Luxemburgo

O que é mesmo qualidade de vida? Residentes do Luxemburgo já responderam

Susy MARTINS Das cerca de 2.000 pessoas questionadas, 69% respondem que atualmente já vivem numa zona que qualificam de ideal.

Para a maioria dos residentes no Luxemburgo, o acesso a espaços verdes é importante para garantir uma boa qualidade de vida. Esta é uma das conclusões de um estudo levado a cabo pela empresa de sondagens ILRES, a pedido do Ministério do Ordenamento do Território.

Como combater a falta de alojamentos sem prejudicar a qualidade de vida dos cidadãos? Esta é uma das perguntas à qual o inquérito tenta responder.

Das cerca de 2.000 pessoas questionadas, 69% respondem que atualmente já vivem numa zona que qualificam de ideal. Para 63% isso significa viver numa zona rural, enquanto que 30% preferem uma zona urbana.

A maioria das pessoas diz ser importante ter acesso à natureza e à tranquilidade e ao mesmo tempo existirem comércios e lugares de estacionamento próximos do local de residência.

Ainda segundo o inquérito, para dois terços dos sondados (66%) ter um parque de estacionamento em frente à habitação é sinónimo de qualidade de vida.



