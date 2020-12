O criador do conceito de "pronto-a-vestir" período a seguir à II Guerra Mundial, faleceu esta terça-feira em Paris, anunciou a sua família.

Sociedade 12 2 min.

O designer francês Pierre Cardin morreu hoje aos 98 anos

Paula SANTOS FERREIRA O criador do conceito de "pronto-a-vestir" período a seguir à II Guerra Mundial, faleceu esta terça-feira em Paris, anunciou a sua família.

O designer de moda Pierre Cardin, pioneiro da democratização da Alta Costura que levou a moda a grandes lojas a preços acessíveis, nos anos 1950, morreu hoje, aos 98 anos, em Paris, anunciou a família à Agência France Presse.

Filho de imigrantes italianos, tornou-se um homem de negócios mundialmente conhecido, lançando, no pós-Segunda Guerra Mundial, o conceito de ‘prêt-a-porter’ de vestuário, acessível a várias bolsas.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP ARCHIV - 09.07.2016, Frankreich, Paris: Der französische Designer Pierre Cardin grüßt nach der Präsentation seiner Kollektion während der Modewoche. Cardin ist nach Medienberichten im Alter von 98 Jahren gestorben. (zu dpa "Bericht: Pariser Modeschöpfer Pierre Cardin stirbt mit 98 Jahren") Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

"Fui abençoado pela vida", declarou Pierre Cardin numa entrevista exclusiva ao Le Figaro, concedida a 22 de setembro, três meses antes da sua morte, e que hoje este diário francês publica de novo, em homenagem ao designer.

Pierre Cardin recordou na entrevista que ninguém acreditou no sucesso do pronto-a-vestir quando o implementou em 1959 quando se questionou: "Se as mulheres trabalham, quem vai vesti-las?".

O famoso designer relembrou o quanto a sua ideia foi fortemente criticada na altura: "Resisti às tentativas de desencorajamento dos meus amigos, mesmo os mais próximos não acreditavam no meu sucesso. Quando lancei o pronto-a-vestir em 1959, recebi as piores críticas. A comunidade achou inapropriado eu criar o pronto-a-vestir quando vinha da Alta Costura".



Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 UPI/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. UPI/dpa UPI/dpa AFP AFP

Autodidata e visionário, Pierre Cardin contou que Pierre Bergé, o co-fundador da casa Yves Saint Laurent lhe disse: "Daqui a três meses, não vamos ouvir mais ninguém falar nisso [pronto-a-vestir]". Só que tal não aconteceu e Pierre Cardin relembra que Saint Laurent acabou por copiar a sua ideia. "Saint Laurent fez o mesmo depois de mim, declarando que era o primeiro! Ninguém é perfeito ...".

Designer Jean-Paul Gaultier despede-se da moda O designer de moda, francês, Jean-Paul Gaultier anunciou hoje que fará o último desfile no dia 22, em Paris, ao fim de 50 anos de carreira, e que continuará a marca de alta costura com outro conceito.

Com o emprego feminino em alta, o designer disse que "deixou de acreditar na Alta Costura" e estava "seguro" que o futuro seria a democratização da Alta Costura. "O meu pensamento foi: 'Se as mulheres trabalham, quem vai vesti-las?' Não havia mais razão para criar exclusividade, a criação é que se tornou importante, a invenção no design".

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 ARCHIV - 07.04.2014, Spanien, Madrid: Der französische Designer Pierre Cardin gibt ein Interview. Cardin ist nach Medienberichten im Alter von 98 Jahren gestorben. (zu dpa "Bericht: Pariser Modeschöpfer Pierre Cardin stirbt mit 98 Jahren") Foto: Emilio Naranjo/EFE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Emilio Naranjo/EFE/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. ARCHIV - 07.04.2014, Spanien, Madrid: Der französische Designer Pierre Cardin gibt ein Interview. Cardin ist nach Medienberichten im Alter von 98 Jahren gestorben. (zu dpa "Bericht: Pariser Modeschöpfer Pierre Cardin stirbt mit 98 Jahren") Foto: Emilio Naranjo/EFE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Emilio Naranjo/EFE/dpa Alejandro Garcia/EFE/dpa Yuri Kochetkov/EPA/dpa AFP

Pierre Cardin assumiu nesta entrevista ao Le Figaro que "quis ser diferente dos outros, ser único por meio da criação". E isso "significava nunca copiar ou imitar". Razão pela qual criticou muitos colegas seus. "A maioria das pessoas na moda copia, eles se autodenominam designers, mas são só imitadores. As minhas ideias, sempre as tive por mim, más talvez, mas experimentais".

Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.