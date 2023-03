No Luxemburgo, quase 1.300 crianças e adolescentes em risco foram retiradas aos pais, passando a viver em instituições e em famílias de acolhimento. Mais de 60 destas famílias são portuguesas.

Sociedade 19 min.

Acolhimento de menores

O drama das crianças retiradas aos pais no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA No Luxemburgo, quase 1.300 crianças e adolescentes em risco foram retiradas aos pais, passando a viver em instituições e em famílias de acolhimento. Na Cruz Vermelha, cerca de metade das famílias de acolhimento seguidas, 64, são portuguesas. As infâncias sofridas e os testemunhos de quem tem a difícil responsabilidade de escolher um novo lar onde os menores possam ser felizes.

Não é só por violência ou abusos físicos que o tribunal decide retirar uma criança aos pais. Há situações de negligência, abandono e falhas nos cuidados básicos a dar a um filho que justificam a separação da criança dos seus progenitores, por estar em risco a sua segurança e bem-estar. Nestes casos, são feitas inúmeras tentativas e dado muito apoio aos pais pelos serviços especializados, porque manter a criança no lar biológico é sempre a prioridade.

Contudo, quando todas estas investidas falham, o último recurso é mesmo a separação e encontrar outro lar para o menor, numa família de acolhimento ou numa instituição. Uma fase que se deseja transitória tendo em vista o regresso do menor ao lar biológico. Mas, são raros os casos.

No Luxemburgo, 1.299 menores foram retirados aos pais, por decisão do tribunal, estando 772 a viver em instituições e 527 em famílias de acolhimento, e entre estes, 217 vivem agora com familiares, segundo os dados fornecidos ao Contacto pelo Serviço Nacional da Infância, (Office National de l' Enfance "One"), do Ministério da Educação Nacional, Infância e Juventude.

Outras 1239 crianças e adolescentes continuam a viver com os pais, mas sob vigilância ou assistência educativa decidida pelo tribunal de menores (Tribunal de la Jeunesse et des Tutelles) de acordo com as estatísticas divulgadas pela Ministra da Justiça, Sam Tanson, numa resposta parlamentar recente.

"Da minha experiência, a retirada de um menor da casa dos seus pais ou familiares é a derradeira solução", tomada pelos tribunais, afirma Inês Dias, a responsável do Service Protection de l'Enfance, (Serviço de Proteção da Infância), do One. "Este é um processo longo, que envolve profissionais de muitas áreas a avaliar a situação, e a dar todo o apoio e acompanhamento à família, para que consigam cuidar da criança, sem riscos", adianta.

Inês Dias, responsável pelo Serviço de Proteção da Infância do One. Chris Karaba

Quais as razões que motivam a sinalização de uma criança, para além dos casos de violência? "Na maioria dos casos, estes pais têm grande dificuldade em atender às necessidades básicas dos seus filhos, uma incapacidade que gera negligência ou maus-tratos dos cuidados básicos do menor, que irão ter influência no desenvolvimento da criança", afirma Inês Dias.

Falhas que deixam o menor ao abandono, à sua sorte, por vezes com poucos meses de vida.

Perdeu as filhas nos vícios

A história de Mariana (nome fictício), 42 anos, reflete este drama. Esta portuguesa perdeu a guarda das três filhas, hoje com 16, 9 e 7 anos por causa do longo consumo de drogas e da vida no abismo em que sempre viveu. Ainda Mariana residia em Portugal, os seus pais obtiveram a guarda da primeira filha, tinha a bebé seis meses de idade, para a salvar de quotidiano de dependência e violência doméstica da parte da mãe e do pai da criança, também ele toxicodependente.

Numa tentativa de fugir do vício, a portuguesa emigrou para o Luxemburgo. Fraquejou no projeto e perdeu-se nos piores caminhos. Teve mais duas filhas com um novo companheiro, que desapareceu, e as meninas, com três anos e seis meses acabaram por ser entregues, por decisão do tribunal, a uma família de acolhimento: a do padrinho da menina do meio.

Os dias da portuguesa passaram então a ser vividos só para o consumo, que fizeram dela traficante, presidiária por vários meses, tornar-se prostituta e sem-abrigo. Pelas filhas, Mariana encontrou uma oportunidade para se reerguer e esteve internada num centro de reabilitação. Durante mais de um ano, não consumiu e pode visitar as filhas. Estava feliz e determinada a reaprender a viver, arranjar casa e emprego, como contou na altura ao Contacto.

O seu desejo era ser uma mãe inteira e ter junto de si as duas filhas. Mas o apelo das drogas foi mais forte do que o sonho de reconquistar as meninas. Mariana abandonou a reabilitação, perdeu-se de novo nas ruas da dependência e nunca mais ninguém soube dela.



Quem alerta para os menores em risco? As denúncias podem surgir de várias partes. Ou são dados ou pelas próprias crianças nas escolas, onde verbalizam as falhas ou agressões que sofrem, ou pelos profissionais de creches e escolas, ou familiares. No caso dos bebés, são por vezes os médicos que se apercebem dos riscos.

"Todas as pessoas ou profissionais que tenham suspeitas de que um menor esteja a ser negligenciado em casa é obrigado a dar conhecimento aos serviços competentes, como o Serviço Nacional de Infância, ao tribunal da juventude ou ao Ministério Público, através do Service Central d'Assistence Sociale (Serviço Central de Assistência Social)", explica Inês Dias.

Profissionais especializados, como assistentes sociais, sob a alçada do Serviço Proteção da Infância entram então em ação, avaliando os pais e crianças e passando a acompanhar a família, trabalhando com ela para que o bem-estar e segurança do menor possam ser repostos.

Se, de facto, há um risco para o menor que os pais não conseguem colmatar, o tribunal decide retirar a criança. esta é entregue a uma instituição ou família de acolhimento, o que for melhor para ela Inês Dias





"Este é um trabalho muito longo, e só quando não resulta, o caso passa para os tribunais. Mas, até ao tribunal tomar uma decisão, também as assistentes do Ministério Público analisam a situação. Se, de facto, há um risco para o menor que os pais não conseguem colmatar, o tribunal decide retirar a criança e, esta é entregue a uma instituição ou família de acolhimento, o que for melhor para ela. Nós trabalhamos com os tribunais para ver a melhor solução", frisa a lusodescendente de 41 anos, sublinhando que, mesmo depois desta medida drástica, continua-se a trabalhar com os pais porque o objetivo final é que a criança possa regressar à família.

Quando as negligências são detetadas já na fase escolar do menor, há casos com desfecho mais favorável em que as crianças podem permanecer com os pais. "Estes pais revelam que ainda têm um certo nível de competências, senão estas situações teriam sido detetadas mais cedo, ou tivessem uma gravidade maior. Por isso, há casos em que com o apoio dos nossos serviços e empenho dos pais, as crianças são mantidas no seu lar, mas continuando elas e os pais a serem seguidos pelos serviços".

Mas há famílias que não conseguem mesmo adquirir as competências, e tem de ser encontrado um porto seguro para os menores. Quando os tribunais permitem, os pais biológicos, podem visitar os filhos, continuando presentes na sua vida.

Famílias de acolhimento portuguesas

O Acolhimento familiar (Accueil Familial) da Cruz Vermelha Luxemburguesa, é um dos três serviços do país e o de maior dimensão, que trabalham com o One e tem por missão, encontrar a família de acolhimento para os menores, promover a boa adaptação das crianças ao seu novo lar, através de um intenso e longo trabalho com os menores e a nova família. Atualmente, este serviço segue 220 crianças em 140 famílias de acolhimento e, cerca de metade destas famílias são portuguesas.

Temos 64 famílias de acolhimento de nacionalidade portuguesa (...) são as mais numerosas. Stephanie Leirós e Angela Lino, do Accueil Familial da Cruz Vermelha

"Temos 64 famílias de acolhimento de nacionalidade portuguesa, entre famílias de acolhimento clássicas, em que não há nenhuma ligação prévia à criança acolhida, mas também de familiares das crianças retiradas aos pais, como avós ou tios, que ficam com os menores", explicam as assistentes sociais Stephanie Leirós, 31 anos e Angela Lino, 29 anos, deste serviço da Cruz Vermelha.

As famílias portuguesas são as mais numerosas, seguindo-se depois as luxemburguesas, havendo também de outras várias nacionalidades, mas não em número tão expressivo.

Do mesmo modo, também há crianças de nacionalidade portuguesa que têm de ser separadas dos pais, tal como existem de tantas outras nacionalidades, vincam estas duas assistentes sociais que têm a grande responsabilidade de escolher estas novas famílias para os menores, cuja curta existência foi marcada por traumas.

Stephanie Leirós e Angela Lino, da Cruz Vermelha Luxemburguesa. Foto: Anouk Antony

"Estas crianças já passaram por situações que nunca deviam ter vivido e o nosso trabalho é encontrar a família de acolhimento que possa ser mais adequada para ela, onde possa descobrir como afinal um pai ou uma mãe devem ser, receber amor e carinho, sentir que há quem cuide delas". Modelos parentais saudáveis que estes menores desconheciam existir, à custa de sofrimento.

Quando se trata de um recém-nascido ou de poucos meses, o processo para lhe dar uma nova família é mais célere. "Nestes casos, queremos sempre que o bebé não passe por uma instituição, e seja, desde logo, entregue aos pais de acolhimento. Apesar de escolhermos a família que melhor se adequa ao bebé, não temos de atender à nacionalidade do menor e da família de acolhimento, dado que ainda não desenvolveu a oralidade", explica Stephanie Leirós. Ao seu lado, Angela Lino acrescenta que aqui também a adaptação da criança aos novos pais é mais fácil.

A partir da infância, a escolha de uma família de acolhimento ganha outra dimensão. O Luxemburgo é um país multicultural, pelo que as crianças e as famílias de acolhimento são de várias nacionalidades. "Tentamos sempre encontrar uma família com a mesma língua materna, mas nem sempre é possível. Contudo, uma das condições para ser família de acolhimento é dominar um dos três idiomas oficiais do país, o francês, alemão ou luxemburguês. Por exemplo, no caso das famílias de acolhimento de nacionalidade portuguesa, elas dominam maioritariamente o francês. Além de que na primeira infância, a criança no seu percurso escolar aprende o luxemburguês e mais tarde o alemão", explicam as assistentes sociais.

Ganhar um novo lar seguro

O processo de integração e adaptação de um menor numa nova família pode ser demorado e também sofrido. Realizar esta transição, de modo a que a criança sofra o menos possível e crie laços de afetividade com os novos pais o mais cedo possível, e se sinta feliz, faz parte do complexo trabalho de Stephanie Leirós e Angela Lino.

Ao mesmo tempo, a criança continua a ser visitada pelos pais biológicos, quando a estes lhes é permitido e eles desejam manter o contacto com o filho. "O objetivo é sempre que um dia o filho possa voltar a viver com os pais biológicos, mas são raros os casos em que isso acontece. Mas, os pais mantêm-se sempre na vida das crianças", quando podem e o desejam.

"Por vezes, é difícil para a criança compreender esta dinâmica, de estar a viver com pais de acolhimento e poder ver os pais biológicos, questionando porque não pode voltar para casa destes", reconhece Angela Lino. Por isso, o trabalho das assistentes sociais e dos psicólogos, é fundamental e não finaliza quando a criança chega ao novo lar.

"Continuamos sempre a seguir estas crianças e as famílias de acolhimento durante anos", sublinha Stephanie Leirós. A escolha da família para uma criança, é feita por este serviço da Cruz Vermelha em conjunto com o Serviço de Proteção da Infância, de Inês Dias, que tem a palavra final.

As famílias que desejam acolher um menor passam por um processo de seleção e formação de vários meses, sempre com a presença de uma assistente social e de um psicólogo. "São estes mesmos especialistas que depois também seguem o processo de integração da criança nessa família", vincam as duas assistentes sociais. As famílias de acolhimento têm de ter disponibilidade para terem uma forte presença na vida do novo 'filho'.

Para criarem laços estreitos e poderem acompanhar os menores nos tratamentos e terapias que possam necessitar, como acompanhamento psicológico, ou outros. "Muitas destas crianças necessitam de serem seguidas por psicólogos e outros especialistas devido aos problemas que desenvolveram e traumas que passaram". Histórias de vida anteriores que tornam mais demorado para a criança encontrar o seu equilíbrio e o seu lugar nesta nova família.

A luta de Anne entre duas famílias

Anne (nome fictício) foi retirada aos seus com apenas dois meses de vida, por negligência grave, num conjunto de falhas nas necessidades primárias, como a de falta de segurança para o bebé, e de incapacidade dos pais para responder às necessidades fisiológicas e sociais do quase recém-nascido. Estes pais já estavam a ser acompanhados durante a gravidez e foi o serviço social que sinalizou o risco que Anne corria que posteriormente continuou a seguir os progenitores.

Não havia outra alternativa senão institucionalizar a bebé, estando já a equipa de Acolhimento Familiar da Cruz Vermelha a multiplicar esforços para encontrar uma família de acolhimento para a menina, o mais rápido possível. E foi o que aconteceu. Anne, com poucos meses, encontrou um novo lar numa família que já tinha dois filhos biológicos. A menina foi a sua primeira criança de acolhimento.

Hoje Anne tem oito anos e cresce num ambiente estável na sua segunda família, mas mantendo contacto e uma boa relação com a família biológica. Uma realidade que nem sempre foi fácil para Anne que, ao longo dos anos passou por várias "turbulências de emoções" e dias acompanhados de crises, devido ao peso da sua história pessoal e, por se sentir dividida entre duas famílias.

Contudo, tanto a família biológica como a de acolhimento conseguiram ao longo do tempo criar uma boa relação, o que permitiu à menina integrar melhor a sua história pessoal e aprender a crescer com as duas famílias, sentindo-se amada por todos.

Imagine-se um menor que durante anos não vê os progenitores e estes, de repente, reaparecem na sua vida? Não é fácil de entender e vivenciar Stephanie Leirós

Os pais biológicos podem gerar situações complicadas, desestabilizando o quotidiano dos menores na sua família de acolhimento. "Há casos em que estes pais estão desaparecidos durante cinco anos e depois decidem que querem ver o filho. O nosso trabalho é preparar a criança e a família de acolhimento para este reencontro. Imagine-se um menor que durante anos não vê os progenitores e estes, de repente, reaparecem na sua vida? Não é fácil de entender e vivenciar", sistematiza Stephanie Leirós.

Das experiências destas assistentes sociais, são raros os casos em que um menor regressa para os pais biológicos. "Temos jovens com 25 anos que continuam a viver nas famílias de acolhimento", que definitivamente se tornaram o seu lar.

Quando tudo acaba por correr bem, com as crianças a conhecerem uma vida tranquila, estável e feliz as duas assistentes sociais lusodescendentes confessam sentir-se de "coração cheio": "São estas histórias de sucesso que nos dão motivação para continuarmos em frente. Nós sentimos uma enorme responsabilidade pelas nossas decisões que influenciam toda a vida destas crianças".

Há situações em que os menores, sobretudo os adolescentes, e devido à sua história de vida, podem adaptar-se melhor a uma instituição do que numa família de acolhimento, frisam as assistentes sociais da Cruz Vermelha.

Das 772 crianças e jovens institucionalizados, de acordo com os dados do Office Nacional de l'Enfance disponibilizados ao Contacto, 446 encontraram em instituições de acolhimento "normais". Há também menores que sofrem de problemas de saúde, sobretudo do foro mental e que tem de se integrados em centros especializados.

É o caso de 40 crianças que foram alvo de um acolhimento urgente, por parte destas instituições especializadas, devido a crises psicossociais agudas, residindo outras 82 em centros com acolhimento psicoterapêutico. Outras 80 crianças estão a residir em instituições no estrangeiro. Os dados das crianças institucionalizadas contemplam ainda 50 menores detidos em centros socio-educativos (Schrassig, Dreiborn e Bourglinster) e Unisec.

Entre as crianças que se encontram a viver em famílias de acolhimento, 31 destes menores residem atualmente no estrangeiro sob um quadro de acolhimento individualizado intensivo, por serem crianças com necessidades especiais.

Mais de cem crianças portuguesas vítimas de violência doméstica no Luxemburgo Quatro em cada dez menores que sofrem o flagelo da violência doméstica pertencem à comunidade lusa. Assim como os autores das agressões e ameaças de morte. Mais do que nunca é urgente intervir pois os números estão a aumentar.

Também há crianças a adolescentes portuguesas no centro de acolhimento de urgência para raparigas em situação de crise psicossocial aguda, o “Meederchershaus”, da associação Femmes en Détresse, que ali se encontram depois de retiradas de casa por serem vítimas de violência familiar. “As nacionalidades das crianças são tão variadas como as da população do Luxemburgo. A violência familiar é transversal a todas as nacionalidades. Como a percentagem de famílias portuguesas é muito elevada no país, por consequências também temos muitos casos de crianças da comunidade portuguesa”, declarou ao Contacto Andrée Birnbaum, presidente da Femmes en Détresse.

As menores ou jovens mulheres, dos 12 aos 21 anos são ali internadas por decisão do Tribunal maioritariamente vítimas de violência física ou psicológica no âmbito familiar, “devido às consequências negativas que estes abusos possuem para as crianças”. “Por vezes, as menores não são vítimas diretas, mas testemunhas da violência familiar, em que também sofrem” e, por isso, têm de ser retiradas de casa e acolhidas.

O pedido de sair de casa pode partir da criança ou adolescente em risco, e ser aceite se os pais voluntariamente concordem no acolhimento a cargo do estado. Caso contrário e se a criança está em perigo, a ordem parte do tribunal, explica esta responsável. “Tudo tem de ser feito garantir os direitos da criança e a sua segurança”, vincou Andrée Birnbaum.

A incapacidade para ser pais ou os maus tratos aos filhos são transversais a todas as classes sociais e nacionalidades no Luxemburgo. Foto: Shutterstock

Pais que colocam filhos em risco

Qual o perfil destes pais que se revelam incapazes de exercer a paternidade? Cada caso é um caso, e este é um problema transversal a todas as nacionalidades de residentes no Luxemburgo, incluindo portugueses, e a todas as classes sociais.

Não é só nas famílias socialmente desfavorecidas que existe incapacidade para ser pai ou colocar o filho em risco. "É transversal a todas as classes. Pela minha experiência profissional, nas classes mais favorecidas ainda mais complicado detetar o problema, pois as pessoas em redor não esperam que tal aconteça", salienta Inês Dias, a coordenadora do Serviço de Proteção da Infância do One.

Na maioria dos casos, "estes pais sofreram frequentemente experiências emocionais dolorosas, ou eles próprios foram física e psicologicamente abusados. Vêm frequentemente de famílias desfeitas e tornaram-se indivíduos inseguros na sociedade, pessoas com muitos fatores de risco para vários problemas tais como vícios, doenças mentais, relações disfuncionais, entre outras situações", refere Inês Dias.

"Em geral, estes pais estão muito debilitados e encontram muitos obstáculos no desenvolvimento das suas capacidades parentais. Muitas vezes traumatizados, podem reproduzir fragmentos da sua própria experiência da infância e juventude nos seus filhos", acrescenta esta especialista lusodescendente.

As falhas graves na parentalidade têm sérias consequências para as crianças, tanto no presente, como no seu futuro. "A negligência e abuso, ou a ausência de uma pessoa constante e calorosa que satisfaça todas as necessidades da criança, causa a este menor muito stress, o que logo à partida irá ter consequências graves para o desenvolvimento do cérebro" que se repercute em todo o seu quotidiano, adverte.

Por outro lado, "em geral, estas crianças, que não se sentem seguras ou não confiam no adulto com quem vivem, vão desenvolver várias estratégias de sobrevivência para cuidarem do seu próprio bem-estar", explica a especialista.

Um esforço que no futuro poderá, por vezes, originar comportamentos socialmente inadequados e grandes dificuldades no estabelecimento de relações sociais. "O bom desenvolvimento destes menores dependerá da resiliência, do cuidado e do empenho das pessoas ou profissionais que irão encontrar ao longo da vida", declara Inês Dias.

Está em preparação uma nova lei de proteção de menores que deverá ser votada este ano. Uma nova legislação que visa desenvolver mais formas de acolhimento para estas crianças retiradas aos pais, e intensificar a promoção das famílias de acolhimento. Para os especialistas é, geralmente, mais favorável a criança ser entregue a uma família de acolhimento do que ser colocada numa instituição.

"A nova lei pretende responsabilizar mais os pais e de os ter mais presentes no quotidiano da criança, numa família de acolhimento", indica Inês Dias, explicando que o seu serviço possui uma grande equipa multidisciplinar para avaliar e seguir os pais de risco, e que trabalha também em conjunto com especialistas de outras instituições independentes deste serviço. "É a sociedade a trabalhar na proteção dos menores", vinca esta especialista.

Denúncia de crianças em risco no Luxemburgo: Através da Helpline violence.lu pelo telefone 2060 1060. Ou pode ligar para a polícia grã-ducal. Para ser família de acolhimento: Se desejar ser família de acolhimento pode contactar o Accueil Familial da Croix Rouge Luxembourg através do site oficial. Pode também contactar o Office National de l'Enfance ou através da Helpline 8002 9393. Denúncia de crianças vítimas de violência familiar: Contactar a associação Femmes en Détresse através do telefone 29 65 65 ou pelo email meederchershaus@fed.lu.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.