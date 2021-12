Pelo segundo ano consecutivo, o período de Natal e Ano Novo está condicionado por um aumento de casos da covid-19 em todo o mundo.

Covid-19

O Natal que a pandemia permitiu

Ana Patrícia CARDOSO Pelo segundo ano consecutivo, o período de Natal e Ano Novo está condicionado por um aumento de casos da covid-19 em todo o mundo.

Mais uma vez, o Natal não foi o esperado regresso às tradições, devido ao agravamento da situação pandémica causada pela nova variante Omicron. Os casos aumentaram e várias pessoas passaram a noite de 24 para 25 de dezembro em isolamento, longe dos seus e da ceia. A covid-19 teima em não largar mão e, nesta altura - de reencontros, abraços e partilha - parece que custa mais que o ano todo. Ainda não foi este ano que voltou a versão das festas natalícias que conhecíamos antes da pandemia.

Os Governos, de um modo geral, apelaram à contenção nos ajuntamentos e foram decretadas novas restrições de combate ao vírus, que limitam confraternizações e festas. Os brindes adiados desde 2020 vão mesmo ter de esperar. 2022, talvez?

Um pouco por todo o mundo, a covid-19 tomou conta da época festiva. Por exemplo, no Reino Unido, que tem lutado contra um aumento exponencial de casos devido à Omicron, houve quem trocasse a tradicional manhã de Natal pela fila de espera para levar a dose de reforço da vacina. As filas falam por si e o país chegou a registar um milhão de doses administradas por dia. O objetivo é que todos os adultos tenham o reforço vacinal até ao final do ano, garantiu Boris Johnson.

Apelando ao 'copo meio cheio', a rainha Isabel II incentivou o os festejos com moderação. "Mesmo que, por causa da covid-19, não possamos celebrar (Natal) como gostaríamos, podemos ainda assim desfrutar de muitas tradições felizes", disse a monarca, no seu discurso de Natal.

o PapEm Portugal, a variante Omicron também se tornou dominante e representa agora mais de 61% dos casos de covid-19. As medidas de contenção adicionais apresentadas esta semana pelo primeiro-ministro, António Costa, entraram em vigou no dia de 25 e vão vigorar até 9 e janeiro, pelo menos.



Para os franceses, o dia de Natal deste ano ficou marcado por um número significativo: mais de 100 mil novos casos diários de covid-19. Espera-se que o Governo de Emmanuel Macron aprove na segunda-feira uma nova lei que vai tornar a vacinação obrigatória.

No Vaticano, o Papa Francisco pediu mais "diálogo" nesta fase desafiante. "Nestes tempos de pandemia, a nossa capacidade de manter relações sociais é posta à prova, cresce a tendência para nos retirarmos para dentro de nós próprios, para irmos sozinhos", incluindo "a nível internacional", disse o pontífice de 85 anos, convidando as pessoas a permanecerem "nos caminhos do diálogo".

Na sua mensagem de Natal, Francisco desejou também que se encontrem soluções mais adequadas para a superação da pandemia e que as vacinas possam chegar às populações mais pobres. Teve ainda uma palavra de conforto para “as vítimas da violência contra as mulheres que se difunde neste tempo de pandemia” e outra para “oferecer esperança às crianças e aos adolescentes [que são] vítimas de tormentos e de abusos”.

Já Joe Biden, no primeiro Natal na Casa Branca com Presidente, elogiou a "imensa coragem" dos americanos face à pandemia, e apelou para procurarem "luz" e unidade face às dificuldades. "Como comandante supremo, gostaria de aproveitar esta ocasião para vos dizer obrigado, obrigado, obrigado. É uma pequena compensação pelo que perdem”, ou seja, passar as férias em família, disse Joe Biden, perante os ecrãs que mostravam militares no Qatar e no Barhein, Roménia e no Colorado.

Perante um preocupante aumento de casos, Espanha, Grécia e Itália reintroduziram as máscaras obrigatórias na rua.

Já a China registou no sábado o maior aumento de casos num dia dos últimos 21 meses, 206, graças ao surto na cidade nortenha de Xian. Segundo a Reuters, só em Xian foram detetados 155 novos casos. Os seus 13 milhões de habitantes estão em confinamento desde quinta-feira devido a este surto. O número total de pacientes ativos na China continental é de 2.011, nove dos quais se encontram em estado grave.

O Presidente cessante chileno, Sebastian Piñera, anunciou que o país vai administrar uma quarta dose da vacina contra o coronavírus a partir de fevereiro.



Não foi apenas a covid-19 a marcar a época natalícia. Nas Filipinas, o padre Ricardo Virtudazo celebrou a missa de Natal na igreja com os pés na água, numa região do país devastada pelo tufão Rai, que recentemente matou quase 400 pessoas e deixou dezenas de milhares de desalojados.

Houve ainda quem tentasse chegar a casa sem sucesso, com mais de sete mil voos cancelados até ao momento, em todo o mundo, por causa da pandemia.

Para o ano, há mais.









