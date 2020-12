Será a mensagem de alguma civilização extraterrestre ou um adereço esquecido por Hollywood?

O monólito

Uma enorme pedra retangular aparece, erecta, no meio da savana africana pré-histórica. Uma esfomeada tribo de hominídeos, elo perdido entre os grandes símios e os humanos, rodeia o paralelepípedo; de alguma forma, o misterioso monólito ensina-os a usar um osso como arma, usada para caçar animais primeiro, e para assassinar o chefe de uma tribo rival, logo em seguida. Está dado o tiro de partida para uma evolução imparável que culmina, três milhões de anos depois, com a conquista espacial e os descendentes daqueles hominídeos, já totalmente humanos, a descobrirem outros monólitos espalhados pela galáxia.



Esta é a história de “2001 - Odisseia no Espaço”, o livro de Arthur C. Clarke adaptado ao cinema por Stanley Kubrick, num daqueles típicos filmes brilhantes, aclamados e essenciais de que toda a gente já ouviu falar, mas na verdade poucos viram. Essa obra-prima inspirou algo, ou alguém, impelindo-o/a a espalhar os seus próprios monólitos misteriosos pelo mundo (esta é uma hipótese plausível; ainda não sabemos).

O que sabemos é que no dia 18 de novembro um grupo de biólogos sobrevoava de helicóptero vastos terrenos desérticos no Utah (o estado americano que, graças à sua natureza remota e não adulterada, detêm o maior número de áreas protegidas no país). Os funcionários públicos estavam ali apenas para contar os exemplares de carneiros selvagens que vão sobrevivendo entre as ameaças de extinção; o voo era de rotina até ao momento em que um deles gritou, excitadíssimo: “Uau, uau, voltem para trás, temos de ver AQUILO!”

O “aquilo” era um monólito; uma coluna de metal, perfeitamente rectangular e de três metros de altura, uma peça vertical e impante, surreal na sua aparência extraterrestre. Sobretudo quando rodeada, como era o caso, de nada mais do que areia e rochas avermelhadas. Qual era o significado daquela mensagem? Uma obra de algum artista excêntrico, como Banksy ou John McCracken? Um adereço esquecido de alguma série de ficção científica na tv dos anos 80? Ou, tal como no filme de Kubrick, uma mensagem de uma avançada civilização alienígena procurando espicaçar os hominídeos do planeta Terra a usarem o seu cérebro e evoluírem na sua civilização? As fotos da Google provam que a coluna estava naquele ponto pelo menos desde 2015; mas, construída em alumínio - material que não se degrada - podia estar ali há 40, 50 anos, ou até muito mais.

Escrevo “estava” e “podia” no pretérito imperfeito porque a trama acaba de sofrer novo volte-face: na sexta-feira, tão inexplicavelmente como tinha aparecido, o monólito desvaneceu-se. Desapareceu. Evaporou-se. No local onde se erguia, uma mensagem escrita na areia: “Adeus, cabra!” Nem Arthur C. Clarke se lembraria de epílogo tão cru - e quem diria que civilizações extraterrestres comunicam de forma tão vulgar. A explicação é provavelmente mais prosaica: alguns habitantes locais esconderam o monumento, preocupados com a destruição que os curiosos iam causar (já estavam a causar) ao deserto até aqui intocado.

Epílogo? Talvez seja só o prólogo de uma história ainda mais complexa. Hoje, enquanto escrevia estas linhas, foi encontrado outro inesperado monólito em metal numa aldeia remota no norte da Roménia. Afinal, estamos em 2020; a estranheza do mundo não dá sinais de abrandar.









