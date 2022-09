É português o maior colecionador de peças relacionadas com a eterna princesa Diana. E está no livro de recordes do Guinness.A história de Ronny Bragança.

Sociedade 2 11 min.

Família real britânica

O português que é o maior colecionador de peças sobre a princesa Diana

Luís Pedro Cabral É português o maior colecionador de peças relacionadas com a eterna princesa Diana e, por inerência da história da monarquia britânica, do recém-coroado Carlos III. Ronny Bragança nasceu na Venezuela, cresceu em Espinho, vive no Porto e num mundo à parte, entre o real e a fantasia. A sua coleção, que pela morte de Diana e pela coroação do príncipe Carlos adquiriu um valor incalculável, está inscrita no Guiness Book of Records. No qual a rainha Isabel II inscreveu um capítulo de longevidade.

Em 1987, Ronny Bragança tinha 10 anos e vivia em Espinho. Enquanto a rapaziada da sua idade andava ocupada com assuntos do futebolês, preenchendo cadernetas de barbudos cromos da bola, ele tinha o seu imaginário povoado por cenários cor-de-rosa, de coroas e tiaras, charretes e cavalos brancos, jardins, palácios, castelos, banquetes sumptuosos, cristais e talheres de prata, trajes e jóias de design exclusivo, vénias, nomes mais longos do que autoestradas. A aura real, todo o esplendor protocolar e inacessível da realeza, despertavam-lhe grande fascínio. Era como se habitasse outra galáxia, distante e sem balizas, onde os príncipes amavam para sempre as princesas e todas as histórias se fechavam com chave de ouro. Devidamente filtrado pela televisão, parecia um sonho.

Em 1981, era demasiado novo para ser um dos 750 milhões de telespectadores que assistiram à maratona protocolar que foi o casamento de lady Diana Frances Spencer, princesa de Gales pela via matrimonial, com Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, príncipe Carlos, de Inglaterra, para abreviar uma história longa. Que agora termina. Que agora começa. Sejamos respeitosamente objectivos: a rainha Isabel II já não ia para nova, e o mesmo acontece com Carlos – o eterno príncipe de Gales e duque da Cornualha, herdeiro de uma fortuna avaliada em perto de 500 milhões de euros (que nunca foi divisa britânica, muito menos no Brexit) -, coroado de fresco enquanto Carlos III, de Inglaterra, que no próximo dia 14 de Novembro cumprirá 74 anos. Tem o rei quase tantos de vida como teve a sua "beloved mama" de reinado (70 anos).

Desde que me conheço, sempre me considerei monárquico Ronny Bragança, maior colecionador de peças relacionadas com a princesa Diana

De repente, parece que o mundo se tornou numa imensa monarquia constitucional. E, apesar de plasmado na Constituição britânica, não deixa de ser algo estranho de se ver, deputados eleitos a jurar fidelidade a um rei, com a devida vénia, um dos mais provectos desempregados de longa duração à escala planetária, como se o mundo tivesse parado por dez dias numa estação medieval.

O mundo pôs-se todo a chorar, como se a rainha fosse rainha-mãe de todos. Portugal, que abdicou da monarquia há 112 anos, pôs-se a chorar também, solidário com a dor colectiva do seu velho aliado. Isabel II talvez não tenha feito pelo mundo assim tanto, mas não foi pouco o que fez pela monarquia britânica e pelas monarquias vigentes. Há nisso uma diferença enorme. De qualquer forma, os automatismos da sucessão foram quase tão céleres quanto a mudança do hino, actualizando, como uma app, o "God Save de Queen" para "God Save the King".

Em 1981, os súbditos britânicos, como era de regra, não sem várias excepções, achavam que seria Lady Diana um dia a inevitável rainha Consorte, que rapidamente conquistou mais popularidade para o seu marido e rei por ser do que alguma vez este gozou enquanto príncipe herdeiro. Lady Di foi um longo caso de amor com a Humanidade. O que ficou perfeitamente demonstrado logo no enlace real. Foi um matrimónio com audiência inaudita até para um conto de fadas.

Em 1981 Ronny Bragança ainda era demasiado novo para ser um dos 750 milhões de telespectadores que assistiram ao casamento de Charles e Diana... ... Mas assistiu ao casamento de William e Kate. Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Em 1981 Ronny Bragança ainda era demasiado novo para ser um dos 750 milhões de telespectadores que assistiram ao casamento de Charles e Diana... ... Mas assistiu ao casamento de William e Kate.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: Peter Kneffel/dpa

Mais tarde, muitos acontecimentos, um divórcio e um funeral depois, Ronny Bragança havia de receber uma fatia do bolo da boda real, que guarda dentro do guardanapo original, enrolado em real celofane, dentro de uma caixa com monograma. Cortesia de um amigo que a vida lhe apresentou, que à época do matrimónio entre Diana e Carlos, trabalhava no castelo de Balmoral, Escócia, e tinha estado em Londres em funções oficiais no casamento de Carlos e Diana, tendo guardado esta doce preciosidade, que assim chegou às mãos de Ronny Bragança, que a manteve preservada numa espécie de banho plastificador. Convém explicar, para as pessoas não pensarem que ele é fiel depositário de uma fatia de bolor real.

Para eles (Casa Real britânica),era curioso ter um rapaz tão jovem a escrever para os príncipes. Mas estava longe de imaginar que Diana era a pessoa mais famosa do mundo. Ronny Bragança

Para quem, mesmo sem credenciais de sangue, se diz monárquico quase de nascença, esta fatia é o símbolo de uma era especial, de uma princesa especial, cujas núpcias iniciaram um longo processo, ainda que involuntário por parte da restante família real, de popularização da Casa Real britânica e, por junto, das monarquias. Toda a gente sabe, e Carlos III também, que tal fenómeno se deveu à princesa Diana, que Consorte não foi, por sucessivos acontecimentos que não deixaram de abalar os próprios pilares da monarquia britânica que, como é bom de ver, se manteve no tempo como uma certa fatia de bolo.

A importância de se chamar Diana Mesmo na década de 90, com o divórcio e a morte de Lady Di, Portugal deu 13972 Dianas ao mundo. Hoje, 31 de agosto, cumprem-se 25 anos da sua morte. O fenómeno Diana, tal como a popularidade da princesa, foi transversal e permanece vivo.

O menino monárquico

Longe, em Espinho, crescia um menino, nascido em Caracas, Venezuela, chamado Ronny Bragança, que não tem sangue real, ele próprio reforça, para que não hajam equívocos, mas não seja por isso: "Desde que me conheço, sempre me considerei monárquico". Porquê não sabe bem, mas que é assim, é. Também "é óbvio que o facto de ter começado a escrever para os palácios de Kensington e Buckingham desde os meus 10 anos teve o seu peso". Como é evidente. E nada mais estimulante para um jovem que a recepção de uma resposta real, nem que fosse de minuta. Tardou. Mas um dia a sua correspondência teve eco.

"Para eles (Casa Real britânica), era curioso ter um rapaz tão jovem a escrever para os príncipes. Mas eu estava longe de imaginar que Diana era a pessoa mais fotografada e mais famosa do mundo". O glamour e a fama que emanavam da princesa Diana seduziam irresistivelmente este jovem de Espinho, embora não fosse o que mais o atraia na princesa. O que mais o atraia, foi o que mais atraiu o mundo. O facto desta se ter constituído como uma verdadeira "princesa do povo", um vislumbre de acessibilidade. Um povo global, que desde logo incluía o concelho de Espinho.

O que ligou Ronny Bragança à princesa de Gales de forma indelével foi um livro que lhe ofereceram, tinha ele 14 anos: Diana Princess of Wales – The Book of Fashion, de Jane Owen, publicado em 1984, quando as aparências ainda iludiam. Este livro foi a primeira de milhares de peças que Ronny Bragança – apelido realmente real -, foi adicionando ao longo de mais duas décadas. E que um dia o levaram a inscrever o seu nome noutro livro: o "Guinness Book of Records". Em boa verdade, Ronny Bragança já acrescentou inúmeros artigos à sua colecção, ampliando o seu recorde. Mas o número oficial permanece em 2950 peças relacionadas com a falecida princesa Diana de Gales e, por via matrimonial, do novel rei Carlos III.

Uma colecção que, da noite para o dia 31 de Agosto de 1997, num túnel de Paris, para grande desgosto do coleccionador, que preferia não ter sido assim, adquiriu uma valorização astronómica. O mesmo acontece agora com a elevação a rei de Carlos III que, enquanto príncipe não valorizou propriamente as peças que Ronny Bragança, quase por inerência, coleccionava dele. Estes dois acontecimentos, transformaram a sua colecção de uma vida, numa incalculável fortuna. Coleccionador que é coleccionador, colecciona para si. Este particular coleccionador não tem qualquer intenção de desfazer-se do seu espólio, embora alimente um sonho secreto de museologia.

As peças da história

Em 1991, começava oficialmente a sua colecção. Tomavam então substância os inúmeros relatos de imprensa sensacionalista, que a Casa Real britânica catalogava de rumores, de que algo ia mal no então reino de Isabel II e no então casamento dos príncipes. E nem uma bomba, chamada divórcio real, formalizado em 1996, abalaram a sua fé na monarquia. Diana seria sempre Diana, a Lady Di, a sua princesa de Gales.

O jovem crescia e com ele o conjunto de pertences "Diana-related", que agora lhe pertenciam, fruto de uma rede de contactos que foi estabelecendo ao longo da vida. "Com o passar dos anos comecei a conhecer melhor a Royal Household (organização de apoio à Casa Real britânica)". Não foi só isso. Mais que o interesse pelas próprias peças e o orgulho indisfarçável de as possuir, interessa-lhe, sobretudo, a história e as circunstâncias que envolve cada uma destas. E tem tudo na ponta da língua, como uma enciclopédia de eventos. "Mantenho contacto com vários membros do staff, que sabem da minha colecção. E mesmo eles ficam admirados pelos meus conhecimentos acerca de eventos reais".

Hoje, naturalmente, é tudo mais fácil com os leilões online. Mas, atenção, não são para toda a gente. Há uma selecção prévia das pessoas que podem participar.

Ronny Bragança foi durante longos anos chefe de cabine na TAP. Estava constantemente em trânsito, um hábito que mantém. Londres, claro, é o seu ponto de paragem de eleição, salvo seja. "Vou várias vezes a Inglaterra recolher peças que adquiro através dos meus contactos". Conhece as lojas da especialidade, os restaurantes onde encontrar os parentes mais próximos ou mais distantes da família real, os seus colaboradores directos, os elementos preponderantes ou discretos na Royal Household.

"Tenho uma lista de mordomos, motoristas, secretários, ex-secretários, cozinheiros, estilistas, um conjunto vasto de elementos de staff que trabalham ou trabalharam para membros da família real. E, evidentemente, que trabalharam para Carlos e Diana". Mesmo assinalando 25 anos sobre a morte da princesa de Gales, alguns destes objectos continuam em circulação. "Há que permanecer muito atento". E sempre pronto a licitar. Os leilões são boa fonte para um conhecedor. "E, hoje, naturalmente, é tudo mais fácil com os leilões online. Mas, atenção, não são para toda a gente. Há uma selecção prévia das pessoas que podem participar nestes", adverte.

Os coleccionadores mais temíveis deste género de artigos, sabem os especialistas, são americanos e japoneses. Algumas das peças mais raras, ficam às vezes uma vida em determinadas famílias. "Quando morre alguém, é natural que as peças possam vir para o mercado". E Ronny Bragança conhece-o como a palma das mãos. E o mercado conhece-o a ele: "Por vezes sou contactado por pessoas que sabem que talvez a minha colecção seja o lugar certo para algumas peças". Embora os preços, as tornem demasiado proibitivas para o seu gosto.

No seu santuário, no Porto, onde vive há muitos anos, e cuja morada convém não revelar, há de tudo um pouco. Desde peças raríssimas e preço correspondente, pois algumas ascendem a mais de seis mil euros, às mais discretas, mas repletas de história, "com valor inestimável". É difícil enumerá-las todas. Mas Ronny Bragança seria capaz de o fazer. Destacá-las também não é fácil. Talvez a jóia da coroa seja o "relógio em esmalte de Halcyon Days, feitos em número muito limitado para a princesa oferecer a instituições de caridade".

Carinho especial pela "maçã em prata 'Big Apple', oferecida pela princesa ao staff que viajou com ela no Concorde, de Londres para Nova Iorque. Apenas três foram feitas!". Ou "uma foto assinada por Diana e pelo príncipe Carlos (perdão, Carlos III), enviada para mim no início dos anos 90". Ou o "livro de notas em pele, by Andrew Soos, com o monograma e cartão escrito à mão pela princesa". A "carteira D, oferecida pela princesa à sua secretária pessoal". O "menu de jantares privados em Kensington". Ou mesmo "uma armada em prata, by Garrard of Bond Street, de Happy Christmas Diana 1994". Ainda "a carta assinada pela princesa em papel Kensington Palace para um membro do seu staff".

Carlos III, herdeiro do trono e de uma fortuna enorme Terra, jóias, propriedades e um parque eólico são alguns dos bens que o novo rei vai herdar da mãe, Isabel Ii.

E como não falar dos "botões de punho do príncipe herdeiro, perdão, de sua majestade o rei Carlos III, by Gerald Benney, quando apenas 10 foram fabricados". Mas, "as molduras com o elegante monograma D, que estão também entre as peças mais caras, são a minha perdição", confessa. "Tenho imensas. Às vezes compro mais pela moldura do que pelas fotos". E, entre milhares de itens, algo que Ronny preferia não ter: "A programação interna do funeral da princesa".

Sempre que a ocasião é real, Ronny Bragança aparece. É presença assídua no palácio de Buckingham e de Kensington, desde que este foi aberto ao público, claro está. Marcou presença no último grito real, em matéria matrimonial. Nas cercanias de Westminster, lá esteve Ronny Bragança, para assistir ao casamento de William e Kate – W&C, para os mais chegados – apresentando felicitações. Ao seu espólio, guardado a sete chaves, lá chegou mais uma fatia de bolo real.

"Noblesse oblige", esteve nas comemorações do Jubileu da rainha Isabel II. Levou muito tempo para que encontrasse coragem para visitar a última morada da princesa Diana, na Casa Althorp, em Northhamptonshire, onde a família Spencer lhe dedicou um museu. Num desses natais, recebeu um cartão de "best wishes" da Casa Real britânica. Sinal dos tempos, tinha uma foto de um casal. Era assinada pelo príncipe Carlos, perdão, de sua "Royal Highness" – Charles III. E por uma tal de lady Camilla Parker Bowles. Que, apesar de duquesa da Cornualha e, formalmente, a actual rainha consorte de Inglaterra, sabe-se lá porquê, não é lá muito coleccionável.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.