Joaquim Braz de Oliveira chegou a Bruxelas clandestino em 1971. Após uma vida na restauração vendeu uma casa de sucesso para abrir a pastelaria Forcado onde dá azo à criatividade da doçaria portuguesa.

O português que prefere bolos

A pastelaria Forcado é para muitos turistas uma paragem obrigatória no programa que começa no Museu Horta - a recuperada casa do arquiteto Vitor Horta, um dos criadores da Arte Nova no início do século XX – e acaba com um pastel de nata e um café. O Forcado existe naquela esquina com a Rue Américaine desde 2004 e tornou-se no segundo local de culto em Bruxelas para os muitos apreciadores da doçaria portuguesa. Tem uma imagem moderna e sofisticada, onde se percebe as referências portuguesas, mas a sua história é bem mais antiga do que o ambiente minimalista faria prever. O proprietário, Joaquim Braz de Oliveira, neste momento considera-se apenas “a figura de referência” e o criador dos produtos, um autodidata curioso “com uma paixão pela pastelaria”. Embora já não esteja a gerir as duas casas (o Forcado abriu um novo balcão em 2019, na zona rica de Uccle), continua a criar bolos e a ter ideias para expandir o negócio.



A história da sua chegada a Bruxelas é impossível nos nossos tempos, mas comum para a época, o início dos anos 70, em que a ditadura portuguesa vivia isolada da Europa. O jovem Joaquim Braz Oliveira era vendedor nos Armazéns Grandella (entretanto consumidos pelo incêndio do Chiado em 1988) desde os 14 anos e, aos 19, esperava-o o recrutamento no serviço militar e o desembarque num cenário da guerra colonial. Um primo, desertor e exilado na capital belga, envia-lhe um convite para se juntar a ele. “Passados 15 dias, eu e um amigo viemos a salto”, conta, atravessando países sem passar nos postos fronteiriços. Em Bruxelas só poderia legalmente ficar se requeresse o estatuto de refugiado político. “Fui à ONU pedir asilo político e foi-me concedido porque já fazia política em Portugal e o meu pai esteve preso em Caxias”.

Só voltaria a Portugal três anos depois, no 1º de maio de 1974, num avião que devolvia a Lisboa os refugiados políticos. Natural do Lavradio - na chamada margem sul, um foco de resistência ao regime de Salazar e Marcelo -, espera-o na terra uma receção calorosa. “Tinha montes de pessoas à volta do carro para me cumprimentar”, recorda. Mas a vida já estava a ser feita em Bruxelas, onde tinha começado a trabalhar no setor da restauração, ficar em Portugal não fazia sentido: “Temos que ver as coisas como elas são. O meu pai trabalhava nos Caminhos de Ferro de Portugal, a minha mãe estava reformada da CUF (a petroquímica no Barreiro), eu trabalhava no Grandella, mas talvez não me aceitassem de volta. E já tinha mais ou menos bem a minha vida, o que é que ia fazer lá para baixo?”. Ainda hoje diz que embora torça por Portugal se a seleção joga com os “diables rouges”, é em Bruxelas que ao fim de 49 anos de vida, e um casamento com uma belga, tem as raízes.

Dois garfos e uma toca

Em 1982, já na maturidade dos 30 anos, abre um restaurante na zona do Châtelain, o Forcado, “que teve dois garfos no guia Michelin e uma toca no Gault et Millaut”. Dez anos depois, novo salto: “Em 1991 comprei a casa, uma maison de mâitre, e fiz o novo Forcado em que as cadeiras eram únicas no mundo, de estilo D. Maria, com azulejos da Simão Arte, de Vila Fresca de Azeitão, e os apliques e lanternas eram da Fundação Ricardo Espírito Santo”. A decoração, inspirada no restaurante do Castelo de São Jorge, em Lisboa, ficou em 30 mil contos. Lembra-se do valor, por que era “uma loucura para a época”. E embora os pratos com mais saída fossem os bacalhaus, o à Brás, o a murro, e os pastéis, a clientela era 30% italiana, e 20 a 30% espanhola, calcula por alto. Era, orgulha-se, um bom sítio onde se podia ir comer o tradicional com requinte. “Eu tinha uma clientela da NATO, ministros que vinham de Portugal, gregos que eu não conhecia. Eram todos senhores, não havia doutores mesmo se os portugueses me chamavam a atenção”, recorda.

Mas a restauração é um negócio duro: “Nos últimos cinco anos fartei-me dos chefes e assumi eu a cozinha. Passava 10, 12 horas a trabalhar e tudo era feito ali. Eu era especialista em santola recheada, fiz centenas de quilos, o que me deu um pouco cabo das costas, mas era um “must”. A carne de porco à alentejana era feita com amêijoas de gama alta. O bacalhau era o 7/9 asa branca superior norueguês. E era tudo assim. Mas o problema de ter uma casa destas era as dificuldades com o pessoal. Um não vinha, outro vinha com os copos, outro roubava, enfim ...”. Há casos de que ainda se lembra como se fosse hoje.

Do esgotamento aos bolos

Em 2004 teve um “burnout”. “E a certa altura a psicóloga disse que eu devia vender tudo. Vendemos a casa e o recheio foi comprado pelos nossos clientes”. Na porta ao lado do restaurante Forcado, o autodidata da cozinha reconverteu-se para chefe pasteleiro e foi aqui que deu oportunidade à sua “verdadeira paixão”.

Se há pessoa a quem a velha piada do comediante português Herman José possa servir - a do pasteleiro que foi chamado por engano a uma entrevista e que repetia a frase “Eu é mais bolos”- será Joaquim Braz de Oliveira. “Devo ter um donzinho para a pastelaria... Criei toda uma gama de pastéis e de bolos a que dou nomes. Tenho o rei Filipe e o Obama, que batizei um que estava a fazer na altura em que ele foi eleito presidente. Outro que fiz com requeijão e pinhão, como era em forma de coração, e como os meus primeiros amores foram no Lavradio, chamei-lhe “amores do Lavradio”.

Diverte-se com a pastelaria, mas dentro dos limites, das ideias e dos ingredientes da doçaria portuguesa. Muitos vêm do passado, como o Rosa Araújo. “Chamo-lhe assim porque não posso pôr o nome verdadeiro, cocó, porque os clientes belgas pensariam que é coco. E então mudei para o nome do inventor do bolo, um antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que foi o autarca que criou o passeio alfacinha, e que tinha uma pastelaria na Rua dos Douradores”. Tinha visto num velho jornal uma referência aos “cocós” do Rosa Araújo e procurou a receita. “Estes são interessantes porque levam toucinho, maçã, amêndoas e canela. Mas só que eu fiz o original e a massa das folhas era muito pesada. No século XIX não se comia como agora e então fiz uma versão com 16 folhas, uma pequena joia, e correu muito bem, com muito sucesso e continuamos a fazer”.

O Forcado, conta, dispõe de um “pipeline” de 47 bolos diferentes. E, assim, a cada três meses, há quatro que entram em venda e quatro que abandonam as vitrinas. São as edições limitadas. E também há uma gama sem glúten e sem lactose. “Só ainda não fiz um vegan, porque não consigo substituir as gemas”. Mas a referência da casa continua a ser o pastel de nata, e aí o Forcado tem um concorrente: a Pastelaria Garcia, numa zona mais popular e mais portuguesa. Mas a cada um o seu estilo e sem rivalidades. “Com o Rui? Não, não somos rivais”, explica ao referir-se a Rui Garcia o pioneiro do pastel de nata em Bruxelas e fornecedor de vários restaurantes e casas portuguesas. “Nós fazemos coisas completamente diferentes” - explica – “ele faz os pastéis de nata como se fazem em Portugal agora. Eu faço como se fazia há 50, 100 anos. A diferença é que a massa folhada na minha casa é feita à mão, ao rolo, já ninguém faz isso. E o creme é o original. Este creme é muito difícil de fazer, eles fazem o creme moderno, a frio, que eu sei fazer, mas que nunca farei na minha casa, porque prefiro a versão mais artesanal”. Numa cidade com mais de um milhão de habitantes há lugar para os dois.

