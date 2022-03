Compromisso assinado pela ONU vai criar tratado internacional em 2024 para acabar com a poluição. É um momento histórico para o ambiente, com o nível de ambição do Acordo de Paris de 2015, defendem ambientalistas.

O mundo está farto dos plásticos e criou uma aliança para os eliminar

Telma MIGUEL Compromisso assinado pela ONU vai criar tratado internacional em 2024 para acabar com a poluição. É um momento histórico para o ambiente, com o nível de ambição do Acordo de Paris de 2015, defendem ambientalistas.

Até há poucos anos, víamos o plástico como o grande milagre da sociedade de consumo do século XX que nos permitia transportar tudo com segurança e simplificar o quotidiano. O plástico era o resultado do progresso e não havia um preço a pagar pela sua presença em todos as áreas da nossa vida. Hoje tudo mudou. Desde que vimos os oceanos repletos de garrafas e sacos causando danos incomensuráveis à vida marinha. E que, ao mesmo tempo, se diz que há micro plásticos em todo o lado, incluindo no corpo humano, a nossa perspetiva mudou.

Depois das campanhas do naturalista inglês David Attenborough, e de programas como a série Blue Planet II da BBC, o plástico tornou-se um inimigo, mas que parecia impossível de eliminar.

Cerca de 7 mil milhões dos 9.2 mil milhões de toneladas de plástico produzidas entre 1950 e 2017 permanecem no ambiente, sendo particularmente nocivos quando se acumulam nos ecossistemas aquáticos, e sendo degradáveis ao longo de séculos, a sua presença não desaparece sem um esforço deliberado.

Primeira sessão ainda em 2022 e haverá um fundo específico

Nesta quarta-feira, líderes mundiais e ministros do ambiente representando 173 países, acordaram em Nairobi, numa assembleia das Nações Unidas, redigir um tratado internacional com força de lei sobre os plásticos de uso único, que muitos consideraram como um verdadeiro momento histórico.

A diretora-geral do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP), Inger Andersen, considerou-o como o tratado internacional mais importante desde o Acordo de Paris, de 2015. Na sua conta de Twitter, Inger Andersen escreveu: “A resolução que tomámos vai levar à ação global para eliminar a poluição do plástico. O acordo ambiental mais importante desde o Acordo de Paris. O trabalho começa agora”.

Uma semana antes, Andersen manifestava a sua ansiedade sobre o resultado da reunião: “Se conseguirmos um acordo será a coisa mais importante que a comunidade internacional fará em questões ambientais. Não lidámos com este problema [do plástico] a este nível de grandeza. É um momento muito significativo e é absolutamente crítico”.

A resolução refere que o tratado deverá estar pronto dentro de dois anos e deve cobrir todo o “ciclo de vida” dos plásticos, desde a produção à rejeição e deverá considerar eliminar a poluição pelo plástico em todos os ambientes: marinhos e terrestres. Durante o intervalo em que o tratado está a ser redigido e negociado entre as partes (deverá ser assinado em 2024) “não há uma moratória para os envolvidos pararem a sua batalha contra o plástico descartável” que polui todo o planeta, avisou Andersen.

A primeira sessão do comité intergovernamental de negociação decorre já no segundo semestre de 2022, com o objetivo de o tratado ser assinado no prazo anunciado de 2024. O tratado será acompanhado de apoio financeiro e técnico, será criado um organismo científico de acompanhamento e haverá a possibilidade de criar um fundo internacional específico.

A notícia foi acolhida com especial euforia, num momento em que acaba de sair um relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas) ao qual António Guterres se referiu como um “Atlas do sofrimento humano”. E também num momento em que na Europa, a milhares de quilómetros da capital do Quénia, prossegue uma guerra que está a concentrar todas as atenções e medos. Esta é, pelo menos, uma notícia cheia de esperança.

Os apanhadores de lixo e a população indígena

A resolução aprovada esta quarta-feira reconhece o papel dos apanhadores de lixo, que permitem a reciclagem de plástico, e de populações indígenas na luta que têm travado contra a invasão do plástico no ambiente terrestre. Comunidades que não recebem nem o devido pagamento nem o reconhecimento pela sua contribuição.

Ao jornal The Guardian, o diretor geral do Fundo Mundial para a Vida Selvagem (WWF- World Wildlife Fund) disse que “estamos numa encruzilhada na história quando decisões ambiciosas tomadas hoje podem evitar que a poluição do plástico contribua para o colapso dos nossos ecossistemas planetários”. Mas o trabalho é gigantesco, considerou, e é preciso que os líderes mundiais desenhem uma economia verdadeiramente circular e que mostrem “ainda mais determinação em redigir um tratado que resolva a atual crise”.

O papel da Europa

Por parte da União Europeia, participaram nas discussões de Nairobi o vice-presidente da Comissão responsável pelo Pacto Ecológico, Frans Timmermans e o comissário do Ambiente, Pescas e Oceanos, Virginijus Sinkevičius.

Timmermans salientou que “é encorajador ver a comunidade internacional unir-se neste tempo de crise. Desde a apresentação da estratégia europeia sobre as matérias plásticas em 2018, a UE foi uma força motriz na luta contra a poluição pelos plásticos. Estamos determinados a continuara a trabalhar em prol de uma ação climática mundial ambiciosa, uma vez que a luta contra as crises do clima e da biodiversidade deve implicar cada um de nós”.

Sinkevičius salientou que são 11 milhões de toneladas que todos os anos chegam aos oceanos “e este volume será multiplicado por três nos próximos 20 anos se não encontramos uma resposta internacional eficaz”. E referiu estar feliz com o facto de “a comunidade mundial com o apoio da EU, ter entrado a toda a velocidade na luta contra poluição pelos plásticos”. Acrescentou ainda que a União Europeia irá desenvolver “um papel muito ativo nas discussões sobre um

tratado juridicamente vinculativo e sobre as etapas do ciclo de vida dos plásticos”. Mesmo com os esforços que têm sido atualmente desenvolvidos, por países, empresas e consumidores, após o mundo acordar para um nojo coletivo pelo plástico, a redução deste tipo de lixo nos oceanos ficar-se-ia em apenas 7% até 2040. E, segundo Sinkevičius, só um compromisso forte e à escala mundial poderá resolver a crise atual.

A Comissão Europeia defende que o futuro acordo deverá ser explícito em termos de objetivos mensuráveis e reforçar a vigilância da poluição pelos plásticos, incluindo a poluição marinha e a incidência em todos os tipos de ambientes. Incentivando também que haja ação e vigilância aos níveis das autoridades locais e nacionais.

