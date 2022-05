O fim trágico de um banqueiro

Os cinco meses entre a detenção e a morte de João Rendeiro na África do Sul

João Rendeiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros. No dia 28 de setembro do ano passado, anunciou no seu blogue que não iria regressar a Portugal por se sentir injustiçado.