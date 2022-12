O parque possui agora um total de 491 lugares de estacionamento e nos parques Fort Neipperg e Fort Wedell há mais horas gratuitas.

Estacionamento

Parque de Knuedler tem mais 275 lugares disponíveis desde esta quinta-feira

Redação O parque possui agora um total de 491 lugares de estacionamento e nos parques Fort Neipperg e Fort Wedell há mais horas gratuitas.

A partir desta quinta-feira, 22 de Dezembro, os níveis -2 e -5 do parque de estacionamento Knuedler, na capital, passam a estar abertos ao público, com mais 275 novos lugares disponíveis. A "boa notícia" foi anunciada na quarta-feira pela burgomestre Lydie Polfer durante o tradicional "citybreakfast" com a imprensa.

O parque passa assim a contar com um total de 491 lugares de estacionamento disponíveis para os clientes. Para o ano, ainda haverá mais lugares, depois de concluídas as obras de renovação da parte antiga. A reabertura total do parque Knuedler que terá um total de 750 lugares disponíveis está prevista para 2023, anuncia a cidade do Luxemburgo.



O projeto de ampliação do parque Knuedler destina-se a criar mais 343 lugares de estacionamento aos iniciais, incluindo 18 para carros elétricos, 11 para mulheres e famílias e 13 para pessoas com mobilidade reduzida, elevando o número total de lugares para 749 nos cinco pisos.



Novidades noutros parques

Os parques de estacionamento Fort Neipperg e Fort Wedell, na área da estação ferroviária passam a oferecer mais uma hora grátis de domingo a sexta-feira, ou seja, os clientes têm direito a duas horas, em vez de uma hora, já a partir desta quinta-feira.

Aos sábados, as primeiras quatro horas de estacionamento continuarão gratuitas. Com esta medida, a cidade do Luxemburgo pretende promover o comércio e a acessibilidade ao bairro da Gare, cujas obras de requalificação estão previstas para começar na rue de Strasbourg em janeiro de 2023.



Artigo publicado originalmente no Virgule.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.