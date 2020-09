Prestes a atingir a marca de 1 milhão de mortes, esta pandemia já excede o impacto de outros vírus epidémicos.

O novo coronavírus já é um dos mais mortais deste século

A epidemia da gripe A (H1N1), conhecida como a "gripe suína", matou oficialmente 18.500 pessoas em 2009, provocando um alerta pandémico e uma mobilização mundial em 2009. Contudo, este número de mortes foi posteriormente revisto para cima pela revista médica The Lancet, citada pelo L'essentiel, com uma estimativa de entre 151.700 e 575.400 mortes.

O primeiro coronavírus a desencadear o pânico, também proveniente da China, a epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAS) causou apenas 774 mortes em 2002 e 2003. O registo da covid-19 tem sido regularmente comparado ao da gripe sazonal, que mata silenciosamente todos os anos sem fazer manchetes. "Globalmente, estas epidemias anuais são responsáveis por cerca de 5 milhões de casos graves e 290.000 a 650.000 mortes", diz a OMS.

No século XX, as duas grandes pandemias de gripe ligadas a novos vírus (não de tipo sazonal), a chamada gripe asiática de 1957-58 e a chamada gripe de Hong Kong de 1968-70, causaram cada uma cerca de um milhão de mortes, de acordo com contagens posteriores, embora tenham sido relegadas para o esquecimento. No entanto, tiveram lugar num contexto muito diferente, uma vez que, desde então, a globalização acelerou as trocas económicas e a circulação de pessoas

A grande gripe de 1918-1919, que ficou conhecida como gripe "espanhola", causou três vagas que mataram 50 milhões de pessoas, de acordo com trabalhos publicados no início dos anos 2000. O número de mortos do novo coronavírus já é muito superior ao do temido Ébola, que surgiu em 1976. O último surto de matou quase 2.300 pessoas na República Democrática do Congo (RDC) entre agosto de 2018 e o final de junho de 2020. Somando todas as epidemias de Ébola durante mais de 40 anos, este vírus causou um total de cerca de 15 mil mortes em África.

Outros vírus tropicais como a dengue, cuja forma mais grave pode levar à morte, também têm consequências menos graves. Esta infeção transmitida por mosquitos tem vindo a aumentar há 20 anos, mas causa apenas alguns milhares de mortes por ano (4.032 em 2015).

Também a SIDA, um vírus mortal para o qual meio século depois ainda não existe uma vacina eficaz, foi particularmente nociva entre os anos 80 e 2000. Graças à utilização generalizada de terapias anti-retrovirais, o número anual de mortes devido à SIDA tem diminuído constantemente desde o pico em 2004 (1,7 milhões de mortes). Em 2019, o número de mortos foi de 690.000, de acordo com a ONU.

Mas a SIDA, que é agora tratável mas não curável, causou a morte de quase 33 milhões de pessoas desde o seu aparecimento. Quanto aos vírus da hepatite B e C, têm um número de mortes muito elevado, anualmente cerca de 1,3 milhões de pessoas, na sua maioria em países pobres, por cirrose ou cancro do fígado.

