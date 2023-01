O mérito é uma treta - não é Roberto Martinez?

É inegável que a contratação de Martinez não é uma contratação baseada na competência e nas provas dadas.

Flashback até 2014: Obama era o presidente americano e Barroso ainda não tinha cedido o lugar a Juncker à cabeça da Comissão Europeia. Passou muito tempo e no futebol parece que ainda passou mais: Ronaldo era o número 1 do mundo e partilhava o balneário com Postiga, Bruno Alves ou Rúben Amorim; Mbappé estava na escola secundária e treinava no AS Bondy com o pai, e João Félix, aos 14 anos, começava a época no Padroense.

Foi nesse mês que a selecção A portuguesa apresentou o seu novo treinador, Fernando Santos, alguém que chegava com naturalidade ao topo depois de ter progredido desde clubes pequenos para treinar os três grandes em Portugal (e na Grécia). Naquele momento, foi uma escolha lógica, quase um culminar de carreira.

O mito construído pela sociedade para que nos mantenhamos cordatos e produtivos, simultaneamente entorpecidos e resignados perante constantes injustiças.

Esta segunda-feira a selecção voltou a apresentar um treinador principal, Roberto Martinez, e o contraste não poderia ser maior. Martinez tem uma daquelas carreiras de "falhar para cima" que são objectivamente inexplicáveis – ou então tem o melhor empresário do mundo. Começou no Swansea e saiu apelidado de 'El Judas'; passou para um clube maior, o Wigan, e desceu a equipa à segunda divisão... mas o próprio Martinez ficou na primeira, pois alguns dias depois foi contratado pelo histórico Everton; logo depois de ser despedido deste clube debaixo da ira dos adeptos, foi anunciado na selecção da Bélgica, uma potência europeia. E um mês após ter sido eliminado na fase de grupos do Mundial com exibições deprimentes... aí está Martinez em novo emprego ainda melhor, desta vez ao volante de uma das oito melhores selecções do mundo.

Nada disto faz sentido, mas é inegável que esta não é uma contratação baseada na competência e nas provas dadas. Atenção, nada me move pessoalmente contra a pessoa Roberto Martinez; na verdade este texto não é sobre ele, aliás nem sequer é sobre futebol, mas sim sobre uma grande mentira, a patranha repetida por pais, professores, patrões, media, em suma, o mito construído pela sociedade para que nós, que não pertencemos à elite, nos mantenhamos cordatos e produtivos, simultaneamente entorpecidos e resignados perante constantes injustiças e a extrema rigidez social. Chamaram-lhe "a meritocracia".

Apesar das esmagadoras provas em contrário, muitos adultos, talvez a maioria, agarra-se com unhas e dentes à convicção que o sistema recompensa cada um de acordo com as suas capacidades e esforço. Ah, se formos aplicados na escola e trabalharmos duro no emprego subiremos pouco a pouco, lenta e seguramente, na escala social e compraremos a tal casa com jardim. O problema com esta ideia é que, chegados a este ponto, ela já não passa de uma piada cruel.

Vivemos os tempos mais desiguais da História humana. Ao mesmo tempo – e os dois factos estão intimamente relacionados – não há mobilidade social, as elites perpetuam-se e os pobres manter-se-ão pobres. Os factores que explicam o sucesso, como demonstrou de forma irrefutável Piketty em "Capital", estão invariavelmente ligados às boas condições económicas e sociais da nossa proveniência.

E de forma inversa, as más condições explicam o insucesso. Ou seja, as escolas e universidades de qualidade que os pais puderam pagar (ou não), as redes de conhecimentos que se fizeram nesses meios privilegiados (ou não), os momentos de ócio em ricas companhias (ou não) vão determinar, muitíssimo mais que o nosso esforço, as oportunidades futuras da vida e até onde vamos conseguir avançar no mar picado do capitalismo tardio.

Não é subindo a pulso, estourando de esforço e disciplina, que se chega ao topo. É sim conhecendo as pessoas certas nos lugares certos, fornecendo os quid pro quo adequados, pertencendo aos grupos de interesses mais organizados e endinheirados. Isto não faz parte do programa escolar, mas talvez devesse. Jorge Jesus, um entre talvez uns 20 treinadores que mereceria ser agora o novo seleccionador A, e que também não andou em boas escolas, afirmou uma vez

"o fair-play é uma treta". Mas Jesus estava enganado: a treta é o mérito.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

