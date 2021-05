Quando me perguntam o que uma mulher quer de um homem, lembro-me quase sempre da frase de Woody Allen: "É melhor ser o amante ou o amado? Nenhuma das coisas, se o colesterol passar dos seiscentos".

O que as mulheres querem de um homem

Quando me perguntam o que uma mulher quer de um homem, lembro-me quase sempre da frase de Woody Allen: "É melhor ser o amante ou o amado? Nenhuma das coisas, se o colesterol passar dos seiscentos". Porque é que me lembro desta frase? Talvez porque a resposta, não sendo óbvia, não é unívoca, ou, sendo óbvia, é apenas extensa.

Uma amiga encontrou o homem de sonho. Ela passarinhava em casa com o mesmo roupão masculino da puberdade, penugem junto aos tornozelos, unhas cortadas a trouxe-mouxe, recorrendo ao corta-unhas ferrugento de ser deixado molhado na banheira. Ele compensava-lhe a falta de jeito. Escolhia o vinho, de nariz enfiado no copo, e a roupa das reuniões, que pendurava de véspera no cabide. Dava a provar o risoto, ainda ao lume, às visitas, sem deixar cair nódoas na camisa de linho. Surpreendia-a com bilhetes para o CCB, onde ela ia contrariada e entre bocejos. Levitava na sala em posição de yoga e em tronco nu e, só de o ver, sentia-se formigueiro.

Arquiteto, trabalhava em casa, sob o sol de Inverno, no jardim onde cuidava das orquídeas e de uma nespereira anã, que plantou e via crescer atentamente. Fazia companhia e escutava sem criticar. Terminei dois namoros, depois de lhe ouvir os alvitres, inscrevi-me no ginásio para tonificar, porque – na verdade – não preciso de perder peso, passei a ver a poligamia com a demanda da época, esqueci questões morais caducas e distribuí panfletos contra as peles em frente às lojas da Baixa, vestida de raposa esquartejada. Ela não parecia entusiasmada com o que lhe calhara na rifa. Percebi-lhe a inquietação, depois de o ver entrar, elegante de fazer inveja, vestido de cabedal e sorridente para um bar gay da moda.

O risco de almejar a perfeição é ter como homem ideal uma mistura de veado Bambi, sem as manchas, com a Filipa Vasconcelos disfarçada de Clube Bimby, três pisos das Galerias Lafayette, entre os sapatos de berloques e a camisa italiana, vinte revistas da Marie Claire, incluindo os especiais de moda e cremes anti-age, um hamster de roda, vários vouchers para cinema e entradas VIP, a habilidade política de amaciar verdades de Sarkozy com a altura do Rodrigo Santoro e a conversa de café de Jean-Marie Gustave Le Clézio entrecortada por as confissões da Oprah e uma prateleira inteira da Assírio & Alvim.

O que as mulheres querem de um homem não é o que dizem querer. Uma forma inteligente de manter o tabu e enganar os primários.

Filipa Martins, uma escritora no debate público É jornalista e escritora portuguesa. Recebeu o Prémio Revelação, em 2004, na categoria de ficção, pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), pelo seu livro "Elogio do Passeio Público". Em 2018, saiu o seu quarto romance "Na Memória dos Rouxinóis", vencedor do Prémio Literário Manuel Boaventura 2019. Está, presentemente, a escrever uma biografia da poeta açoriana Natália Correia. Foi co-argumentista da série televisiva "Três Mulheres", da RTP, centrada nas vidas da escritora Natália Correia, da editora Snu Abecassis e da jornalista Vera Lagoa. Escreve às quintas-feiras.





