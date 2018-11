Filho de pai luxemburguês e de mãe congolesa, Jacques Leurs nasceu no Congo em 1910. Chegou ao Luxemburgo com dois anos e cresceu com os avós paternos. Foi político, sindicalista, alto quadro dos CFL e uma inspiração para os negros que chegaram depois ao país.

O legado de Jacques Leurs, o primeiro negro luxemburguês

Henrique DE BURGO Filho de pai luxemburguês e de mãe congolesa, Jacques Leurs nasceu no Congo em 1910. Chegou ao Luxemburgo com dois anos e cresceu com os avós paternos. Foi político, sindicalista, alto quadro dos CFL e uma inspiração para os negros que chegaram depois ao país.

“De Schwaarze Mann – un noir parmi nous” (Um negro entre nós) é o título do documentário sobre o primeiro negro no Luxemburgo, Jacques Leurs, que foi exibido na sexta-feira na sala Syrkus, em Roodt-sur-Syre. Realizado por Fränz Hausemer, o documentário foi apresentado em março deste ano, mas na sexta-feira a projeção especial contou com um debate moderado pelo realizador luxemburguês.



Apresentada também no “Luxembourg City Festival 2018”, a película conta a história do primeiro negro com a nacionalidade luxemburguesa. Filho de pai luxemburguês e de mãe congolesa, Jacques Leurs nasceu no Congo em 1910, numa altura em que muitos luxemburgueses eram destacados para trabalhar na administração colonial belga. Chegou ao Luxemburgo em 1912 e ficou sob a guarda dos avós paternos, em Dommeldange.



Entre vários cargos, foi o primeiro secretário do conselho de Administração dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), eleito para o conselho comunal da cidade do Luxemburgo em 1947 e, quando se preparava para concorrer às eleições legislativas de 1968, morreu dois meses antes do plebiscito.



“Quem sabe se teria sido o primeiro negro a entrar na Câmara dos Deputados? É o precursor dos negros aqui e mostrou-nos que podemos conseguir. Serve-nos de exemplo e deve ser recordado”, começa por dizer o presidente da Maison d’Afrique no Luxemburgo, o camaronês David Foka.



Foto: Samsa Film/Tony-Krier

“Sendo um dos primeiros, imagino que tudo foi mais difícil naquela altura, comparando connosco, que viemos depois. Faço parte da segunda geração de cabo-verdianos no Luxemburgo e, se as coisas são agora mais fáceis para nós, foi graças aos primeiros que chegaram aqui, que nos abriram caminho”, defende Natalie Silva, a primeira burgomestre negra e lusófona do Luxemburgo, eleita em Larochette, no ano passado.



Jacques Leurs casou-se em 1938, um ano antes do início da II Guerra Mundial, com a luxemburguesa Léonie Reinert. Como primeiro casal “interracial” do Luxemburgo, não foram poupados aos olhares e críticas da então fechada e ainda rural sociedade luxemburguesa. Com a ocupação nazi, os problemas para o casal aumentaram, como descreve o documentário. Mas mesmo assim, o amor foi mais forte e venceu.



Natalie Silva foi eleita burgomestre da comuna de Larochette em 2017 e recebeu o casal grão-ducal este ano, por ocasião do dia nacional. Foto: Guy Wolff

Cabo-verdianos, a primeira comunidade negra



Antes da morte de Jacques Leurs, em 1968, em resultado de um coma diabético, a primeira e maior comunidade negra no Grão-Ducado – os cabo-verdianos (na altura ainda portugueses) – estava a adaptar-se ao país. Eram sobretudo homens, sem grandes qualificações, que vieram engrossar o trabalho braçal: fábricas, construção de estradas e pouco mais. A comunidade e os negros, em geral, tardaram em afirmar-se.



Os casos de sucesso só começaram a ser mais visíveis recentemente. Daniel da Cruz (responsável da Direção-Geral de Promoção do Comércio Externo e Investimento, do Ministério da Economia), Natalie Silva (burgomestre de Larochette), Celeste Monteiro (alto quadro do Ministério do Interior, mas destacada em missões diplomáticas no estrangeiro), Francisca Rocha (diretora do Nordstad-Lycée) e Mónica Semedo (apresentadora da RTL) são alguns exemplos.



“Mas há também muitos negros, por exemplo, nos escritórios da KPMG ou Deloitte, que estudaram nas grandes universidades de Paris. Temos cerca de 200 estudantes africanos na universidade do Luxemburgo, alguns deles a fazer doutoramento”, aponta David Foka.



Os primeiros cabo-verdianos chegaram ao Luxemburgo na década de 1960, diluídos na comunidade portuguesa. Foto: Arquivo LW

Universidade forma doutores africanos



A camaronesa Anne-Flore Made Mbe conheceu a universidade do Luxemburgo através de um amigo. Chegou em 2008 para começar um mestrado. “A universidade abriu portas a uma outra categoria de imigrantes. Apesar dos problemas linguísticos, climáticos ou a falta de família, encontrei oportunidades e fiz depois um doutoramento, aprendi luxemburguês e obtive a nacionalidade”, conta Anne-Flore, uma das primeiras doutoradas africanas na universidade luxemburguesa e atual funcionária do Ministério da Educação.



“Ainda há racismo”



“Estamos orgulhosos pela Natalie Silva, pelos vários advogados e outros quadros, mas não nos contentamos com estes cargos, porque falta ainda ajudar os que estão na precariedade”, desafia David Foka, que aponta o racismo como outro dos problemas.



“Há ainda racismo. Chegam-nos queixas, por exemplo, de negros que são impedidos de entrar em discotecas. Se há já um negro, não deixam entrar outro. Eles vão lá para gastar o seu dinheiro, mas não o podem fazer porque são bloqueados à entrada. São coisas que não queremos que aconteçam. Se queremos o ’bien vivre ensemble’, então estas atitudes têm de desaparecer da nossa sociedade”, critica David Foka.



David Foka, presidente da associação Maison de l'Afrique no Luxemburgo. Foto: Serge Waldbillig

A “cabo-verdiana” Natalie Silva também conhece esta realidade, apesar de nascida e crescida no Grão-Ducado. “Quando era mais pequena, ouvi coisas dessas sobre negros na escola. Eram crianças, mas diziam o que ouviam em casa. Já hoje, há muitas pessoas que me falam em francês e, quando lhes respondo em luxemburguês, ficam surpresas: ’Também fala luxemburguês?’. Houve e há burgomestres de origem italiana, por exemplo, mas ninguém estranha tanto. No meu caso, por ter outra cor, as pessoas pensam logo: não é luxemburguesa. É a nossa cor que nos denuncia”, lamenta.



No entanto, apesar destes episódios, há quem se inspire no seu exemplo e no de Jacques Leurs. “Encontrei há dias um cabo-verdiano que deve ser uns dez anos mais novo que eu. Ficou motivado com a minha eleição e disse-me que vai também concorrer nas próximas eleições”, conta Natalie.



O dirigente associativo David Foka também prefere manter o foco nos exemplos positivos e anuncia que a Maison d’Afrique está a preparar um livro, “Gotha Noir du Luxembourg”, com exemplos de “africanos que venceram no Luxemburgo, apesar das dificuldades do dia a dia, apesar do olhar do outro sobre eles”.



O livro deverá ser publicado em 2019, com o objetivo de “motivar os negros no sentido de que, no Grão-Ducado, é possível”.