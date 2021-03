Paul Mason, escritor e jornalista britânico conceituado em entrevista ao Contacto.

"O Estado tem que perseguir as redes que promovem o fascismo"

Regina NOGUEIRA FERNANDES Paul Mason é um jornalista britânico e autor de livros como "Pós-Capitalismo: Um Guia para o Futuro" ou "Why It’s Kicking Off Everywhere: As Novas Revoluções Globais". Foi editor de economia da Channel 4 News e na BBC e escreve para títulos como New Statesman, The Guardian ou Le Monde Diplomatique.

O seu último livro, "Um Futuro Livre e Radioso: Uma Defesa Apaixonada da Humanidade", explora os desafios morais, políticos e económicos colocados pela crise do neoliberalismo e da automatização e crescente monitorização da sociedade. Define-se como "antifascista, humanista e social-democrata radical" e defende que a automatização e a produção colaborativa podem contribuir para que a humanidade alcance uma economia pós-trabalho e pós-carbono, se souber resistir ao controlo algorítmico e ao monopólio dos gigantes tecnológicos.

Este ano, lança um novo livro, "Como Parar o Fascismo: História, Ideologia, Resistência" – uma análise à ascensão dos novos movimentos de extrema-direita e às raízes ideológicas do fascismo. Mason acredita que a história nos ensinou o que fazer para derrotar este fantasma, e que temos hoje a oportunidade de criar uma sociedade mais igual e mais justa. Mas, com a tecnologia a evoluir cada vez mais rápido, como garantir liberdade e transparência? Quem decide o futuro que estamos a construir? E o que é que podemos fazer para não perder o controlo?

Em "Pós-Capitalismo" e "Um Futuro Livre e Radioso: Uma Defesa Apaixonada da Humanidade", escreve que a tecnologia nos oferece a possibilidade de mudarmos completamente a nossa relação com o trabalho, antecipando assim o fim do capitalismo como o conhecemos. Como vê esta evolução nos próximos anos?

Da mesma forma que faremos uma transição para lá do carbono, podemos fazer uma transição para lá do capitalismo. Ao contrário de todas as gerações anteriores, temos os meios tecnológicos para o fazer. Há um potencial espantoso na automação, robótica e inteligência artificial (AI).

Estamos a entrar na automatização dos processos humanos, e penso que nos próximos vinte anos vamos testemunhar a chegada de processos de máquinas que não têm qualquer relação com os processos humanos. A verdadeira revolução da automação é quando as máquinas inteligentes nos dão resposta a perguntas que ainda não fizemos. A parte assustadora é quando nos dão respostas a perguntas que não conseguimos compreender – isso também é possível.

Máquinas inteligentes precisam de ter uma filosofia moral, e somos nós, humanos, quem tem de definir e debater essa filosofia moral.

Se os processos mecânicos deixarem de ser semelhantes aos processos humanos, como assegurar que não perdemos o controlo?

Se queremos criar máquinas que passem no Teste de Turing – um teste à capacidade de uma máquina de exibir um comportamento inteligente equivalente ou indistinguível do comportamento de um humano, assim batizado em honra do seu criador, Alan Turing – essas máquinas têm de ter mais do que uma série de controlos algorítmicos.

Por exemplo, os coreanos têm uma arma letal automatizada, mas a arma não pode disparar sem autorização – eles compreendem o problema que seria se não fosse esse o caso. Para além dos controlos algorítmicos, a máquina tem de ser programada com uma teoria dos humanos, tem de ter uma atitude para com os seres humanos como espécie. Aquilo a que chamamos, tradicionalmente, filosofia moral.

As empresas que desenvolvem estas tecnologias podem resolver a questão da filosofia moral nos processos algorítmicos?

Uma das minhas primeiras mensagens às corporações e aos tecnólogos é: parem de olhar para machine ethics como se fosse ética médica, ou seja, como se fosse um problema fechado – "Aqui está o meu problema, a doença, e o fármaco. Vamos testá-lo nas pessoas: se correr bem temos de abandonar o ensaio e dá-lo a todos, se está a correr mal temos de abandonar o ensaio e começar de novo. É um algoritmo: sim ou não."

Não é isso que precisamos de fazer no mundo da Inteligência Artificial (IA) e as grandes empresas já começaram a esbarrar com isto. A Google, por exemplo, nomeou um conselho de ética na sua divisão de IA e destituiu-o na semana seguinte. Se a Google bate com a cabeça num poste na primeira repetição do problema, podemos ver o problema que vai ser para criadores de automóveis, transportes públicos ou cidades inteligentes. A versão curta é: máquinas inteligentes precisam de ter uma filosofia moral, e somos nós, humanos, quem tem de definir e debater essa filosofia moral.

O preconceito humano será sempre passado para os algoritmos.

Preconceito humano reproduzido em algoritmos pode ter consequências desastrosas. Por exemplo, o COMPAS, um algoritmo utilizado pelo sistema judicial norte-americano para estimar a probabilidade de reincidência da população prisional, previa duas vezes mais falsos positivos para criminosos negros do que para criminosos brancos. Em 2015, a Amazon admitiu que o algoritmo utilizado para a contratação de funcionários discriminava candidaturas de mulheres. No futuro, será possível conceber automação isenta de preconceito?

O preconceito humano será sempre passado para os algoritmos. Nenhuma tecnologia é socialmente neutra. O que é preciso fazer é erguer barreiras legais aos algoritmos, ponto final. É como dizem os famosos princípios de Asimov: se interagirmos com um robô, ele deve dizer-nos que é um robô. Da mesma forma, se estivermos a interagir com um algoritmo devemos ter o direito de saber que está lá e saber qual é o seu objetivo. Privacidade é liberdade na sociedade de informação, por isso, precisamos de limites tanto para a vigilância como para os algoritmos.

Como é que estabelecemos esses limites?

Precisamos de incorporar estes princípios no nosso eu moral. Quem é que no século XXI já teve essa conversa consigo próprio: será que quero ser controlado por algoritmos?

No século XIX, até uma criança de sete anos a trabalhar numa fábrica se perguntava se tinha o desejo de ser controlada por uma máquina. Em 1819, os trabalhadores e as trabalhadoras nas fábricas já faziam greves de revolução e agitação contra o controlo da máquina. Penso que precisamos de travar uma guerra contra o controlo algorítmico – não contra o algoritmo em si. Os trabalhadores e trabalhadoras rapidamente aprenderam que era má ideia destruir as máquinas, o que era preciso fazer era controlar as circunstâncias sob as quais os seres humanos as operam. O mesmo é verdade com os algoritmos. Temos de fazer uma afirmação avançada de que somos nós que temos o controlo, e não as máquinas.

E porque é que ainda não começámos a colocar essas questões? Porque os algoritmos que nos rodeiam e a forma como impactam as nossas vidas não são totalmente visíveis?

São completamente invisíveis. Parafraseando Fredric Jameson sobre o capitalismo, "é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo" – hoje, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que Mark Zuckerberg a publicar o algoritmo do Facebook.

Usei o exemplo da primeira revolução industrial por uma boa razão – se perguntasse a um chefe de fábrica em 1815, o ano da batalha de Waterloo, será que as crianças devem trabalhar? Diriam – “Claro! Todas as crianças trabalham em fábricas, não há nenhuma lei contra isso”. Se perguntasse, deveria a velocidade do corpo dos trabalhadores ser ditada pelas máquinas? Eles teriam dito – "É claro". Em 1850, as respostas eram completamente o oposto, porque as pessoas lutaram. Penso que estamos nessa fase de pré-luta e que, por isso, precisamos de lutar.

A tecnologia tem o poder de acabar com o capitalismo e eliminar noções de valor e trabalho, mas a verdade é que modelo de negócio de venda, extração e análise de dados das grandes empresas tecnológicas como o Facebook ou o Twitter acabou por nos tornar também um produto para ser vendido no mercado. Não terá a tecnologia facilitado isto?

Sim. Eu diria que a forma como somos explorados é agora múltipla. Se pensarmos na geração do meu pai: ele entrava na fábrica, picava o ponto, trabalha durante várias horas, saia da fábrica. Depois disso, a fábrica não tinha qualquer reivindicação sobre ele. Hoje, não só trabalho e sou explorado – no sentido tradicional marxista de ser explorado no trabalho – como sou explorado no consumo, na cocriação de produtos, na cocriação de experiências. [Cocriação é uma iniciativa de gestão, ou forma de estratégia económica, que reúne diferentes partes, por exemplo, uma empresa e um grupo de clientes, a fim de produzir conjuntamente um resultado mutuamente valorizado.]

E ainda assim, o meu argumento é que existe uma limitação intrínseca a este processo. É uma limitação intrínseca de que falou Jeremy Rifkin e, antes dele, Peter Drucker: a informação quer ser livre. O preço natural de um produto de informação é zero. Sem um monopólio e um enorme poder de fixação de preços e um mercado manipulado, o preço da maioria dos bens de informação desceria vertiginosamente. Aliás, isso já acontece: o preço de um megabyte de memória é agora ínfimo face ao seu valor inicial. Talvez as coisas estabilizem mais tarde ou mais cedo, embora a Deloitte – que não é propriamente anticapitalista – diga que estas tecnologias tendem sempre no sentido do crescimento exponencial. Se isso for verdade, o "trabalho" acaba em meados deste século.

Esta evolução exponencial da tecnologia deu-se no sistema capitalista. O que considera que aconteceria à inovação e desenvolvimento tecnológico sem o incentivo da competição do mercado?

Estou certamente disposto a dizer que o capitalismo impulsionou o avanço tecnológico. Embora, e Mariana Mazzucato afirma este ponto, o verdadeiro inovador tenha sido o Estado americano. O DARPA, o ecrã tátil, UNIX, a maior parte das coisas no iPhone, foram originalmente criadas por empresas estatais ou apoiadas pelo Estado americano. É claro que não sabemos – teremos de deixar para escritores de ficção científica – se as empresas americanas não tivessem sido tão dominantes, se se teria desenvolvido um caminho de inovação mais democrático.

A crítica marxista ao capitalismo não é que seja regressivo, mas que cria tecnologias que a dada altura entram em conflito com o arranjo social que outrora fomentou essas tecnologias. É como diz Marx, a dada altura as forças da produção chocam com as relações sociais da produção – é isso que está a acontecer em Silicon Valley, por exemplo, que já foi exemplo de um local de inovação, mas que hoje em dia não o é. A desinstalação do capitalismo vai demorar muito tempo. Acho que não precisamos de perder a capacidade de inovar no processo.

Acredita que os modelos de negócio destas empresas sobreviverão a este processo?

Alguns modelos de negócio sobreviverão a este processo – não sobreviverão ao fim do capitalismo, mas sobreviverão quase até ao fim. Os que temos de minar proativamente são os monopolistas da informação. Se existissem dez Facebooks como existem dez bancos, o que aconteceria? A taxa de lucro desses dez Facebooks igualaria, para baixo, e os lucros dos monopólios desapareceriam, forçando-os a competir.

Se alguém dissesse "não temos publicidade" ou "mostramos-lhe o algoritmo - tem o direito de o ver" e Zuckerberg continuasse com a postura de "que se lixe, queremos manter segredo", o que aconteceria? Migraríamos para outro lado – é isso que acontece aos bancos e empresas de energia que maltratam os clientes. Podemos usar a lei da concorrência para fazer muito com estas empresas. Voltando à ideia de vivermos numa sociedade pós-trabalho – haverá necessidade de considerar uma mudança no sistema político? Talvez outras formas de democracia?

Provavelmente sim, mas não tenho a certeza de que seja uma sequência lógica de um para o outro. O que penso que irá acontecer é: todas as utopias são baseadas em trabalho e deixar isso para trás seria muito mais difícil do que a democracia representativa. O que ambiciona um jovem? Um bom trabalho, ganhar muito dinheiro. O marxismo é uma utopia baseada no trabalho, a social-democracia é uma utopia baseada no trabalho, até o catolicismo se tornou uma utopia baseada no trabalho. Se pensarmos no que aconteceu no final do século XIX, o catolicismo adaptou-se ao capitalismo e começou a glorificar o trabalho da mesma forma que o marxismo o fazia. Caminhamos debaixo da chamada "ética protestante do trabalho" e é nisso que falamos em deixar para trás.

O pós-trabalho é uma nova forma de utopia?

Há que reconhecer este potencial de nunca termos de fazer trabalho necessário, de podermos viver em algo como a utopia que o escritor bolchevique Alexander Bogdanov imaginou no seu romance de ficção científica "Estrela Vermelha". Para mim, isso seria um bom resultado para a história humana. A ideia é todos termos muito tempo livre e educação suficiente para o utilizarmos sabiamente – esse é um objetivo humano maior. E, mais uma vez, como disse Karl Marx: "o comunismo é pescar de manhã, caçar à tarde e criticar a literatura à noite". Ele estava claramente obcecado com animais, mas para mim é este o objetivo – não é preencher a nossa vida com trabalho.

Em "Como Parar o Fascismo: História, Ideologia, Resistência", a ser publicado este ano, escreve sobre a ascensão da extrema-direita em todo o mundo, da Índia de Modi ao Brasil de Bolsonaro. De que forma é que as redes sociais e as novas tecnologias alimentaram estes movimentos? O aspeto em rede do fascismo é responsável pela sua viralidade, mas a razão pela qual alguns fascistas se tornaram virais não tem a ver com a rede. Tem a ver com a ilogicidade e incoerência da ideologia neoliberal.

A invasão do Capitólio dos EUA, a 6 de janeiro, pelos apoiantes de Donald Trump foi motivada por movimentos de extrema-direita nas redes sociais. Foto: AFP

Escrevi em "Um Futuro Livre e Radioso" e volto a escrever, com mais detalhes, neste novo livro: o que está a causar a ascensão da extrema-direita é o colapso do eu neoliberal. A autoimagem que criámos à nossa volta durante quarenta anos em torno de transações económicas, de que tudo está bem desde que estejamos num mercado. Qualquer pessoa que escolha a ideologia ou ação fascista deve ser culpada – o fascismo é mau e devemos ter a coragem de fazer juízos morais sobre os outros, mas de quem é a culpa de este génio ter saído da garrafa? A culpa é daqueles que impuseram a austeridade ao mundo pobre e subdesenvolvido. A culpa é da Comissão Europeia, de Angela Merkel, de Dijsselbloem, de Hillary Clinton, de Barack Obama. Se capitalismo funcionasse para a maioria das pessoas, poucas pessoas no seu perfeito juízo se preocupariam com QAnon.

Afinal, como podemos parar o fascismo?

A forma de combater o novo fascismo é reprimi-lo. Tal como na República de Weimar, tal como na República Francesa, nos anos 30, se reprimiu o fascismo. Tal como o governo da Frente Popular espanhola reprimiu o fascismo. Não eram apenas as milícias que lutavam contra Franco – era o Estado. Precisamos do Estado e o Estado precisa de atuar sobre as redes que promovem o fascismo. E receio que estejamos para além da fase da simpatia: redes que promovam o fascismo devem ser encerradas.

A esquerda tem alguma responsabilidade por não ter previsto ou por ter permitido que essas coisas acontecessem?

A esquerda é culpada por duas razões. Por exemplo, quando vemos os esquerdistas americanos dizerem – "Por que é que estamos a apoiar a polícia no Capitólio? Aqueles coitados perceberam mal, têm problemas financeiros, talvez até amorosos, e nós odiamos a polícia. Como podemos nós apoiar a polícia, mesmo contra os fascistas?" Esse é o mesmo argumento do movimento comunista do terceiro período – entre 1927 e 1935 – que se limitou a recuar e dizer "não nos interessa se é liberal ou fascista, são todos iguais". Portanto, primeiramente, a esquerda é culpada por não ter aprendido a sua história.

Isto está relacionado com o problema geral que a esquerda tem por nunca ter aceitado que os acontecimentos dos anos 30 foram em grande parte da sua própria autoria. A classe operária alemã podia ter derrotado Hitler e a classe operária italiana poderia ter facilmente derrotado Mussolini, mas os seus líderes fizeram exatamente o oposto do que era preciso fazer. O meu livro é sobre isso – parece ser uma história do passado, mas é extremamente relevante.

E em segundo lugar, a esquerda continua obcecada com a economia. Eu preocupo-me com a economia e preocupo-me com os salários e com a inversão da desigualdade, mas quando as pessoas se tornaram fascistas não é porque têm salários baixos e são demasiado desiguais. É porque a sua auto-imagem e a sua imagem da sociedade foram quebradas e não há nada que a substitua.

Como é que a esquerda pode contrariar esse fenómeno e criar uma nova imagem de sociedade?

A pior coisa que a esquerda tem feito é recusar-se a falar de utopias. De certa forma, sobretudo por causa da teoria pós-modernista que diz as utopias são inerentemente fascistas, a esquerda tem medo de utopias. No entanto, se pudéssemos dizer numa linguagem simples e emotiva: "nós estamos aqui e isto é a nossa ideia de futuro, aqui está como vamos lutar por ela", não estaríamos nesta situação. Em vez disso, a esquerda retirou-se para a academia, oferecendo apenas soluções económicas. É aqui que somos culpados. Este foi o erro de Jeremy Corbyn [líder derrotado dos trabalhistas ingleses], por exemplo. Foi à comunidade de classe trabalhadora tradicionalmente de direita e disse-lhes: por muito diferente que seja a vossa vida, as vossas lutas e interesses são os mesmos que uma pessoa negra em Londres.

Só que isto não é verdade para essas pessoas brancas da classe trabalhadora. Em Londres, há trabalho e estações de metro e não importa quão pobre se é, em Londres há dinheiro a circular. Não é a mesma coisa nestas comunidades destroçadas e desindustrializadas em que a rua principal parece um filme de zombies. Este é o problema em que a social-democracia precisa de se concentrar.

