A fava

O dia em que roubei a minha mãe

Ricardo J. RODRIGUES Passou uma boa década até conseguir contar o roubo à minha mãe. Passei uns anos a corroer-me com aquela desonestidade.

Quando tinha 18 anos, roubei cinco contos à minha mãe. Quer dizer, não foi exatamente roubar, foi enganar. Disse-lhe que precisava desse dinheiro para comprar livros para a faculdade e ela olhou para mim preocupada, sabendo que era valor que fazia falta em casa. Mas eu estava no primeiro ano universitário e ela rebentava de orgulho.

Eu era, afinal, o primeiro elemento da família a lançar-se a uma licenciatura. Oitenta por cento dos meus colegas estavam na mesma situação. A geração dos nossos pais inauguraram a democracia acreditando que a educação era a melhor arma que podiam dar à descendência para enfrentar o mundo. Que generosidade a deles.

A única livraria portuguesa que conheço no Luxemburgo é uma estante da Fnac na Grand Rue.

Mas houve esse dia em que me aproveitei do privilégio. Como o ensino superior era novidade lá em casa, invoquei a necessidade de comprar um manual essencial para as aulas. Era mentira descarada. Nesse tempo, em que a internet e os arquivos online davam apenas os primeiros passos, fotocopiávamos as obras que os professores afirmavam de leitura obrigatória. Nos anos noventa, as reprografias eram um negócio lucrativo – e abasteceram com impressões manhosas as bibliotecas de uma geração inteira.

Dava jeito ter as leituras obrigatórias em fotocópia, porque podíamos riscar e sinalizar as coisas importantes sem sentir que estávamos a devassar um templo. Nunca consegui sublinhar frases ou ideias essenciais nos livros, mas nunca tive complexos em fazê-lo nas reproduções. Comecei a gostar de livros pouco depois de aprender a ler, e alimentei essa paixão a vida inteira. Eram objetos afetivos, e nessa contabilidade eu nunca contei com obras de leitura obrigatória.

Passou uma boa década até conseguir contar o roubo à minha mãe. Passei uns anos a corroer-me com aquela desonestidade, e uma noite de Natal, já com a loiça lavada e a conversa serena, confessei o crime. E a minha progenitora riu-se. Disse-me que tinha percebido tudo. Aqueles cinco contos gastei-os na Feira do Livro. Comprei duas obras de poesia – Pessoa e Sophia –, um romance de García Márquez e o Moby Dick. Quatro livros que continuo a colocar na lista dos meus preferidos, tantos anos depois.

A minha mãe topou tudo. Notou que, em vez de chegar nessa noite a casa com um calhamaço para queimar as pestanas, eu tinha trazido um saco cheio de alegria impressa, ao qual me dediquei apaixonadamente à leitura. Muitos anos depois da minha confissão, ela disse que se percebeu enganada, sim. Mas que ficou orgulhosa ao mesmo tempo. E eu confirmei nessa noite uma certeza que já tinha: a do coração extraordinário que a minha mãe possui.

A única livraria portuguesa que conheço no Luxemburgo é uma estante da Fnac na Grand Rue. Há manuais de culinária, livros de auto-ajuda, novas vozes lusófonas e traduções de autores que vendem muito globalmente. Esta semana fui lá percorrer os títulos e encontrei os mesmos quatro livros que comprei de forma trapaceira quando tinha 19 anos. Quando me mudei para o Luxemburgo, deixei-os para trás – mas agora aqui estavam eles. Então comprei-os, todos os quatro, e senti que trazia um bocadinho daquele enorme coração materno que me perdoa todas as falhas. Talvez nos faltem livrarias portuguesas no Grão-Ducado, então. É que os livros também contam a nossa história.

(Grande Repórter)

