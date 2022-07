O parque infantil foi concebido para impressionar os visitantes de todas as idades.

Sociedade 4 2 min.

Atração

O Mullerthal tem um novo parque infantil. Mas não é só para crianças

Pierre MOUSEL Com jogos aquáticos, uma torre de escalada e áreas de descanso, o parque infantil foi concebido para impressionar os visitantes de todas as idades.

Com as suas áreas rochosas e quedas de água, o Mullerthal atrai tanto os habitantes locais como os turistas. E uma atração foi agora acrescentada ao Vale dos Moínhos. A Comuna de Waldbillig investiu num parque infantil educativo de aventura. E há muito espaço de estacionamento no local, a algumas centenas de metros da cascata Schiessentümpel.

Atrações e jogos aquáticos são concebidos para manter entretidos os mais novos e os mais velhos. O recreio tem várias áreas diferentes, com muitas surpresas, tanto para crianças como para adultos. Mesmo na zona da entrada, há baloiços e um carrossel, acessível a pessoas com deficiência.

O Mullerthal tem mais uma atração. Foto: Pierre Mousel

Nas proximidades imediatas há ainda um parque infantil sobre a água. Ali, os pequenos visitantes aprendem como mover a água bombeando-a com a sua própria força muscular, ou como sustê-la ou desviá-la com a ajuda de mini- barragens. Numa segunda zona, a água pode ser bombeada através de uma bobine ou manivela. Isto pode dar à área circundante um banho mais ou menos bem-vindo.

Investimento de mais de dois milhões

Durante as estações menos quentes, as crianças podem brincar ao subir no "Mikado" ou numa torre de recreio. Tocar rochas ou pedras convidam-nos a ficar. Um parque infantil separado está disponível para as crianças mais pequenas. Também este em torno do tema da água.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Muitas atrações e jogos aquáticos proporcionam entretenimento para jovens e adultos. Foto: Pierre Mousel

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Muitas atrações e jogos aquáticos proporcionam entretenimento para jovens e adultos. Foto: Pierre Mousel Muitas atrações e jogos aquáticos proporcionam entretenimento para jovens e adultos. Foto: Pierre Mousel O carrossel foi concebido para o acesso de pessoas com deficiência. Foto: Pierre Mousel O novo parque infantil foi inaugurado na passada sexta-feira. Foto: Pierre Mousel

A cerimónia de inauguração decorreu na passada sexta-feira, com a participação das crianças da escola de teatro de Waldbillig.

A Natureza produziu algo de extraordinário no leste do Luxemburgo Há um mês, a UNESCO declarou o Mullerthal um dos 177 Global Geoparks do mundo. Isso significa que o valor geológico e natural da região é património de toda a Humanidade. Mergulho na floresta com geólogos e hidrólogos, ecologistas e economistas, técnicos de turismo e agrónomos – para perceber a história e o potencial de um dos mais notáveis vales do planeta.

Marc Prommenschenkel, da "Daedelus Engineering" de Heffingen, recordou o desenvolvimento da área em redor da fábrica e a sua transformação num local de encontro sócio-cultural. O gabinete de arquitetura especializado holandês, Gert Eussen, esteve envolvido no planeamento do novo parque, bem como no jogo de escalada com um grande escorrega.

O burgomestre Andrée Henx-Greischer revelou que a autarquia investiu quase 1,5 milhões de euros no novo parque infantil. Foram adicionados mais 436.381 euros para o bloco sanitário. O Ministério da Agricultura contribuiu com 164.320 euros e o Turismo com 311.572 euros.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.