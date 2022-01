Num contexto de expansão do Império nazi, em curso no ano de 1942, onde o racismo ariano se impunha não só aos judeus, mas também a outros povos, o álbum de Glassner iria contra-a-corrente?

O Portugal dos monumentos e do pé descalço de Helga Glassner

Diogo RAMADA CURTO Num contexto de expansão do Império nazi, em curso no ano de 1942, onde o racismo ariano se impunha não só aos judeus, mas também a outros povos, o álbum de Glassner iria contra-a-corrente?

Em 1942, foi publicado em Berlim um álbum fotográfico sobre Portugal, da autoria da fotógrafa alemã Helga Schmidt-Glassner (1911-1998). A informação disponível sobre a autora é escassa e não há notícias precisas sobre as condições em que o livro foi elaborado.

Com base numa nota introdutória da autoria de Pedro Tovar de Lemos, conde de Tovar, ministro plenipotenciário em Berlim de 1941 a 1945, percebe-se que não se trata de obra de propaganda encomendada pelo governo português. Na opinião do diplomata, entusiasta defensor da nova ordem mundial que se antevia com a vitória alemã, as imagens do “bonito livro” contribuiriam para dar ao povo alemão uma boa ideia das “belezas naturais, arquitectónicas e folclóricas de um país que tem amor ao seu passado”. Para o conde de Tovar – empossado no lugar de representante de Portugal na Alemanha, que fora ocupado por Alberto da Veiga Simões entre 1933 e 1940, substituído durante uns escassos meses por Francisco Nobre Guedes – foram as reminiscências do passado as que mais seduziram a objectiva da fotógrafa.

Mesmo assim, Tovar lamentava que, ao lado da memória dos feitos dos portugueses de outros tempos, não figurassem “mais algumas fotografias evocadoras do esforço dos portugueses de hoje”. Muito concretamente, o livro não dava conta das “impressionantes realizações efectuadas nos últimos anos sob a direcção do seu grande chefe Oliveira Salazar”. Acrescentando algumas palavras de circunstância acerca da função do livro como capaz de ajudar a criar “uma atmosfera de compreensão e de estima entre dois povos”, Tovar não se conformava que a obra modernizadora de Salazar tivesse ficado fora do álbum. De facto, uma única excepção confirmava a regra do livro: a fotografia da fachada principal do Instituto Superior Técnico.

Das cerca de 150 fotografias reunidas, a maior parte dizia respeito a monumentos e vistas tanto de cidades, como de paisagens naturais. Os Jerónimos, o Bom Jesus do Monte em Braga, a Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra ou a janela do Convento de Cristo de Tomar fazem parte de um itinerário que começa em Caminha e termina em Lagos. Por sua vez, os retratos – divididos por regiões, com as mulheres, crianças e idosos, a trabalhar de pé descalço, junto aos animais, ou em traje de festa – põem a descoberto um país, no qual se acentuavam os traços folclóricos e rurais.

Aqui ou ali, são as moçoilas do Minho, em traje a rigor, que dançam, com as suas correntes de ouro e as suas arcadas. Depois, vêm as parelhas de bois, com as suas cangas ricamente trabalhadas, que penetram na cidade, como acontecia em Braga e no Porto. Em Peniche, por comparação, as cangas dos carros de bois usados na doca não exibem nenhum trabalho estético. Na Nazaré, de novo, os bois ajudam a puxar os barcos de pesca, tal como sucedera nesse país descrito, no século XIX, por Ferdinand Denis, cuja interrogação Raul Brandão reformulou, em Os Pescadores (1923): “Que estranho país é este onde os bois vão lavrar o próprio oceano?”. Mas, ao lado do folclore, são as condições de trabalho que mais surpreendem. Por exemplo, tanto na Nazaré como nas salinas de Aveiro, as crianças são representadas a trabalhar, ao lado das mulheres de pé descalço.

Traduzida do alemão, eis o que diz a legenda de uma das fotografias da Nazaré: “Quando os barcos regressam da pesca, mulheres, crianças e velhos começam a trabalhar. Faça vento ou chova sentam-se na areia, separam os peixes pelo tipo e tamanho e colocam-nos em salmoura. A secagem das redes e o seu remendar é outra tarefa diária. A seguir, as mulheres e as raparigas vão com grandes cestos à cabeça cheios de peixe, vendê-lo nas imediações”.

O lamento do conde de Tovar, acerca da ausência de modernidade de um álbum centrado nos monumentos do passado e nalgumas imagens mais ou menos folclóricas do povo, não só tinha fundamento, como ainda por cima era acentuado pelas imagens de um país atrasado, onde as mulheres andavam descalças e as crianças eram compelidas a trabalhar para fugir à fome. Tovar, repare-se bem, tinha sido enviado para apagar a triste memória que Veiga Simões tinha deixado em Berlim, depois de uma longa permanência como principal diplomata português na Alemanha de Hitler. Os relatórios enviados para Portugal deste último, que Lina Madeira publicou de modo exemplar, denunciaram a existência de campos de concentração desde muito cedo e colocaram a questão judaica de maneira bem objectiva. O seu teor acabou por ser conhecido em Berlim, a ponto de o seu autor ter sido declarado persona non grata, seguindo-se a sua expulsão da diplomacia. Já Tovar, depois de ter participado, em 1940, no inquérito a Aristides de Sousa Mendes, cônsul em Bordéus, se apresentou como favorável ao nazismo e a Hitler, sugerindo que seria inevitável o apoio de Portugal à “limpeza do judaísmo” para manter as boas relações com a Alemanha.

O álbum em causa não se envolvia, aparentemente, em questões tão intricadas. O seu significado, como notou o conde de Tovar, girava em torno da dicotomia do passado glorioso e monumental versus a representação das gentes, por regiões, num registo folclorizado e tendendo para uma espécie de estetização da pobreza. Talvez se pudesse, ainda, acrescentar que a simplicidade das gentes, do povo propriamente dito, fosse compensada com um elogio da sua autenticidade e força. É o que parecem atestar os sorrisos das moças, algumas caras rugosas e curtidas, como a de um pescador idoso da Nazaré ou de uma mulher de Leiria, precocemente envelhecida, e a fotografia final do livro representando os campinos do Ribatejo, à desfilada.

A quem interessava a representação da nação portuguesa, amputada dos seus esforços de modernização, que punha a nu, estetizando, um país pobre, virado opara o passado e os seus monumentais lugares de memória? O conde de Tovar, seu potencial mecenas ou talvez intermediário, enquanto diplomata, para efeitos da campanha fotográfica que trouxe a Portugal Helga Glassner, foi o primeiro a denunciar que era parcial a visão veiculada pelo álbum fotográfico. Resta saber qual a intenção de uma fotógrafa, que fora treinada para representar arte e arquitectura. Procuraria ela, apenas, transferir para o caso português a sua experiência, acumulada desde 1936, no âmbito das campanhas lançadas a partir de Berlim e que se destinavam a preservar, pelo registo fotográfico, os monumentos e obras de arte que a guerra poderia destruir? Uma experiência, aliás, que da Alemanha se tinha alargado a outros países e cidades da Europa Central, onde Glassner desenvolveu outras campanhas fotográficas, tendo algumas delas alcançado o formato de livro.

Já foi sublinhado que, desde a década de 1930, outras mulheres fizeram de Portugal o seu estúdio a céu aberto, construindo outras representações do país (F. L. Vicente, “Para onde olharam elas? – Portugal visto por mulheres estrangeiras”, Público, 10-3-2019). Helga Glassner integrou essa mesma série. E, embora não se saiba quem organizou a sua campanha e como é que ela decorreu, o certo é que, na sua base, se encontrava a sua experiência de vida, centrada em Berlim. Foi a partir daquela cidade, marcada, em 1942, pela guerra, pelos incitamentos à violência e pelas notícias que ali chegavam acerca do genocídio em curso, que se desenvolveu um sentido apurado de preservação do passado. Preservação dos grandes monumentos e obras de arte, com base no registo fotográfico, em contraste com as destruições determinadas pela guerra e pela violência do Holocausto. Logo, preservação das obras máximas de uma civilização em risco de sucumbir, em face da violência da guerra, do extremínio e da força das destruições.

Por isso, será de argumentar que, para Glassner, a dicotomia que contava não era bem aquela de que Tovar falava na sua nota introdutória, opondo o passado monumental às obras de modernização. A dicotomia por ela sugerida era de um outro teor, ou seja, frente a um cenário de violência e destruição, com o qual a modernidade se confundia, o mais importante era apelar aos monumentos do passado, preservando-os e colocando-os ao lado das tradições populares e folclóricas. Deverá este apelo ser considerado um modo de idealização da nação portuguesa, em particular, e de todos os nacionalismos, em geral? Sim, na condição de também serem consideradas idealizações as tentativas destinadas a valorizar as tendências modernizadoras contidas no planeamento dos Estados autoritários e fascistas.

De qualquer modo, afigura-se bem difícil compreender e interpretar a já referida sobreposição de duas imagens. Por um lado, a representação de um povo, nos seus usos e costumes, nas suas festas e modos de trajar, nas suas danças folclóricas e na variedade dos seus artefactos, incluindo as cangas dos bois ou os barcos rabelo a transportar as pipas do vinho do Porto. Por outro lado, a labuta das lavadeiras no rio, o transporte do sal da Ria pelas mulheres de pé descalço, a mulher de pés grossos que conduz uma parelha de bois no Porto, as crianças a trabalhar na praia ao lado dos adultos, o esforço hercúleo dos pescadores a puxar os barcos do mar e, ainda, a sombria banca de peixe na Ribeira do Porto. A ter em conta esta última divisão, entre o que é da ordem do folclore e o que compromete práticas laborais e situações de miséria e exploração, será mesmo possível sustentar que as imagens bonitas são só as do folclore e que as fotografias sobre a última condição são uma mera forma de estetizar a pobreza, tornando bonito aquilo que é feio?

Ao mesmo tempo que as questões se multiplicam e nem todas encontram uma resposta linear, impõe-se considerar um último contexto que dá significado a todas estas representações do povo. Trata-se do conjunto de olhares que, em Portugal, mas também à escala de muitas outras nações, procuraram representar o povo, desde o romântico século XIX, mas prosseguindo por diferentes configurações, ao longo do século XX. Situadas muito para além das possibilidades abertas pela técnica, mas mantendo uma estreita relação com as possibilidades de reprodução visual, fotográfica e cinematográfica, e muitos outros tipos de discursos – literários, disciplinares e até musicais – , as representações de um povo ou de uma nação foram atravessadas por diferentes tensões. No álbum de Helga Schmidt-Glassner, será possível detectar o rasto de duas dessas tensões, a partir de termos já enunciados.

A primeira diz respeito às relações entre o alto e o baixo. De um lado, ficava a cultura dos monumentos ou das obras de arte, sedimentada no passado e já consagrada. Do outro, a cultura popular, antropológica, folclórica ou etnográfica, estudada por disciplinas que as elites articularam com a autoridade das instâncias académicas, mas que também foram descritas pelos escritores, cujas obras reivindicavam para si o qualificativo de literário, nos géneros ou correntes de romance regional ou do muito contestado neo-realismo. A acreditar no conde de Tovar, o álbum de Glassner eliminava essa tensão e tratava em plano de igualdade a história e a etnografia, entendendo esta na sua expressão mais folclórica.

A segunda tensão diz respeito à dimensão física, racial ou corporal, a que se procurou associar o estudo do povo, por contraposição à investigação sobre os seus usos e costumes. Esta última em conformidade com a passagem de uma antropologia física para uma antropologia cultural e social, atenta aos aspectos étnicos e à dimensão cultural, tanto na sua expressão material, como enquanto rede de significados e de formas simbólicas. Num contexto de expansão do Império nazi, em curso no ano de 1942, onde o racismo ariano se impunha não só aos judeus, mas também a outros povos, o álbum de Glassner iria contra-a-corrente? Mais concretamente, ao insistir na identidade nacional expressa em monumentos históricos e nos modos de vida do povo, com as suas diferenças regionais, distanciava-se do racismo biológico e encontrava uma via alternativa ao que se vivia na Alemanha. Ao mesmo tempo, parecia submeter as representações do corpo, das crianças, das mulheres e dos velhos, às condições económicas e sociais de pobreza em que se vivia não só a lavrar o mar, mas também de pé descalço.

Por mais sedutora que possa ser a última interpretação, em que uma mulher fotógrafa a trabalhar na capital do Império nazi teria construído um discurso fotográfico à margem do racismo, insista-se, não foi assim que o conde de Tovar viu o álbum. Para este último, as bonitas fotografias de Glassner, ao concentrarem-se no passado e no folclore, desprezando o esforço modernizador de Salazar, rebaixavam a nação. Fixando Portugal num passado imemorial, donde não se movia, ainda por cima dispondo de um povo transformado num dado mais ou menos exótico, vivendo da terra e do mar, talvez a verdadeira mensagem fosse outra. Porventura o que Glassner terá querido dizer é que, só numa aliança com a Alemanha ou numa Europa equiparada ao Império nazi, este país atrasado do Sul do Velho Continente, posto sob tutela, se poderia modernizar.





