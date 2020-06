O mês de maio deste ano foi o mais quente alguma vez registado no planeta.

O maio mais quente de sempre

A marcar o ano atípico, o mês passado foi o maio mais quente de sempre, segundo o serviço europeu para as alterações climáticas Copernicus. Na Síbera, os termómetros chegaram a marcar praticamente 10ºC acima da média registada nos últimos 30 anos.

Numa declaração difundida pela imprensa, a Corpenicus revela que, em geral, "maio foi 0,63°C mais quente do que a média do período 1981-2010, tornando-o no mês de maio mais quente desde o início da compilação dos dados meteorológicos". O fenómeno que fez disparar os alertas dos ambientalistas repete o padrão do aumento das temperaturas provocado pelas emissões de gases de estufa. Antes, maio de 2016 e maio de 2017 já tinham registado temperaturas anormalmente altas.

Na linha das previsões dos cientistas, 2020 arrisca ter temperaturas ainda mais altas do que as foram registadas no ano passado. A nível mundial, o serviço europeu assinala que só entre junho de 2019 e maio deste ano os termómetros dispararam 0,7°C acima do normal. Fruto das alterações climáticas, estima-se que a temperatura do planeta tenha aumentado 1ºC em relação aos tempos pré-industriais.

