O homem e a mulher mais ricos do mundo são franceses

Ana Patrícia CARDOSO

Em 2022, Bernard Arnault ficou em terceiro lugar no ranking anual da revista Forbes, atrás de Elon Musk, da Tesla, Twitter e SpaceX, e Jeff Bezos, fundador da Amazon. No entanto, as posições inverteram-se e Arnault, juntamente com a sua família, destronou os dois gigantes para tornar-se o primeiro francês a ocupar o lugar de pessoa mais rica o mundo em 2023, segundo a publicação.

Na lista publicado na terça-feira, a fortuna da marca de luxo de Arnault, a LVMH (que detém a Louis Vuitton, Christian Dior ou Tiffany) é estimada em 211 mil milhões de dólares (ou 193 mil milhões de euros), um aumento de 48 mil milhões de euros em apenas um ano, graças a um salto de 18% nas ações da LVMH. Ninguém enriqueceu mais do que o empresário francês desde 2022.

A Forbes "calcula fortunas líquidas utilizando os preços das ações e as taxas de câmbio".

Do lado feminino, uma francesa também encabeça a lista das mais ricas: Françoise Bettencourt Meyers (e família), herdeira do império L'Oreal, é, pelo terceiro ano consecutivo, a mulher mais rica do mundo, com uma fortuna de 80,5 mil milhões de dólares (ou 73,5 mil milhões de euros). Françoise segue assim os passos da mãe, Liliane Bettencourt, que foi a número um da lista mundial, em 2016 e 2017.

"Pela primeira vez na história do ranking, o homem e a mulher mais ricos de França são também os mais ricos do mundo. Um duplo desempenho que atesta a força da economia francesa apesar das sucessivas crises que o nosso país está a atravessar, direta ou indiretamente", escreveu a Forbes France.

Musk ocupa o segundo lugar este ano, com uma fortuna estimada em 164 mil milhões de euros, seguido de Jeff Bezos (104 mil milhões), Larry Ellison, cofundador da editora de software Oracle (97 mil milhões) e de Warren Buffett (96 mil milhões).

Ultra-ricos contra a plebe 1% da população embolsou dois terços da riqueza criada desde 2020.

Multimilionários que deixaram de o ser

Os 2.640 multimilionários de todo o mundo valem, em conjunto, 12,2 triliões de dólares (ou 11,1 triliões de euros). No entanto, houve algumas descidas deste estatuto - por vontade própria ou não - em 12 meses.

254 pessoas deixaram de ter fortunas multimilionárias e, entre os mais conhecidos, estão o arguido no caso de fraude de criptografia, Sam Bankman Fried, o músico Kanye West, dezenas de magnatas da tecnologia e pelo menos 19 fundadores de empresas "unicórnio" de milhares de milhões de dólares, incluindo Alex Atallah e Devin Finzer, do mercado OpenSea da NFT, e Henrique Dubugras e Pedro Franceschi, do cartão de crédito Fintech Brex.

Já Yvon Chouinard deixou de ser multimilionário porque quis. O fundador da marca de vestuário outdoor Patagonia doou a fortuna a uma organização sem fins lucrativos que luta contra a crise ambiental, em setembro de 2022.

Do lado dos novatos, ou seja, aqueles que integram a lista pela primeira vez, estão caras conhecidas como o jogador de basquetebol LeBron James (1000 milhões de euros), Tiger Woods (1,100 milhões de euros) ou o estilista Tom Ford (2,200 mil milhões de euros).

