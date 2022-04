Nomeado em janeiro de 2020 para ser o representante da União Europeia em Londres no difícil pós-Brexit, o português foi destacado pelo corpo diplomático acreditado no Reino Unido.

Sociedade 2 min.

Brexit

O português João Vieira de Almeida é o diplomata europeu do ano no Reino Unido

Telma MIGUEL Nomeado em janeiro de 2020 para ser o representante da União Europeia em Londres no difícil pós-Brexit, o português foi destacado pelo corpo diplomático acreditado no Reino Unido.

O representante da União Europeia (UE) no Reino Unido, o português João Vieira de Almeida, foi escolhido pelos colegas diplomatas pelo seu papel em dar forma às relações pós-Brexit entre a UE e o país que escolheu sair fora do clube, em condições que se revelaram muito tensas.

João Vieira de Almeida partilhou o prémio com os restantes 27 embaixadores dos países da UE no Reino Unido, salientando que “a diplomacia é um trabalho de equipa e a equipa da União Europeia é a melhor de Londres. Eu sou apenas o capitão”, disse, ao aceitar a distinção da revista The Diplomat, num momento em que os “diplomatas são mais precisos que nunca”.



A instalação do diplomata em Londres não foi, no entanto, pacífica, na altura em que as relações entre Downing Street e Bruxelas estavam ao rubro enquanto se negociava o acordo do pós-Brexit. O governo inglês não queria conceder privilégios diplomáticos à embaixada da União Europeia no Reino Unido, alegando que a UE não é um Estado.

Segundo a agência Reuters, a UE respondeu cortando o acesso do embaixador britânico junto das instituições europeias em Bruxelas das reuniões institucionais. Na altura, a Comissão Europeia recordou que as 143 delegações da UE nos vários países têm todas o mesmo estatuto e privilégios das missões diplomáticas dos Estados.

O diferendo ldurou cinco meses e foi ultrapassado num encontro entre Josep Borrell, o chefe da diplomacia da UE, e o ministro inglês Dominic Raab, numa reunião dos G7.

Representante da União Europeia no Reino Unido no pós-Brexit é português O diplomata João Vale de Almeida será o embaixador da União Europeia em Londres após o Brexit, revelou hoje o jornal Politico.

Chefe de gabinete de Durão Barroso e representante da UE em Washington

João Vale de Almeida, com uma longa carreira na Europa, foi chefe de gabinete de Durão Barroso, quando este assumiu a presidência da Comissão Europeia. Entre 2010 e 2014 representou a UE nos Estados Unidos, em Washington.

O português tomou posse na representação da União Europeia em Londres no dia 1 de fevereiro, na Smith Square, em Londres.

Curiosidade: o diplomata é irmão de Miguel Vieira de Almeida, o investigador em Antropologia e conhecido defensor dos direitos LGBT em Portugal, tendo-se destacado no processo de aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo no parlamento português. Miguel Vale de Almeida foi deputado, é uma figura conhecida e habitual comentador na televisão portuguesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.