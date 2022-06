Acerca de um concurso universitário com fotografia – que foi recentemente noticiado em jornais, revistas e comunicados oficiais – será oportuno evocar uma parábola, em jeito de paródia, contada por Aquilino Ribeiro.

"O Professor Intemerato e a Gaitinha do Capador"

O seu a seu dono. Porque, mesmo pondo de lado as literatices, há direitos de autor a pagar. Literatices, entenda-se, no sentido de pretender fazer piada ou compor em grande estilo à custa de escritores conhecidos. Neste caso, de Aquilino Ribeiro, sobre o qual correm tantas histórias que só elencá-las valeria uma meia-dúzia de crónicas.

Que esteve no regicídio; que foi espião; filho de um padre e, por isso mesmo, mata-frades; informador às ordens do governo francês; escritor provinciano de terrunhos e solares, tanto quanto cosmopolita, por ter vivido dois exílios em França; membro declarado da oposição a Salazar, cujos livros o ditador devorava; telúrico no apelo às raízes da terra, mas também realista na denúncia das misérias da vida campestre; bibliófilo tanto quanto mercador de alfarrábios, etc.

A lista podia continuar, mas em nada contribuiria para esclarecer o significado dessa pequena novela, publicada em livro só em 1963, no mesmo ano em que faleceu o autor de A Casa Grande de Romarigães. O seu título completo – "O Professor Intemerato e a Gaitinha do Capador" (Casa do Escorpião, 1963). Os especialistas em Aquilino, vulgo aquilinianos, mais a Colóquio/Letras, e os próprios Óscar Lopes e Seabra Pereira, talvez importunados pelos ataques que nela são feitos ao homo academicus, relegaram-na para a "vala comum". Depois, enviaram-na para Carcóvia, onde ficou à guarda dos príncipes de Palidoff...

Nela, Aquilino conta a história de um professor de literatura portuguesa (ao que parece, Hernâni Cidade) que, retirado na província, se viu um dia assediado por um antigo aluno. Pretendia este, com o nome fictício de Luís Graziel, angariar o suporte do velho mestre, chamado Mário Delorme. Bateu-lhe à porta, com duas perdizes para amaciar o velho, não sem antes lhe ter explicado, em carta pressurosa, ao que vinha. Estava em causa um concurso literário ao qual o Graziel se queria candidatar com um livro de poemas, aliás péssimos, intitulado "A Gaitinha do Capador". O sentido era corriqueiro mas obnóxio. De qualquer modo, essa do capador de leitões aprendera-a na aldeia, imagine-se, enquanto compusera um outro livro que era de crítica e comentário à obra do mestre Delorme. Sem mais: à primeira vista, um autêntico sabujo!

Um dos objectivos do Graziel era arrecadar o prémio chorudo que estava a concurso, presidido pelo Delorme. Com isso, compensaria o seu pai, pelos cinquenta contos que com ele gastara, sem qualquer retorno. Mais: com o que sobrasse pisgava-se desta "capadócia sem igual". Contudo, entre evasivas e duras críticas, não foi fácil quebrar as hesitações do velho professor e obter o apoio de que tanto precisava. Delorme chegou mesmo a propor uma solução intermédia. É que, se Graziel se queria pirar daqui para fora, por que não ia ensinar para a Faculdade de Letras do Catanga, cuja organização Tchombé tinha atribuído ao próprio Delorme?

O certo é que perante os escrúpulos do mestre, o Graziel foi obrigado a intimidá- lo com uma navalha de palmo, tendo o Delorme ficado "pálido como na hora da morte". Obtido o apoio para essa concordata sem fiadores, a não ser o da dita lâmina – com a promessa de que o Delorme se comprometia a fazer todo o possível para darem o prémio ao Graziel, mais o lugar em África – , este fechou a sevilhana de maltês, com os três estalos da lei, tau, tau, tau, e meteu-a na algibeira. Assim se chegou ao final feliz da novela, com o candidato a obter tudo o que pretendia, mais a viagem, graças ao facto de o professor intemerato se ter acobardado.

Foi o meu amigo António Valdemar, orador e responsável pela tumulização de Aquilino no Panteão de Santa Engrácia, quem me chamou a atenção para a parábola em causa. Parece ajustar-se como uma luva a um recente concurso universitário, que tem sido notícia em jornais e revistas. Pelo menos, era esta a sua opinião, um tanto ou quanto temerária. Pelo meu lado, não quis exagerar nos paralelismos. Procurei, até, mais as discrepâncias que as confluências, para glosar um antigo professor meu que chegou a inspector da Judiciária. Mas acabei por reler a novelazinha à luz da obra de Aquilino.

O mundo de Aquilino tanto era constituído pelas tertúlias intelectuais e políticas da Bertrand ou do Escritório do Dr. Pulido – compostas pelos que viviam de profissões liberais, do mercado editorial e dos jornais – , como se centrava nas rudes aldeias e casas do Norte, em especial da Beira Alta. Sem grandes arrufos estéticos, os costumes dos íncolas, em acelerada transformação, conviviam bem com o recurso à violência. A esses dois mundos, o da cidade e o do campo, acrescentava-se ainda o de Paris, onde estivera exilado. Sem esquecer que, na sua primeira estadia ali, o jovem Aquilino frequentara os cursos universitários de sociologia de Durkheim e de geografia de Vidal de la Blache. Duas aprendizagens disciplinares que marcaram a sua vasta obra literária.

Em tal panorama, a universidade bem como as instituições académicas e todos os mecanismos destinados à consagração dos letrados, incluindo os prémios literários, foram organismos marginais ao sistema em que Aquilino viveu. Mesmo do ponto de vista do interesse pela história, os seus interesses pelo aristotelismo de Quinhentos ou pela cultura iluminista do Cavaleiro de Oliveira nunca o levaram a pôr a universidade nos píncaros.

Só pelo que vivera lá fora – ou por saber que a esfera cultural estava a mudar, intuindo o que estava para vir – percebeu que a universidade começava a ter um poder cada vez maior. Talvez por isso se tivesse querido pronunciar sobre a figura do professor universitário, que tinha tanto de medíocre como de cobardemente prudente.

Daí a paródia sobre o tal "professor intemerato" que, ao sentir-se ameaçado com uma naifa, acabou por ceder, sem deixar de assobiar para o lado, nem de exercer o seu ofício de crítico rigoroso. Que confusão! Como se podia ser, ao mesmo tempo, representação veneranda do saber académico, agente de um poder hierárquico que não podia ser posto em causa e um autêntico Pôncio Pilatos que, uma vez entalado, lavava as mãos, dando a entender que não era nada com ele? E a resposta era que só com muitas contradições e uma hipocrisia gigantesca, bem características do mundo universitário, todos esses elementos contraditórios conviviam alegremente.

Mário Delorme Dias, com o nome do meio inspirado nas leituras do seu pai, tinha sido educado no seminário de Portalegre. Com a República, largou a roupeta à mulher do maioral, que tivera com ele "amáveis condescendências" e desatou a dar vivas ao novo regime. Não faltou à chamada para a Flandres. Mas foi o latim que lhe abriu o caminho até à cátedra.

Com a sua autoridade de lente, em face do manuscrito poético que estava a concurso, começou o Delorme por acusar Graziel de fazer poesia a machado e de estar a brincar com a tropa lírica, porque a outra defendia "a Pátria, a ordem, os legítimos interesses criados...". Só depois se armou em inquisidor acerca do sentido libertino do poema "No sótão do vigário", onde havia margem para interpretações malévolas, pois "ama de vigário é sempre contrabando para nossa literatura de pé-fresco". Que não houvesse dúvidas, pelo menos antes de ver a sevilhana, para Delorme, aquele livro de poesia não elevaria o discípulo ao Olimpo da Academia.

Quanto ao Graziel, tomara o caminho das esquerdas e, com todos os paradoxos, lá fora beber nas "auras moscovitas". A ponto de o seu mestre ter assinado uma petição para que o mesmo fosse excluído das escolas superiores do Continente, depois de "ter sido preso, porradeado, mantido em cárcere sem julgamento meses e meses".

Tudo ocorrências de um aniquilamento sobre o qual o Delorme também lavara as mãos. Não por acaso a mesma perseguição sucedera depois de ter circulado um artigo anónimo, cujo presumido autor se suspeitava ser o próprio Graziel. Era nele que se falava do "lente do quiçá". No fundo, a reputação do catedrático tinha sido feita à custa de conjunções adversativas – "mas, todavia, no entanto, porém, contudo, quiçá " – que não implicavam nenhum comprometimento sério e serviam de "bordão da sua linguagem de lente e didacta".

Se tudo parecia pouco definido, a ponto do Delorme se ter comportado como um autêntico cobarde, também a “gaitinha do capador”, um título pouco decoroso que nenhuma menina educada podia ter na mão, implicava uma extrema ambiguidade. De título do livro de poemas, com que o Graziel ia a concurso – designando, pura e simplesmente, uma gaita de beiços tocada por um desses tipos "etnológicos do folclore lusitano" – , a gaitinha nas mãos do capador também podia designar quer a navalha, quer os órgãos por ela cortados. Delorme não gostou nada do título. Chegou a propor substituí-lo por "Flautinha de Pã". O seu discípulo também pôs a hipótese, mais eufemística, de trocar capador por castrador. Mas por que razão seria mais decente, para designar actos da vida rural, castrar em lugar de capar? Através desta operação, em que se passava das acções campestres para as da vida intelectual e académica, a paródia – mantida por um evidente jogo de ambiguidades semânticas – transformou o homo academicus num cobarde. Num gaitinhas à mercê de qualquer capador. Ontem como hoje, assim vai o mundo universitário...

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

