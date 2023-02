Depois de meses de pressão, David Malpass anunciou que deixará a instituição. Cientistas, ativistas e políticos criticaram-no por aparentar ser negacionista.

Alterações Climáticas

O presidente do Banco Mundial demitiu-se e isso é bom para o Clima

Biden irá agora escolher um sucessor que poderá mudar a política da instituição para acelerar a transição energética nos países subdesenvolvidos. O Banco Mundial já estava a ser alvo de críticas por parte de várias organizações não governamentais e políticos que acusavam a instituição de paralisia em matéria de apoio à transição climáticas em países em vias de desenvolvimento, e sobretudo em África.

Mas, em setembro do ano passado, quando David Malpass, o seu presidente, não conseguiu responder a uma pergunta de um jornalista sobre a relação entre a atividade humana e as alterações climáticas, as críticas dispararam e os danos tornaram-se irreparáveis.

Cientistas, ativistas e políticos criticaram o homem nomeado em 2019 por Trump por aparentar ser negacionista. Depois de meses de pressão, David Malpass anunciou esta quarta-feira que deixará a instituição de cooperação financeira internacional no final de junho. O antigo vice-presidente norte-americano e prémio Nobel da Paz, Al Gore está há meses a pedir a demissão de Malpass e congratulou-se com o anúncio da demissão.

“A humanidade precisa que o líder do Banco Mundial reconheça plenamente e responda com criatividade à ameaça civilizacional que as alterações climáticas representam. Estou muito contente que uma nova liderança surja. Este tem de ser o primeiro passo para uma verdadeira reforma que coloque as alterações climáticas no centro do trabalho do banco”.

‘Greenwashing’ a descoberto

Além da célebre ‘gaffe’, o Banco Mundial foi criticado por praticar uma espécie de ‘greenwashing’. A organização de luta contra a pobreza Oxfam publicou, em outubro de 2022, um relatório polémico. Segundo as revelações da Oxfam, o Banco Mundial financiou, diretamente, em 14 mil milhões de euros, projetos de exploração de combustíveis fósseis desde a assinatura do Acordo de Paris, em 2015.

Dos cerca de 16 mil milhões de euros que a instituição sustenta ter investido em projetos de energias alternativas em 2020, a Oxfam só encontra 9 mil milhões de euros diretamente aplicados a infraestruturas para a transição energética. Ou seja, apenas 40% das aplicações relacionadas com as alterações climáticas podem ser verificadas.

Já a coligação Big Shift Global (que se traduzirá como Grande Mudança Global) descobriu que o Banco Mundial continuou a financiar projetos de extração de petróleo e gás, mesmo após 2019, quando anunciou que tinha parado de o fazer nesse ano. O banco defendeu-se do criticismo, salientando que dedicou 30 mil milhões de euros ao setor das energias renováveis, mais do que todas as outras instituições financeiras de desenvolvimento juntas, no ano de 2020.

O que o futuro pode trazer. Al Gore, Bloomberg?

O fim da liderança de um homem escolhido pela administração Trump - que também não colocava o clima no centro da sua agenda -, está a dar esperança a cientistas, ativistas e políticos de que o Banco Mundial cumpra o papel importante de ajudar a resolver a maior crise que a humanidade já enfrentou. O presidente do Banco Mundial é por convenção escolhido pelo presidente dos Estados Unidos, enquanto o Fundo Monetário Internacional (neste momento dirigido pela búlgara Kristalina Georgieva) é apontado por dirigentes europeus.

Enquanto presidente, Donald Trump fez campanha para que a sua filha Ivanka fosse presidente da instituição, pelos seus créditos no apoio aos mais necessitados. Esta quinta-feira, os jornais Politico, na edição americana, e o inglês The Guardian apresentam uma lista de potenciais candidatos à substituição, que irá ser preparada e discutida nos próximos meses.

Os nomes incluem o antigo número dois de Bill Clinton, Al Gore – um dos autores do documentário Uma Verdade Inconveniente, que fez com que ganhasse o Nobel da Paz -; o atual enviado especial norte-americano para o Clima, John Kerry; o antigo presidente da câmara de Nova Iorque e dono da companhia financeira com o seu nome, Michael Bloomberg (também ele envolvido politicamente na transição ecológica).

A lista inclui ainda Minouche Shafik, uma economista de renome, atualmente reitora da Universidade de Columbia e a atual diretora-geral da Organização Mundial de Comércio Ngozi Okonjo-Iweala. Um dos nomes em que o The Guardian mais aposta é, no entanto, o de Raj Shah, atualmente presidente da Fundação Rockefeller. Até junho haverá uma campanha de promoção do melhor candidato, uma vez que apesar de Joe Biden ter a responsabilidade de nomear o sucessor do candidato de Trump, os governos europeus têm de aprovar o nome escolhido.

A nova corrida ao gás e petróleo nos países em desenvolvimento

David Malpass defende que a sua saída no final de junho dará tempo à instituição para garantir uma transição sem sobressaltos. Quanto ao seu mandato à frente do Banco Mundial, considerou-o difícil, tendo de enfrentar uma série de crises interligadas: a pandemia, a guerra na Ucrânia, as alterações climáticas e a escassez de comida, fertilizantes e energia.

Líderes mundiais referidos pelo Guardian entendem que o Banco Mundial deve ser a instituição financeira campeã da transição energética e que esse deve ser o seu papel principal na terceira década do século XXI. Emmanuel Macron, a secretária de Estado do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, e a nova líder dos pequenos Estados-ilha, a carismática primeira-ministra dos Barbados, Mia Mottley, todos defendem que as instituições financeiras de desenvolvimento têm um papel fundamental de evitar que os países mais pequenos se tornem grandes consumidores de combustíveis fósseis.

O momento é particularmente difícil, uma vez que muitos países em África e no Médio Oriente planeiam abrir novos poços de gás e petróleo para responder à procura da UE de combustíveis que não venham da Rússia. E isso poderá acabar com a ambição de manter as emissões de gases com efeito de estufa e as temperaturas globais controladas.

O calendário da passagem de testemunho de David Malpass vem, ainda para mais, em momento oportuno. O atual "czar" do Clima norte-americano, John Kerry, pediu aos países e a bancos de desenvolvimento que apresentem um plano sobre como vão acelerar os seus empréstimos em energias renováveis até abril. Em junho, haverá uma cimeira de financiamento climático em Paris e, no início do próximo mês poderá estar à frente do Banco Mundial um novo nome para fazer as reformas necessárias.

Finalmente, em final de novembro, haverá a COP28 nos Emirados Árabes Unidos – uma conferência do Clima que está a ser contestada por ser organizada por um dos grandes produtores de petróleo. Na Conferência das Nações Unidas para o Clima, a COP26, em 2022, no Egipto, Mia Mottley, defendeu que este banco, criado pelos Aliados no contexto da II Guerra Mundial, não está preparado para o século XXI sem uma reforma profunda: “Não se adequa aos problemas do século XXI. A justiça climática nem sequer era uma questão na época”.



