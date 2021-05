E desculpem alguns erros de escritura mas eu me recuso-me d’usar o corretor que me mete tudo nesse acordo da ortografia que é nós a dar a supermacia aos barsileiros que não som boa gente tamém que eu sei que já namorei uma.

O meo ultímo poste no Facebokk

Oje é dakeles dias im que me apetece mandar todos aqela parte! Comesso já por avisar que apaguei de amigos meia dúzia de pessoas que não deram uma prá caixa nos últimos tempos. Sim, andei a ver e vi que voceses estão a ficar radicais.



Ouve um amigo meu que veio pro Facebock dizer que a vacina era a única maneira de resolver izto da pandemia. Istá bem está.

Então ele num sabe que a vassina da Pfijzer já matou carenta vezes mais do que o próprio coronavírus?

Se num sabe que se informe. Aki no Feice há muita informação para quem qiuser ler e ouvir as verdade e não o que conta os mídea que só mintem e não dão as nutícias que deviam de dar.

Vocês viram alguma coisa na mídia sobre as pessoas que morreram em Canadá depois de tomar vacina? Foraum milhares e ninguem fala nisso. Ninguém. Pur isso que o canada parou ca vacinassom...

E depois tenho amigos que me vem para qui, para a minha página, que esta é a minha pagina, a dizer mal do que eu publico. O meu último poste foi retirado daki desta página que é minha e ainda não sei porquê foi tiradu. Por isso vou peblicar aqui de novo:

“Vamos amandar o governo abaixo. Vamos arrebentar tudo e fazer anarquia. Vamos avrir os bars e discotecas e beber bem que assim vamos por a econemia a funcenar porque o que é importante é as pessoas serem felizes”.

Explicem-me o qe teve de mal nesta pubelicaçom que eu só disse as verdades. Mas vivemos neste mundo assim que é mandado por meia dúzena de homens que mandam nisto tudo e nem sequer sabemos bem quem som. Mas eu sei, que eu sigo um rapaz de Clermon-Farrand que tem uma chaine youtube que investiga tudo.

Este moço, que até tem mãe portuguesa, já explicou bem tudo isto do caronavirus: e a conclusão é simples, é que nunca oube vírus nenhum. E isto dito assim parece uma estepidez mas ele isplica do principio cum certezas de tantas coisas que acomteceram e que probam que há esses miliardários que estão a pruparar isto tudo para nos dominar e transformar a gente todos em otistas sem vida e com os olhos brãocos.

Estou a iscrever isto e já sei que amanhã isto já vai estar apagado porque o Zuckaberge que inventou o Feicebook é tamém ele deste groupo dos poderosos que querem mandar no mundo e mesmo depois voltar para o planeta deles que eles num som daqi que toda a gente enformada sabe são reptiliarnos. Quer dizer que são estraterrestres que estom ca para nos dominar e fazer de burros.

A vacina é a mais simples seluçom para eles nos dominarem e alguns humanos estão de acordo com eles porque eles les prometem levar para o planeta deles e darlhes uma vida de lucho como se ganhase os euromilhoens.

Senã bocês pensem: pessoas tumaram a vacina e volatarm a ficar doentes. Porque é isso? Porque o vírus, mesmo que existisse ia ficar adaptado ah vacina e como é um vírus experto ele se adapta e ganha defesas contra as vacinas.

Perceberão? Não serve de nada bacinar se ouver vírus, mas como num há nenhum vírus andamos todos de olhos tapados e vamos acabar mutantes ou mortos por os repatilianos que nos vom destruire quando tiverem inculado a vacina em nós todos.

Mas em minhe não que eu num sou burro e estou informado e aconselho a vcoês que ainda me seguem que eu ontem apaguei muitos de vos d’amigos por falsidao e agora espero que vos ides ler isto e partilhar nas vosas pasginas para divelgar isto que eu sei e aposto vai ser

apagado rapidamente por esta censura que esta em todo o lado que isto está muito mau como no tempo dos ditadores, que até era o que era perciso para por ordem nito que como diz o ventura jaa num á pessoas de bem, que é verdade, porque eu já não conheço ninguém.

Raúl Reis, jornalista, cinéfilo e mais umas coisas Está há mais de 25 anos fora de Portugal e há muitos no Grão-Ducado. Trabalha para a União Europeia mas apaixonou-se pelo jornalismo aos 16 anos numa rádio pirata e acabou por fundar o site Bom Dia. Já viveu em Espanha e na Bélgica e agora assentou arraiais no país com a maior percentagem de portugueses no mundo. Apaixonado por cinema acha que não há melhores férias do que dez dias por ano no festival de Cannes ou nas vindimas nas vinhas de Felgueiras onde nasceu. Escreve às sextas-feiras no Contacto.

