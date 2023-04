Há ainda muitos vícios, erros e injustiças que é preciso denunciar e penalizar. E vocês têm um papel importante nisso.

Liberdade

O dia depois do 25 de Abril, filhas. E o tanto que está por fazer

Paulo FARINHA Eu também não sei o que é viver em ditadura, filhas. Os nossos mais velhos são imigrantes da democracia, eu e vocês somos nativos da democracia. Mas há ainda muitos vícios, erros e injustiças que é preciso denunciar e penalizar. E vocês têm um papel importante nisso.

Ontem, filhas, não descemos a avenida. Não nos reunimos com amigos no Marquês de Pombal um pouco antes das três e não fizemos telefonemas uns aos outros para saber onde estava este e se aquele ainda estava atrasado. Não nos juntámos à malta que se encontrou à porta do edifício do [antigo] DN nem aos que combinaram ao fundo da Avenida Duque de Loulé para depois caminharmos com calma até aos Restauradores.

Ontem de manhã, filhas, cantarolei várias vezes E Depois do Adeus em casa. E levantei o volume na Grândola. Até vocês se fartarem e começarem a pedir para escolher também as canções que se seguiam e alterná-las com as minhas. Ora Paulo de Carvalho, ora Ariana Grande, ora Zeca, ora Bárbara Tinoco.

A liberdade também é isso, sei bem, apesar de eu ter sido um pouco totalitário na exigência de manter a televisão quase sempre ligada nos canais que iam dando conta do que se passava: Lula a chegar ao Parlamento, os discursos, a figura infeliz dos deputados do Chega, Lula a ir-se embora, as cerimónias oficiais, os aplausos, o hino, os cumprimentos.

Ontem, filhas, ficámos em casa porque uma de vocês está constipada e a outra está muito constipada. E por isso não fizemos o programa bonito da tarde de 25 de Abril em dia de sol. Fomos vendo pelo aparelho o que ia acontecendo enquanto o vosso pai ia lamentando o facto da não estarmos lá.

Ontem, filhas, foi o dia em que voltámos a falar de coisas e nomes que vocês aprenderam nas aulas e voltámos a lembrar que houve um tempo mais sombrio que este.

Mas hoje é outro dia. Este é o dia seguinte, filhas, em que começamos oficialmente a comemorar o ano que falta até celebrarmos o meio século da revolução. Hoje é o dia seguinte, em que vocês confirmam o que já tinham e o que sempre tiveram desde que nasceram, porque foi conquistado por outros que vieram antes: um tecto, uma escola, o acesso a serviços de saúde, um pai e uma mãe que podem fazer as escolhas que consideram melhores, a possibilidade de votarem quando chegar a vossa hora, de darem a vossa opinião, de viajar daqui para fora à procura de uma vida melhor sem sentirem que fogem, de ficar para lutar por uma vida melhor se acharem que querem.

Eu também não sei o que é viver em ditadura, filhas. Nasci depois de 1974 e dei sempre por adquirido muito do que teve de ser conquistado. Os vossos avós e as vossas tias conhecem um antes e um depois, um período negro, um período de grande confusão e um período de aprendizagem nesta coisa a que chamamos liberdade. Os nossos mais velhos são imigrantes da democracia, eu e vocês somos nativos da democracia.

Parte do meu papel, filhas, é esse: todos os anos, no dia 25 de Abril, ajudar a lembrar, além do que a escola faz, que temos razões para estar gratos pelo que vocês podem hoje ter e temos razões – muitas – para lutar para melhorar o que tem de ser melhorado.

É um trabalho em construção, este da democracia, e há muitos, tantos, enormes vícios, erros e injustiças que é preciso denunciar e penalizar. E vocês têm também um papel importante nisso. Essa missão também é vossa. E todos os anos, não apenas no 25 de Abril, vos vou lembrar disso enquanto por cá andar.

