O dia com cheiro a óleo mais aguardado do ano

Paulo FARINHA "Somos muito gratos por isto. Por este dia – que este ano foi no sábado passado – e por estas filhoses – que este ano somaram 522, contas feitas pela primeira vez."

Seis quilos de farinha, um quilo de açúcar, 600 gramas de margarina, seis decilitros de azeite, seis decilitros de aguardente, duas dúzias e meia de ovos, dez laranjas, fermento de padeiro, seis litros de óleo substituído quatro vezes. Estes são os ingredientes.

Três horas para amassar. Duas horas e meia para levedar. Três horas e meia para estender e fritar. Mais hora e meia, aproximadamente, para preparar tudo antes e limpar a cozinha depois. Este é o tempo de duração.

Duas frigideiras grandes, um alguidar de barro com mais de cinquenta anos, um grande cesto de vime com outros tantos, um rolo da massa, um carrinho para cortar massa. Este é o material.

É assim todos os anos desde que me lembro. Eu levo 47 e a receita já andava na família antes de mim. Nos últimos anos foi ligeiramente adaptada pela minha madrinha e o papel, já amarelo e de pontas dobradas mas protegido por uma mica plástica onde se lê “filhoses da Palmira” só lá está por cábula sentimental. Não precisamos do lembrete, mas é bom saber que está ali.

Tudo isto é certo, mensurável e planeado. O que não é calculado antes e depende do momento é a forma como tudo se junta e a mão de obra que teremos disponível.

Este ano esteve o meu sobrinho Francisco a amassar. A irmã Inês deu uma ajuda, mas como está grávida não pode fazer força e a tirada final exige músculo para bater a massa e roubar-lhe o ar. Terão sobrado para ele as dores nas costas no dia seguinte, mas o rapaz é novo e aguenta.

Começaram ao fim da manhã. Enquanto almoçavam, o velho alguidar de barro tapado por cobertores num quarto fechado com um aquecedor ia servindo de casulo para o milagre do crescimento da massa.

Depois juntei-me eu e as minhas filhas. Eu estendia a massa sobre a bancada e cortava-a em pequenas filhoses cruas que a Carolina e a Madalena levavam para o lençol branco sobre a mesa e daí para a mão da tia Zézinha que as colocava no óleo quente.

O Pedro tomava conta do Santiago, quase a fazer dois anos. O meu pai Zé dormitava na sua cadeira, ainda bem para provar as primeiras mas já sem pernas para as fritar, como fez durante décadas. E, claro, a grande general de tudo isto, comandante supremo da empreitada anual das filhoses de natal: a mãe ia dando ordens, orientando as tropas, ensinando, corrigindo. É ela que sabe se é preciso mais um ovo, é ela que se queixa da acidez das laranjas que não deixaram a massa fintar como devia, é ela que altera o sentido do movimento da mão no alguidar, é ela que estende as primeiras filhoses (que são sempre mais perfeitas do que as minhas).

Aos 91 anos, a Maria Dias continua a fazer questão de juntar a família possível. Nuns anos somos mais, noutros menos, umas vezes ficamos o tempo todo, noutras vamos embora mais cedo ou chegamos mais tarde.

É aqui que começa o natal para nós. Neste ritual com cheiro a fritos que nos fica na roupa e no cabelo durante um dia e na cozinha e nos móveis e na louça e nas paredes durante uma semana. É aqui que reforçamos as graças que damos por ainda termos os nossos pais e por ainda nos podermos dar ao luxo de nos chatearmos porque a mãe está sempre a emendar-nos ou porque o pai está a dar palpites sentado na cadeira.

Somos muito gratos por isto. Por este dia – que este ano foi no sábado passado – e por estas filhoses – que este ano somaram 522, contas feitas pela primeira vez. Cinco centenas que não vão chegar ao Dia de Reis e que talvez nem sequer cheguem a dia 31. Mas só voltamos a fazer mais no natal de 2023. Todos juntos, esperamos

