O primeiro luxemburguês a ir à lua é um robô

Thomas KLEIN A empresa ispace está a construir um robô para as próximas missões espaciais. Vai extrair rochas lunares e entregá-las à Nasa.

Num antigo armazém no distrito da estação ferroviária da capital, o pequeno robô sente lentamente o seu caminho - centímetro a centímetro - através da areia granulada grosseira. Numerosos engenheiros estão a trabalhar para preparar o andarilho para a sua missão espacial. Se tudo correr como planeado, será o primeiro "luxemburguês" na lua.

O robô é tudo menos um velocista, cobrindo uma média de seis centímetros por segundo, com uma velocidade máxima de dez centímetros. É aconselhável ter cuidado, porque uma fenda na rocha ou um rochedo pode significar o fim prematuro da missão lunar.

Por conseguinte, os promotores do robô, a empresa ispace, construíram uma mini versão da superfície lunar num antigo edifício logístico nas instalações de Paul Wurth. Na caixa de areia sobredimensionada, os engenheiros testam o manuseamento do robô e treinam-no para o conduzir em condições de missão.

"A areia que usamos no nosso 'Lunar Yard' é muito grosseira em comparação com o regolito que se encontra na lua. Mas basta testar o comportamento do andarilho, podemos simular crateras ou terrenos inclinados, por exemplo", explica Julien-Alexandre Lamamy, diretor-executivo da ispace Luxembourg.

Atrasos na comunicação

Também seria possível treinar como lidar com os atrasos na comunicação. "O andarilho é controlado a partir da Terra. Portanto, tem uma latência de alguns segundos em que os sinais percorrem a distância de 400 mil quilómetros da Terra até à Lua", diz Lamamy.

Julien-Alexandre Lamamy, diretor-executivo da ispace Luxembourg. Foto: Alain Piron

Além disso, existe um limite à largura de banda que pode ser utilizada para enviar dados da Terra para a Lua e de volta, o que é um desafio porque o robô é controlado pelas imagens de vídeo que envia de volta da superfície lunar.

Os requisitos de material são também um desafio para os engenheiros, porque o andarilho deve ser capaz de resistir tanto ao calor como ao frio extremos. "Além disso, o pó lunar é um grande desconhecido. É muito bom e entra em todas as aberturas", alerta Lamamy. "Ao mesmo tempo, temos de reduzir o peso tanto quanto possível, pois caso contrário os custos de transporte serão demasiado elevados".

Papel importante em várias missões lunares

A ispace, com sede no Japão, tem desempenhado um papel em várias missões lunares. A primeira missão da empresa à lua irá descolar no final de novembro para testar o seu módulo de aterragem auto-desenvolvido.

Como parte do projeto Artemis, a ispace irá colocar o seu robô na lua em 2024. A empresa tem um contrato de serviço com a Nasa para a missão. No processo, a tarefa da empresa será fazer com que o robô remova a rocha lunar e a entregue à agência espacial. "Ao recolhermos o rególito, adquirimos a sua propriedade ao abrigo da lei luxemburguesa de 2017 sobre recursos espaciais. Depois revendemos parte do rególito à Nasa", afirma Lamamy.

Isto é menos sobre o material em si, do qual apenas algumas gramas devem ser entregues, mas mais sobre a demonstração do ato legal. "Tanto quanto sei, a lei nunca foi praticamente aplicada antes", reforça o diretor-geral.

Em 2025, outra estreia. A ispace faz parte da chamada "Team Draper", que deverá ser a primeira missão espacial ocidental a aterrar no outro lado da lua em nome da Nasa.

Num antigo armazém, os engenheiros da empresa praticam a direção do andarilho sob os desafios técnicos especiais. Foto: Alain Piron

Desenvolvimento da economia lunar

A ispace está presente no Luxemburgo desde 2017. Desde o início, a iniciativa do governo "Recursos Espaciais" desempenhou um papel importante na decisão de se estabelecer no Luxemburgo, recorda Lamamy. "Desde os primeiros dias da ispace, tratávamos de mais do que apenas tecnologia, mas geralmente de desenvolver uma visão para uma economia lunar que faz uso dos recursos disponíveis no terreno. Este foi um encaixe muito bom com a visão do Luxemburgo", conclui.

Atualmente, a empresa tem 31 empregados no Grão-Ducado. Cerca de duas dúzias de engenheiros trabalham na conceção e desenvolvimento técnico dos robôs, que são agora fabricados exclusivamente no Luxemburgo.

Além disso, foi construído este ano um centro de controlo no local no distrito da estação, que está diretamente ligado à rede terrestre da Agência Espacial Europeia (ESA). "No caso de algo correr mal no centro de controlo em Tóquio, podemos assumir a partir daqui para assegurar que a missão seja completada com êxito", nota Lamamy.

Como visão a longo prazo, a empresa quer estabelecer-se como um ator central na futura economia espacial quando se trata de aproveitar os recursos no terreno. "Isto pode desempenhar um papel importante na futura exploração do sistema solar. Por exemplo, o hidrogénio extraído na Lua pode ser utilizado para alimentar missões a Marte ou para alimentar satélites em órbita da Terra", analisa o gestor.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)

