Foram encomendados mais 13 milhões de euros em doses da vacina, que ainda não foram entregues e pagas, avança a ministra da Saúde.

O caso arrasta-se há mais de um ano e vários jornalistas e eurodeputados reclamam de falta de transparência no processo de aquisição de vacinas. Há cerca de um ano os eurodeputados tiveram acesso aos contratos celebrados entre as várias farmacêuticas e a Comissão – incluindo a Moderna, a Pfizer e a AstraZeneca – mas todos estes textos estavam profusamente censurados. A Comissão sustentou que estava contratualmente obrigada a manter o sigilo em vários aspetos, incluindo os do valor de aquisição.

Agora a argumentação do NYT para a Provedoria sustenta que a Comissão tem a obrigação de desvendar ao público as mensagens que podem conter trocas de informação e negociações sobre a compra de vacinas que custaram milhões de euros aos contribuintes. Os autores da queixa são o NYT e a jornalista Matina Stevis-Gridneff, chefe dos correspondentes do jornal na União Europeia.

Há um ano, a Provedora de Justiça, Emily O’Reilly, pediu à Comissão as consulta das referidas mensagens, depois de um processo iniciado pelo jornal alemão Bild para obter pormenores das negociações com a Pfizer/BioNTech e com a AstraZeneca.

Mais de um milhão de euros para o lixo. Luxemburgo destrói cerca de 79 mil vacinas Em causa está a data de validade das doses de de vacinas contra a covid-19 que tinha caducado.

A resposta da Comissária dos Valores e Transparência, Vera Jourová, na altura, foi de que as referidas mensagens terão sido apagadas, dada a sua natureza efémera. O jornal Politico - que pertence ao grupo Axel Springer, tal como o Bild -, revela esta segunda-feira que o jornal alemão conseguiu obter alguns documentos sobre o diálogo entre a Comissão e as farmacêuticas, incluindo correspondência por e-mail que se iniciou em junho de 2020. Mas não as SMS’s.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.